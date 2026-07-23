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Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

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A mentira do futebol bonito e o mistério que assassinou o sonho árabe... 10 lições aprendidas do Mundial de 2026

Especiais e Opinião
Opinion
Espanha x Argentina
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França
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Mundial que revelou as verdades... o torneio que mudou as regras do jogo

O Mundial de 2026 baixou o pano sobre uma das edições mais ricas em acontecimentos e histórias da Copa do Mundo, depois de o primeiro torneio com a participação de 48 seleções ter assistido a transformações marcantes que redesenharam alguns dos traços do futebol mundial e revelaram, ao mesmo tempo, verdades que permaneceram presentes por trás dos resultados e dos números.

Do embate das seleções árabes e africanas com os momentos decisivos, à predominância do realismo tático em detrimento do espetáculo, passando pela capacidade das grandes estrelas de desafiar o fator idade, até à polémica arbitral e aos desafios organizacionais, o torneio trouxe muitas mensagens que ultrapassam os limites da disputa pelo título.

E entre histórias de sucesso e de fracasso, recordes e paradoxos históricos, o Mundial de 2026 ofereceu uma imagem ampla da realidade do jogo e das suas mudanças, confirmando que os pequenos detalhes, a personalidade mental e a capacidade de lidar com a pressão se tornaram fatores decisivos para fazer a diferença nos maiores palcos do futebol.

Neste relatório, o Kooora apresenta uma leitura analítica das 10 principais lições retiradas do Mundial de 2026, através dos fenómenos mais destacados que desenharam os traços do torneio e deixaram a sua marca no futuro do jogo.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O medo dos grandes... o complexo que ainda persegue os árabes

    O futebol árabe entrou no Mundial de 2026 com sonhos sem precedentes, depois de ter registado um número histórico com a participação de 8 seleções pela primeira vez, ou seja, o dobro do recorde anterior alcançado nas edições de 2018 e 2022, com a participação de apenas 4 seleções.

    Mas aquilo que parecia ser o início de uma nova era árabe terminou com um saldo muito abaixo do teto das expectativas.

    É verdade que 3 seleções chegaram às fases eliminatórias, mas a Argélia despediu-se nos 16 avos de final, e o Egito saiu nos oitavos de final, enquanto o percurso de Marrocos parou nos quartos de final, apesar de muitos o apontarem como candidato a repetir o feito da edição do Catar ou até a superá-lo.

    Já a Tunísia, o Catar, a Arábia Saudita, a Jordânia e o Iraque limitaram-se a sair da fase de grupos após exibições que não estiveram à altura das ambições.

    Mas os resultados, por si só, não contam toda a história.

    O denominador comum entre a maioria das seleções árabes não foi apenas a diferença técnica, mas parecia antes uma barreira mental que se repetia sempre que se defrontavam com uma grande seleção. Nos momentos que exigiam ousadia e a crença na possibilidade de criar a surpresa, surgiu a hesitação, e os jogos foram-se transformando gradualmente em cenários familiares que terminavam com a vitória das grandes seleções.

    E o confronto entre o Egito e a Argentina destaca-se como o exemplo mais claro. A seleção egípcia impôs a sua personalidade no jogo ao longo de 79 minutos, e foi a parte melhor durante a maior parte do encontro, antes de perder a concentração nos minutos finais, transformando o sonho de um apuramento histórico numa saída dolorosa, independentemente da polémica de arbitragem que acompanhou a partida.

    O mesmo cenário repetiu-se em graus diferentes com as restantes seleções árabes. A Argélia e a Jordânia defrontaram-se com a Argentina, o Iraque não resistiu perante a França, a Arábia Saudita caiu diante da Espanha, enquanto a Tunísia esbarrou na força da Suécia e da Holanda.

    Até Marrocos, que fez um grande torneio e se afirmou como rival de igual para igual perante o Brasil e a Holanda, pareceu completamente diferente diante da França nos quartos de final, já que a sua ameaça ofensiva desapareceu durante todo o jogo, como se tivesse perdido a personalidade que o distinguiu nas fases anteriores.

