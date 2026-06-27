Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Messi Latuaro Alvarez Argentina GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

A “Messi-dependência” da Argentina: os atuais campeões não podem contar apenas com Leo, apesar do início maravilhoso na Copa do Mundo de 2026

Opinion
Argentina
L. Messi
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Jordânia x Argentina
Jordânia
J. Alvarez
L. Martinez
L. Scaloni

O fato de Lionel Messi já ter marcado cinco gols na Copa do Mundo de 2026 é, obviamente, algo excelente para a Argentina. A preocupação, porém, é que nenhum de seus companheiros de equipe conseguiu marcar sequer um gol. É verdade que contar com Messi sempre fez parte do plano. Como disse o lendário atacante Zlatan Ibrahimovic na Fox Sports: “Messi não é apenas o melhor jogador da Argentina. Ele é o sistema da Argentina.”

Lionel Scaloni montou sua equipe em torno de um astro em fase de declínio, e os resultados falam por si. A Albiceleste conquistou dois títulos consecutivos da Copa América e agora busca conquistar também sua segunda Copa do Mundo consecutiva, o que significa que não houve nenhum debate nacional na Argentina sobre os méritos de continuar contando com um atacante no crepúsculo de sua carreira.

Messi não é Cristiano Ronaldo. Ele não é apenas “mais um jogador” no elenco de Scaloni. Depois de anos tendo suas credenciais como capitão questionadas, o pequeno camisa 10 ganhou prestígio nos últimos cinco anos. Agora, Messi é o líder indiscutível da Argentina, não mais apenas um marcador de gols e criador de jogadas, mas também sua principal fonte de inspiração, “a razão pela qual cada companheiro entra em campo acreditando que o impossível é possível”, como disse Ibrahimovic.

“A grandeza não é quando tudo depende de você”, acrescentou o sueco. “É quando todos se tornam melhores por você estar lá.” Mas o que acontece quando ele não está? Essa é a grande questão que paira sobre esta seleção argentina à medida que as oitavas de final se aproximam — mas o confronto de sábado contra a Jordânia pode nos dar uma resposta.

  • Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Não é um jogo sem importância para Scaloni

    No panorama geral, a partida em Arlington não tem importância. Graças aos gols de Messi contra a Argélia e a Áustria, a Argentina já garantiu a liderança do Grupo J, o que significa que o resultado não terá qualquer influência sobre quem será seu adversário nas oitavas de final.

    Mas esse “jogo sem importância” tem um peso especial para Scaloni. A viagem ao Texas pode ter um impacto muito positivo — ou negativo — sobre alguns dos companheiros de ataque de Messi de cara para a próxima partida da Argentina em Miami, onde a equipe enfrentará o segundo colocado do Grupo H (o Uruguai, pelo que se sabe até o momento).



    • Publicidade
  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi vai ficar de fora?

    Embora Messi esteja atualmente liderando a disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo (um dos poucos troféus que ele ainda não conquistou), a expectativa é que o capitão receba um merecido — e, sem dúvida, essencial — descanso no Texas.

    É fácil esquecer, dada a qualidade de suas atuações até agora, mas Messi chegou a este torneio com dúvidas sobre sua capacidade de aguentar possíveis oito partidas em cinco semanas, depois que o Inter Miami revelou, em 25 de maio, que ele sofria de fadiga muscular no tendão da coxa esquerda.

    Seria, portanto, tolice sequer considerar escalar o jogador de 39 anos pela terceira vez em 11 dias — especialmente com Nico Paz esperando na reserva.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Oportunidade para Paz provar seu valor

    Como Paz, jogador do Real Madrid, demonstrou em Como na última temporada, ele é um jovem talento extraordinário que poderia se beneficiar enormemente com mais tempo em campo, depois de ter sido prejudicado por uma pequena lesão nas últimas semanas.

    A partida contra a Jordânia também representa uma oportunidade ideal para ele reforçar sua confiança e mostrar sua criatividade, o que pode ser muito útil mais adiante na competição.

    Para Scaloni, porém, o principal objetivo em Arlington será marcar gols — sem Messi —, e a responsabilidade por isso recairá sobre Lautaro Martínez e/ou Julián Álvarez.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    O arrependimento de Lautaro na Copa do Mundo

    Lautaro contribuiu para o sucesso da Argentina na Copa do Mundo de 2022 ao converter o pênalti decisivo na “Batalha de Lusail” contra a Holanda, mas não marcou nenhum gol no Catar, e a decisão de Scaloni de substituí-lo no ataque por Álvarez foi, sem dúvida, a mudança mais importante na escalação em todo o torneio.

    Consequentemente, embora Lautaro afirme que conquistar a Copa do Mundo foi “coletivamente, algo grandioso, algo que ficará na história”, do ponto de vista individual foi uma decepção, pois ele sentiu que poderia ter contribuído muito mais se não fosse pelos problemas físicos que enfrentava na época.

    “Não saí do Catar da maneira que queria porque não cheguei à Copa do Mundo da maneira que queria”, disse o capitão do Inter à TyC Sports no início deste mês, “mas hoje consegui”.

    No entanto, apesar de ter sido titular contra a Argélia e a Áustria, e de ter conquistado um pênalti contra esta última, Lautaro ainda espera pelo seu primeiro gol na Copa do Mundo após oito partidas em duas edições. Será, portanto, fascinante ver se Scaloni manterá Lautaro na ponta do ataque contra a Jordânia, na esperança de que ele finalmente consiga marcar seu primeiro gol.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Será que chegou a hora de Alvarez brilhar?

    Segundo relatos, Álvarez é o favorito para liderar o ataque, apesar das preocupações com sua forma física e concentração, já que ele busca uma saída do Atlético de Madrid.

    O atacante vem se recuperando de uma lesão no tornozelo que encerrou prematuramente sua temporada no clube e não parecia nem um pouco com o jogador letal de sempre, não conseguindo aproveitar ao máximo um passe em profundidade de Messi nos minutos finais da vitória sobre a Áustria.

    Felizmente para a Argentina, Messi estava à disposição para salvar o dia e garantir o resultado com seu segundo gol na partida — mas os atuais campeões não podem continuar contando apenas com seu craque para mandar a bola para o fundo da rede.


  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi precisa de uma ajudinha

    AMessi-dependência”, como ficou conhecida na época em que ele jogava pelo Barcelona, é prova do brilhantismo individual do “GOAT”, mas também é, inegavelmente, um indicativo da falta de apoio adequado.

    A esperança, então, é que Lautaro supere seu bloqueio mental bastante óbvio na Copa do Mundo e que Álvarez comece a pensar exclusivamente em marcar gols pela Argentina, em vez de tentar arquitetar uma saída do Atlético de Madrid no meio do torneio.

    É claro que Messi continua sendo um fenômeno da natureza, um pequeno ditador do jogo capaz de carregar o peso da ameaça ofensiva da Argentina em seus ombros pequenos. Mas sua tarefa obviamente se tornaria muito mais fácil se Lautaro ou Álvarez começassem a aliviar essa carga.



Copa do Mundo
Jordânia crest
Jordânia
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG