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“A menos que você consiga fazer melhor” - Declan Rice é instado a enviar uma mensagem direta a Harry Kane e aos companheiros da seleção inglesa, depois de deixar o lendário Stuart Pearce, dos Três Leões, perplexo
Pearce quer mais do craque do meio-campo do Arsenal
Pearce acredita que a chave para o sucesso está em Rice atingir todo o seu potencial como líder dominante. Pearce, que disputou 78 partidas pela seleção de seu país, insiste que o meio-campista possui as qualidades físicas e técnicas necessárias para ser o melhor jogador do torneio. Apesar de apresentar um desempenho consistente, o jogador do Arsenal tem sido incentivado a demonstrar mais daquela “determinação de ferro” que caracteriza a elite mundial.
Pearce disse ao Daily Mail: “Os melhores jogadores são simpáticos até certo ponto, mas em campo têm uma determinação de ferro para chegar onde querem. Já estive nos vestiários depois que ele cometeu erros e ele reagiu de forma muito positiva.
"Com o Dec, você acha que ele poderia ganhar um jogo sozinho por causa de sua capacidade física e habilidade com a bola. E você pensa: ‘Talvez um pouquinho mais’. Eu provavelmente pensava o mesmo, naquela época no West Ham, mas você não diz isso sobre muitos jogadores."
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A necessidade de dominar as jogadas de bola parada
Uma área específica em que Pearce quer ver Rice assumir o comando é nas jogadas de bola parada, mesmo que isso signifique pisar nos calos de estrelas consagradas como Harry Kane. Refletindo sobre a habilidade de Rice, Pearce observou que já viu o meio-campista protagonizar momentos de nível mundial que ainda não foram suficientemente repetidos no cenário internacional.
Pearce, que era famoso por seus próprios chutes de falta poderosos, disse: “Eu era conhecido por cobrar faltas, e vi o Dec marcar dois gols maravilhosos de falta contra o Real Madrid [em abril de 2025]. Mal o vi cobrar um desde então. Assim como Dec, eu conseguia marcar em cobranças de falta, e se eu fosse ele, diria aos meus companheiros: ‘Saiam do meu caminho. Vou cobrar essa, e vou cobrar todas elas, a menos que vocês consigam fazer melhor do que eu’.”
Adaptando-se a um jogo internacional cheio de astúcia
Além das responsabilidades individuais, Pearce observou uma mudança na forma como a seleção inglesa aborda o jogo em comparação com a época em que ele jogava. Ele acredita que a equipe se tornou mais “astuta” e “esperta”, uma evolução necessária para o sucesso no futebol de torneios modernos, mesmo que isso se afaste da tradicional garra inglesa.
“Certamente somos uma equipe mais esperta agora. Na minha época, era tudo igual para todos”, explicou Pearce. “Era um confronto físico; jogávamos do jeito que a Inglaterra jogava, e se alguém caía sem motivo, você gritava para ele se levantar. Essa época já passou. Ficamos muito mais espertos no futebol inglês e, de certa forma, isso é uma pena. Vemos jogadores caindo sem motivo na Premier League, e isso não cai bem com a torcida. Dá para ouvir as reclamações.”
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A missão de Tuchel em conquistar títulos
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