    E apesar deste quadro, não se podem ignorar os sinais positivos que o torneio trouxe, à cabeça dos quais a exibição egípcia diante da Bélgica e as exibições marroquinas frente às grandes seleções, indicadores que confirmam que a diferença técnica já não é tão grande como era, e que o verdadeiro obstáculo pode ser mais mental do que futebolístico.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    África... o começo foi promissor e o fim revelou o problema

    Se as seleções árabes esbarraram na barreira psicológica, as seleções africanas viveram o mesmo cenário de forma ainda mais cruel.

    O continente africano marcou presença com a maior representação da sua história, ao participar com 10 seleções, e começou o torneio de forma ideal, depois de 9 seleções conseguirem alcançar as fases eliminatórias, numa resposta prática às vozes que questionaram o direito de África a este número de vagas, entre elas o treinador italiano Gennaro Gattuso.

    Mas o quadro mudou rapidamente. Nas fases eliminatórias, pareceu que a maioria das seleções africanas caiu na mesma armadilha: boa exibição e, depois, colapso nos últimos instantes.

    A África do Sul perdeu frente ao Canadá nos derradeiros suspiros, a Costa do Marfim caiu da mesma maneira diante da Noruega, o Senegal despediu-se perante a Bélgica, a República Democrática do Congo frente à Inglaterra, e Cabo Verde perante a Argentina; depois veio o Egito para repetir o cenário nos oitavos de final.

    E o que chama a atenção é que 3 seleções africanas — Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Senegal — sofreram golos decisivos ao minuto 86, num fenómeno que pareceu mais uma maldição partilhada do que mera coincidência.

    Este cenário levou Rudi Garcia, treinador da Bélgica, a falar sobre a quebra da condição física das seleções africanas nos momentos decisivos, antes de esclarecer posteriormente que a sua declaração não pretendia menosprezar as seleções do continente.

    Mas, para além da polémica, o torneio revelou uma pergunta que precisa de resposta no seio das federações africanas: a crise é realmente física? Ou é o fator psicológico que leva à perda de concentração à medida que se aproxima o apito final?

    A resposta a esta pergunta pode determinar o futuro do futebol africano nos próximos torneios.

  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    Desafiou as leis da natureza... A idade é apenas um número no dicionário das lendas

    Uma das mensagens mais claras do Mundial de 2026 foi que a idade deixou de ser um critério para julgar a capacidade de um jogador competir.

    Lionel Messi foi a maior personificação desta verdade. Ao chegar aos 39 anos, o capitão da Argentina apresentou a sua melhor versão individual num Campeonato do Mundo, embora muitos acreditassem que a sua conquista no Catar 2022 seria o último capítulo da sua carreira em mundiais.

    Messi dominou um grande número de estatísticas individuais e disputou a maioria dos prémios, antes de perder o título de melhor marcador da história dos mundiais para Kylian Mbappé, mas provou que a experiência e a inteligência podem compensar muito do impacto do fator idade.

    E Messi não foi a única exceção. O guarda-redes de Cabo Verde, Vozinha, de 40 anos, transformou-se numa das histórias mais inspiradoras da competição.

    Entrou na prova como um jogador desconhecido que atua no campeonato português e saiu dela como uma das suas maiores estrelas, depois de ter travado os ataques das grandes seleções, tendo sido o único guarda-redes a manter a baliza inviolada frente à Espanha no jogo inaugural, e apresentou também exibições de destaque diante da Argentina, apesar da eliminação da seleção do seu país.

    Não foi, por isso, estranho que os adeptos o recompensassem, escolhendo-o para o onze ideal da competição, superando nomes de peso, entre eles Unai Simón, que recebeu o prémio de melhor guarda-redes da Federação Internacional de Futebol.

