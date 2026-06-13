“A menos que você consiga fazer melhor” - Declan Rice é instado a enviar uma mensagem direta a Harry Kane e aos companheiros da seleção inglesa, depois de deixar o lendário Stuart Pearce, dos Três Leões, perplexo

Pearce acredita que a chave para o sucesso está em Rice atingir todo o seu potencial como líder dominante. Pearce, que disputou 78 partidas pela seleção de seu país, insiste que o meio-campista possui as qualidades físicas e técnicas necessárias para ser o melhor jogador do torneio. Apesar de apresentar um desempenho consistente, o jogador do Arsenal tem sido incentivado a demonstrar mais daquela “determinação de ferro” que caracteriza a elite mundial.

Pearce disse ao Daily Mail: “Os melhores jogadores são simpáticos até certo ponto, mas em campo têm uma determinação de ferro para chegar onde querem. Já estive nos vestiários depois que ele cometeu erros e ele reagiu de forma muito positiva.

"Com o Dec, você acha que ele poderia ganhar um jogo sozinho por causa de sua capacidade física e habilidade com a bola. E você pensa: ‘Talvez um pouquinho mais’. Eu provavelmente pensava o mesmo, naquela época no West Ham, mas você não diz isso sobre muitos jogadores."