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imago-sport-1083890998.jpgPRESSE SPORTS
Alvino Hanafi
Traduzido por

A memória dos chutes de Zizou! Zidane ri das pancadas no El Clasico de Van Bommel antes do duelo à beira do gramado

França
Z. Zidane
Bélgica x França
Bélgica
Liga das Nações A

O técnico da França, Zinedine Zidane, relembrou seus tempos de jogador contra Mark van Bommel antes da partida dos Bleus pela Liga das Nações da Uefa contra a Bélgica. O francês brincou sobre receber pontapés do ex-meio-campista enquanto avaliava Kevin De Bruyne e a qualidade do elenco da Bélgica.

  • Zidane se prepara para duelo à beira do campo contra Van Bommel

    O técnico da França, Zinedine Zidane, voltou sua atenção para o confronto de alto nível da Uefa Nations League na noite de segunda-feira contra a Bélgica, no Estádio Rei Baudouin. A partida reúne dois meio-campistas lendários à beira do campo, já que Zidane enfrenta o recém-nomeado técnico belga Mark van Bommel.

    Os dois treinadores se enfrentaram em campo durante suas carreiras como jogadores, com destaque para o empate por 1 a 1 em um El Clasico entre Barcelona e Real Madrid em 2006.

    Zidane espera uma batalha física e tática exigente em Bruxelas.

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  • Barcelona v Real MadridGetty Images Sport

    Técnico ri dos confrontos agressivos do El Clasico

    Falando em sua coletiva de imprensa antes da partida, Zidane brincou sobre o estilo de jogo combativo de Van Bommel ao relembrar seus duelos no meio-campo na Espanha. No entanto, o francês expressou admiração pela liderança e pela marca tática de seu colega.

    Zidane observou que a transição de Van Bommel para a carreira de treinador reflete seu profundo entendimento da dinâmica de equipe.

    "Ele não tinha exatamente o mesmo estilo de jogo que eu", riu Zidane. "Levei algumas boas pancadas dele quando nos enfrentamos. Mas ele era o tipo de jogador importante para um time. Como treinador, ele tenta deixar sua marca nas coisas."

  • Treinador francês elogia a qualidade belga e a herança de Scifo

    De acordo com a VTM NEWS, Zidane fez muitos elogios à seleção belga, destacando sua capacidade técnica e coesão coletiva após uma forte campanha na Copa do Mundo. Ao ser perguntado sobre qual jogador belga espelhava seu próprio estilo de jogo, Zidane descartou comparações individuais, observando que o meio-campista Kevin De Bruyne tem qualidades únicas.

    O treinador também fez referência a armadores históricos, como Enzo Scifo, ao avaliar a tradição futebolística da Bélgica.

    "A Bélgica fez uma Copa do Mundo muito boa", afirmou Zidane. "Há uma quantidade enorme de qualidade individual no elenco. De Bruyne é De Bruyne. A Bélgica sempre teve bons jogadores com a bola. Como atleta de ponta, você adora disputar esses grandes jogos."

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    A França mira uma vitória crucial fora de casa em Bruxelas

    A França conclui a preparação para a partida enquanto busca garantir três pontos no Grupo A antes de voltar para casa para enfrentar a Itália no Stade de France. Zidane exige foco total de seu elenco para superar uma equipe da casa motivada.

    A Bélgica busca uma vitória de afirmação sob o comando de Van Bommel após o triunfo recente sobre a Itália.

    A França tenta manter o embalo em Bruxelas.

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