    O Mundial de 2026 confirmou que o futebol moderno já não se mede pelo número de anos, mas sim pela capacidade de manter o nível, pela prontidão mental e pelo profissionalismo que permitem a um jogador competir com gerações mais jovens do que ele.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O realismo quebra o encanto do espetáculo... o tática defensiva forja os campeões

    Os grandes torneios sempre estiveram associados à ideia de que a equipa mais criativa é a mais merecedora de erguer o troféu, mas o Mundial de 2026 voltou a confirmar uma verdade que os treinadores conhecem bem: o futebol não concede títulos ao mais espetacular, mas sim ao mais capaz de vencer.

    A seleção espanhola foi o exemplo mais claro disso. Apesar de se ter sagrado campeã do mundo pela segunda vez na sua história, a "La Roja" não foi a equipa mais empolgante do ponto de vista ofensivo, tendo-se apoiado num sistema coletivo coeso, numa grande disciplina tática e numa solidez defensiva excecional, o que a tornou na primeira campeã a conquistar o título depois de sofrer apenas um golo, apesar de ter disputado oito jogos na primeira edição com 48 seleções.

    O sucesso da Espanha não assentou numa única estrela capaz de fazer a diferença sozinha, mas sim na complementaridade de funções dentro de campo. Até mesmo Lamine Yamal, que entrou no torneio no meio de enormes expectativas, não apresentou o seu melhor nível, enquanto o prémio de melhor jogador do torneio foi para Rodri, o jogador cuja importância residia mais nas suas funções táticas do que nos lances de exibicionismo.

    Por seu lado, a seleção argentina chegou à final com um estilo completamente diferente, marcado pelo realismo e, em muitas ocasiões, pela dureza. Foi a que liderou a lista das seleções que mais cartões coloridos receberam e apoiou-se na solidez defensiva e nos duelos intensos, enquanto os toques de qualidade se limitaram muitas vezes às ações de Lionel Messi, que não rematou uma única vez à baliza durante o tempo regulamentar da final.

    Em contrapartida, a França apresentou uma das edições mais empolgantes a nível ofensivo, graças ao brilho de Kylian Mbappé, o melhor marcador do torneio, e de Michael Olise, o seu melhor criador de jogo, para além da abundância de oportunidades e golos, mas isso não foi suficiente para conquistar o título.

    O mesmo se aplica à seleção inglesa, que possuiu uma das frentes de ataque mais variadas e criativas e apresentou exibições ofensivas de destaque, sobretudo no jogo de apuramento do terceiro lugar, mas isso não lhe bastou para chegar à final.

    A conclusão que o torneio deixou foi clara: em competições que se prolongam por oito jogos, a organização, a disciplina e a capacidade de gerir os pequenos detalhes podem ter mais valor do que o futebol bonito.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Genes de pertença falam mais alto... O treinador nacional, uma regra que se recusa a quebrar

    Apesar da grande evolução que o futebol conheceu e da ampla abertura às diferentes escolas de treino, a Copa do Mundo continua a manter um dos seus fenómenos históricos mais curiosos.

    O título continua a sorrir ao treinador nacional. E o Mundial de 2026 confirmou a continuidade desta regra, depois de Luis de la Fuente ter conduzido a seleção do seu país, a Espanha, ao pódio de campeões, enquanto Lionel Scaloni chegou à final com a Argentina, fazendo com que a final juntasse dois treinadores naturais dos dois países, mantendo a ausência do treinador estrangeiro do pódio de campeões.

    E o paradoxo é que este resultado surgiu numa edição que registou a maior presença de treinadores estrangeiros na história da competição.

    Foram 26 os treinadores que orientaram seleções às quais não pertencem por nacionalidade, ou seja, mais de metade das seleções participantes, comparativamente aos apenas 9 treinadores no Mundial do Catar em 2022.

    E, apesar desta expansão, a taça manteve-se fiel à sua história.

    Muitos analistas explicam este fenómeno pelo facto de o treinador nacional possuir uma ligação emocional maior com a seleção do seu país e viver as pressões e as ambições dos adeptos de uma forma diferente, o que lhe confere uma motivação adicional nos grandes momentos.

