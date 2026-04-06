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A “mentalidade especial” de Harry Kane é fundamental contra o Real Madrid, enquanto Joshua Kimmich elogia o “verdadeiro exemplo a seguir” do Bayern de Munique
Kane, o catalisador do sucesso do Bayern
A condição física de Harry Kane tem sido o tema dominante na preparação para a primeira partida em Madri, mas o clima no elenco do Bayern continua otimista. Depois de perder a vitória do fim de semana contra o Freiburg, o jogador de 32 anos voltou aos treinos na segunda-feira, gerando otimismo de que ele poderá liderar o ataque contra os recordistas europeus. Kimmich, um líder de longa data no vestiário bávaro, não tem dúvidas de que seu companheiro de equipe encontrará uma maneira de participar da partida.
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O desafio único do Bernabéu
Com a impressionante marca de 48 gols em apenas 40 partidas em todas as competições nesta temporada, Kane continua sendo uma peça fundamental na equipe de Kompany. Nada menos que 10 desses gols foram marcados em apenas nove partidas da Liga dos Campeões, incluindo dois gols na segunda partida das oitavas de final contra a Atalanta, o que explica por que Kimmich está tão ansioso para ver o craque inglês no time titular para o grande jogo desta terça-feira.
“Harry é extremamente importante para nós, isso é óbvio”, disse Kimmich. “Ele é um fator-chave no nosso jogo porque não é apenas um finalizador nato. É um líder natural, um verdadeiro exemplo a seguir. Tem uma mentalidade especial para um jogador de ataque. Seria importante que ele estivesse em campo amanhã para exercer a sua liderança.”
Formando a próxima geração
Embora o foco continue voltado para estrelas consagradas como Kane, Kimmich também reservou um momento para elogiar a ascensão de Tom Bischof. O meio-campista vê traços de sua própria trajetória no jogador de 20 anos, que marcou seu primeiro e segundo gols na Bundesliga no fim de semana, e acredita que a presença de profissionais de elite como Kane ajuda a criar o ambiente perfeito para que os jogadores formados na base possam se destacar no mais alto nível.
“A situação dele me lembra um pouco a minha de onze anos atrás”, disse Kimmich sobre Bischof. “Percebemos imediatamente que ele tinha uma ótima mentalidade, que dava tudo de si. Tom também pode jogar como lateral-esquerdo. Junto com Harry, Tom tem o melhor chute do time. É por isso que falamos dele. Ele mudou a dinâmica do jogo contra o Freiburg. Isso mostra ao time que, graças à nossa mentalidade e à nossa qualidade, podemos fazer jogadores como ele brilharem.”
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Um sinal de intenção para o time
Kimmich acredita que a integração de jovens talentos ao lado de nomes de nível mundial, como Michael Olise e Luis Díaz, transmite uma mensagem poderosa ao restante do elenco. Para que o Bayern recupere seu trono no topo do futebol europeu, é preciso equilibrar essa mistura de juventude e experiência sob a pressão das fases eliminatórias da Liga dos Campeões.
Sobre o impacto da formação de jovens no coletivo, Kimmich concluiu: “Não apenas Harry Kane, Michael Olise ou Luis Diaz, mas também garotos como Tom. Foi um sinal importante para a equipe. Isso prova que temos a estrutura certa para apoiar diferentes tipos de jogadores, e que essa mentalidade coletiva é o que nos levará a superar os jogos mais difíceis do calendário.”