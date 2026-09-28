O técnico da França, Zinedine Zidane, voltou sua atenção para o confronto de alto nível da Uefa Nations League na noite de segunda-feira contra a Bélgica, no Estádio Rei Baudouin. A partida reúne dois meio-campistas lendários à beira do campo, já que Zidane enfrenta o recém-nomeado técnico belga Mark van Bommel.

Os dois treinadores se enfrentaram em campo durante suas carreiras como jogadores, com destaque para o empate por 1 a 1 em um El Clasico entre Barcelona e Real Madrid em 2006.

Zidane espera uma batalha física e tática exigente em Bruxelas.