    Em contrapartida, isso não significa desvalorizar a competência dos treinadores estrangeiros, mas a história continua a enviar a mesma mensagem: o sucesso na Copa do Mundo não depende apenas do pensamento tático, mas necessita também de uma compreensão profunda da identidade futebolística, da cultura local e da dimensão psicológica dos jogadores.

    E por isso esta regra manteve-se firme, apesar de todas as tentativas de a quebrar.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo... um fim que não esteve à altura da lenda

    Se o Mundial de 2026 assistiu ao nascimento de novas histórias de sucesso, escreveu, por outro lado, um final triste para uma das maiores carreiras da história do futebol.

    Cristiano Ronaldo entrou na competição pela sexta vez na sua carreira, igualando o recorde de participações, e esperava reduzir a diferença para o seu histórico rival Lionel Messi, que se sagrou campeão no Mundial de 2022 antes de continuar a brilhar de forma excecional na edição de 2026.

    Mas a realidade seguiu um rumo completamente diferente. A seleção portuguesa mostrou-se longe da luta pelo título e ficou-se pelos oitavos de final, enquanto Ronaldo não conseguiu deixar uma marca à altura do seu estatuto histórico, elevando-se as vozes que pediam a redução do seu papel no onze inicial, ao considerarem que a sua permanência ao longo dos jogos já não assentava apenas em critérios técnicos.

    Isto aconteceu numa altura em que Messi protagonizava um dos melhores torneios individuais da sua carreira, aumentando a diferença na comparação que acompanhou as duas estrelas ao longo das últimas duas décadas.

    Ainda assim, o percurso mundialista de Ronaldo continua a ser excecional sob todos os pontos de vista.

    É o único jogador a marcar golos em 6 edições diferentes do Campeonato do Mundo, um número que parece inalcançável num futuro próximo e que confirma que a deceção da edição de 2026 não pode apagar um legado construído ao longo de mais de 20 anos.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    Mbappé: o menino mimado do Mundial

    Ao contrário do que aconteceu com Ronaldo, o Mundial sempre pareceu celebrar Kylian Mbappé. O astro francês, de 27 anos, tornou-se o primeiro jogador da história a ser coroado melhor marcador da competição em duas edições consecutivas, e detém agora o título de maior goleador histórico do Mundial, sem que nenhum jogador em atividade se aproxime dele, o que lhe dá uma grande oportunidade de reforçar essa vantagem nas próximas duas edições.

    Mbappé conquistou o troféu de melhor marcador logo na sua primeira participação, em 2018, apesar de não ter sido o mais concretizador dessa edição, e depois repetiu o feito individual em 2022 e 2026, sem tocar no ouro em nenhuma delas.

    O francês também pulverizou os registos de continuidade, já que não falhou nenhum jogo disputado pela seleção do seu país nas últimas três edições — 22 jogos consecutivos —, sendo o único francês a conseguir tal feito, marcando em contrapartida 22 golos, à média de um golo por jogo.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Real Madrid... o paradoxo de uma temporada sem títulos

    Uma das maiores ironias desta edição é que o Real Madrid passou a ser o clube cujos jogadores marcaram o maior número de golos na competição, superando todos os outros clubes, apesar de a equipa merengue ter terminado a época de 2025-2026 sem qualquer título.

    Os jogadores do Real Madrid marcaram um total de 22 golos, mais do que qualquer outra equipa, graças ao brilhantismo de Mbappé, que marcou 10 golos sozinho, ao lado de Jude Bellingham, que acrescentou 7 golos, apesar da sua época irregular ao serviço do clube merengue.

