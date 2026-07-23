O futebol árabe entrou no Mundial de 2026 com sonhos sem precedentes, depois de ter registado um número histórico com a participação de 8 seleções pela primeira vez, ou seja, o dobro do recorde anterior alcançado nas edições de 2018 e 2022, com a participação de apenas 4 seleções.

Mas aquilo que parecia ser o início de uma nova era árabe terminou com um saldo muito abaixo do teto das expectativas.

É verdade que 3 seleções chegaram às fases eliminatórias, mas a Argélia despediu-se nos 16 avos de final, e o Egito saiu nos oitavos de final, enquanto o percurso de Marrocos parou nos quartos de final, apesar de muitos o apontarem como candidato a repetir o feito da edição do Catar ou até a superá-lo.

Já a Tunísia, o Catar, a Arábia Saudita, a Jordânia e o Iraque limitaram-se a sair da fase de grupos após exibições que não estiveram à altura das ambições.

Mas os resultados, por si só, não contam toda a história.

O denominador comum entre a maioria das seleções árabes não foi apenas a diferença técnica, mas parecia antes uma barreira mental que se repetia sempre que se defrontavam com uma grande seleção. Nos momentos que exigiam ousadia e a crença na possibilidade de criar a surpresa, surgiu a hesitação, e os jogos foram-se transformando gradualmente em cenários familiares que terminavam com a vitória das grandes seleções.

E o confronto entre o Egito e a Argentina destaca-se como o exemplo mais claro. A seleção egípcia impôs a sua personalidade no jogo ao longo de 79 minutos, e foi a parte melhor durante a maior parte do encontro, antes de perder a concentração nos minutos finais, transformando o sonho de um apuramento histórico numa saída dolorosa, independentemente da polémica de arbitragem que acompanhou a partida.

O mesmo cenário repetiu-se em graus diferentes com as restantes seleções árabes. A Argélia e a Jordânia defrontaram-se com a Argentina, o Iraque não resistiu perante a França, a Arábia Saudita caiu diante da Espanha, enquanto a Tunísia esbarrou na força da Suécia e da Holanda.

Até Marrocos, que fez um grande torneio e se afirmou como rival de igual para igual perante o Brasil e a Holanda, pareceu completamente diferente diante da França nos quartos de final, já que a sua ameaça ofensiva desapareceu durante todo o jogo, como se tivesse perdido a personalidade que o distinguiu nas fases anteriores.

E apesar deste quadro, não se podem ignorar os sinais positivos que o torneio trouxe, à cabeça dos quais a exibição egípcia diante da Bélgica e as exibições marroquinas frente às grandes seleções, indicadores que confirmam que a diferença técnica já não é tão grande como era, e que o verdadeiro obstáculo pode ser mais mental do que futebolístico.