A “mentalidade especial” de Harry Kane é fundamental contra o Real Madrid, enquanto Joshua Kimmich elogia o “verdadeiro exemplo a seguir” do Bayern de Munique

Com a impressionante marca de 48 gols em apenas 40 partidas em todas as competições nesta temporada, Kane continua sendo uma peça fundamental na equipe de Kompany. Nada menos que 10 desses gols foram marcados em apenas nove partidas da Liga dos Campeões, incluindo dois gols na segunda partida das oitavas de final contra a Atalanta, o que explica por que Kimmich está tão ansioso para ver o craque inglês no time titular para o grande jogo desta terça-feira.

“Harry é extremamente importante para nós, isso é óbvio”, disse Kimmich. “Ele é um fator-chave no nosso jogo porque não é apenas um finalizador nato. É um líder natural, um verdadeiro exemplo a seguir. Tem uma mentalidade especial para um jogador de ataque. Seria importante que ele estivesse em campo amanhã para exercer a sua liderança.”