    Esta estatística coloca a direção do Real Madrid perante uma questão direta, já que cabe a José Mourinho, o treinador que regressa para um segundo mandato, analisar as razões que impediram que este nível se manifestasse com a camisola da própria equipa, apesar de estes craques possuírem a qualidade suficiente para brilhar numa competição desta dimensão.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O apito no banco dos réus... A arbitragem levanta tempestades

    A arbitragem manteve-se como um dos temas mais controversos, do primeiro ao último apito. O jogo de abertura registou 3 cartões vermelhos, num inédito histórico, enquanto a final assistiu à anulação de um golo polémico da Espanha.

    E ainda que o Mundial reúna os melhores árbitros do mundo, vários deles geraram polémica com decisões e atitudes marcantes, chegando mesmo alguns a serem acusados de favorecer determinadas seleções, com a Argentina à cabeça.

    Entre os casos mais controversos: a não expulsão de Messi após uma entrada dura sobre o argelino Aïssa Mandi, a anulação do golo de Zizo, jogador do Egito, por alegada falta sobre Marwan Attia, e a anulação de um golo da Croácia nos últimos minutos frente a Portugal. Estas decisões levaram vários treinadores e dirigentes a dirigir críticas contundentes, com destaque para Hossam Hassan, Thomas Tuchel, Didier Deschamps e Carlos Queiroz.

    A polémica não se limitou às decisões individuais, estendendo-se à forma de aplicação das novas regras, concretamente à competência do árbitro do videoárbitro para intervir na identificação do jogador infrator, uma intervenção que os especialistas em arbitragem consideraram ir além do que está previsto na lei, como aconteceu no jogo entre a Argentina e a Suíça, quando o videoárbitro interveio efetivamente na alteração da decisão, o que levou à expulsão de Breel Embolo, jogador da seleção europeia.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brilho ilusório e crises organizacionais... Estados Unidos falham no teste da organização

    Para além do retângulo verde, o Mundial de 2026 impôs desafios organizacionais excecionais, depois de ter sido disputado pela primeira vez em três países e numa área geográfica imensa.

    O torneio revelou a dimensão das dificuldades associadas às deslocações entre cidades, à diversidade das condições climatéricas e às longas distâncias percorridas pelas seleções e pelos adeptos, o que se refletiu nos aspetos logísticos, na recuperação e até na preparação para os jogos.

    A grande lição desta edição é que os Estados Unidos - sendo o país com a maior fatia de jogos - não constituíram um ambiente ideal para acolher um evento da dimensão do Campeonato do Mundo. E apesar do enorme sucesso de público ao nível da venda de bilhetes, grande parte dos espetadores era de outras nacionalidades, que vieram apoiar as seleções dos seus países, numa altura em que os norte-americanos continuam mais fiéis a modalidades como o basquetebol e o futebol americano.

    O torneio conheceu crises diversas e sem precedentes na sua história, a primeira das quais a crise dos vistos de entrada, que gerou ampla polémica, tendo o árbitro somali Omar Artan sido um dos mais afetados por ela.

    O clima também representou uma ameaça constante ao longo de todo o torneio, uma vez que o jogo entre a França e o Iraque foi interrompido após o final da primeira parte por causa dele, ao passo que o arranque do jogo entre a Inglaterra e o México, disputado em solo mexicano, foi adiado.

    A diferença horária entre os Estados Unidos, por um lado, e o Médio Oriente e a Europa, por outro, afetou por sua vez o acompanhamento de muitos jogos, já que houve adeptos que se viram obrigados a alterar os seus horários de sono para seguir as seleções dos seus países.

    Ainda a propósito de horários, alguns dos horários dos jogos suscitaram grande descontentamento, com Hossam Hassan, selecionador do Egito, à cabeça dos críticos. O treinador dirigiu críticas mordazes à comissão organizadora, considerando que esta "não percebeu nada de futebol" depois de ter marcado o jogo entre o Egito e a Argentina para o meio-dia, apesar de haver apenas mais um jogo no mesmo dia.

    A tudo isto juntaram-se ainda outras crises, como o aumento sem precedentes dos preços dos bilhetes para os jogos, as interferências políticas em decisões desportivas, entre outras.