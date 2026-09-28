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A memória dos chutes de Zizou! Zidane ri das pancadas no El Clasico de Van Bommel antes do duelo à beira do gramado
Zidane se prepara para duelo à beira do campo contra Van Bommel
O técnico da França, Zinedine Zidane, voltou sua atenção para o confronto de alto nível da Uefa Nations League na noite de segunda-feira contra a Bélgica, no Estádio Rei Baudouin. A partida reúne dois meio-campistas lendários à beira do campo, já que Zidane enfrenta o recém-nomeado técnico belga Mark van Bommel.
Os dois treinadores se enfrentaram em campo durante suas carreiras como jogadores, com destaque para o empate por 1 a 1 em um El Clasico entre Barcelona e Real Madrid em 2006.
Zidane espera uma batalha física e tática exigente em Bruxelas.
- Getty Images Sport
Técnico ri dos confrontos agressivos do El Clasico
Falando em sua coletiva de imprensa antes da partida, Zidane brincou sobre o estilo de jogo combativo de Van Bommel ao relembrar seus duelos no meio-campo na Espanha. No entanto, o francês expressou admiração pela liderança e pela marca tática de seu colega.
Zidane observou que a transição de Van Bommel para a carreira de treinador reflete seu profundo entendimento da dinâmica de equipe.
"Ele não tinha exatamente o mesmo estilo de jogo que eu", riu Zidane. "Levei algumas boas pancadas dele quando nos enfrentamos. Mas ele era o tipo de jogador importante para um time. Como treinador, ele tenta deixar sua marca nas coisas."
Treinador francês elogia a qualidade belga e a herança de Scifo
De acordo com a VTM NEWS, Zidane fez muitos elogios à seleção belga, destacando sua capacidade técnica e coesão coletiva após uma forte campanha na Copa do Mundo. Ao ser perguntado sobre qual jogador belga espelhava seu próprio estilo de jogo, Zidane descartou comparações individuais, observando que o meio-campista Kevin De Bruyne tem qualidades únicas.
O treinador também fez referência a armadores históricos, como Enzo Scifo, ao avaliar a tradição futebolística da Bélgica.
"A Bélgica fez uma Copa do Mundo muito boa", afirmou Zidane. "Há uma quantidade enorme de qualidade individual no elenco. De Bruyne é De Bruyne. A Bélgica sempre teve bons jogadores com a bola. Como atleta de ponta, você adora disputar esses grandes jogos."
- Marca
A França mira uma vitória crucial fora de casa em Bruxelas
A França conclui a preparação para a partida enquanto busca garantir três pontos no Grupo A antes de voltar para casa para enfrentar a Itália no Stade de France. Zidane exige foco total de seu elenco para superar uma equipe da casa motivada.
A Bélgica busca uma vitória de afirmação sob o comando de Van Bommel após o triunfo recente sobre a Itália.
A França tenta manter o embalo em Bruxelas.
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