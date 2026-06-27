A “Messi-dependência” da Argentina: os atuais campeões não podem contar apenas com Leo, apesar do início maravilhoso na Copa do Mundo de 2026

Lionel Scaloni montou sua equipe em torno de um astro em fase de declínio, e os resultados falam por si. A Albiceleste conquistou dois títulos consecutivos da Copa América e agora busca conquistar também sua segunda Copa do Mundo consecutiva, o que significa que não houve nenhum debate nacional na Argentina sobre os méritos de continuar contando com um atacante no crepúsculo de sua carreira.

Messi não é Cristiano Ronaldo. Ele não é apenas “mais um jogador” no elenco de Scaloni. Depois de anos tendo suas credenciais como capitão questionadas, o pequeno camisa 10 ganhou prestígio nos últimos cinco anos. Agora, Messi é o líder indiscutível da Argentina, não mais apenas um marcador de gols e criador de jogadas, mas também sua principal fonte de inspiração, “a razão pela qual cada companheiro entra em campo acreditando que o impossível é possível”, como disse Ibrahimovic.

“A grandeza não é quando tudo depende de você”, acrescentou o sueco. “É quando todos se tornam melhores por você estar lá.” Mas o que acontece quando ele não está? Essa é a grande questão que paira sobre esta seleção argentina à medida que as oitavas de final se aproximam — mas o confronto de sábado contra a Jordânia pode nos dar uma resposta.