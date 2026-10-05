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A melhor versão de Cristiano Ronaldo? Quando CR7 "matava" times, ex-companheiro de Manchester United Anderson explica o que tornava o GOAT português "diferente"
Como Ronaldo foi moldado para se tornar uma superestrela
Ronaldo se mudou pela primeira vez para a Inglaterra em 2003, ainda como um adolescente de talento precoce, quando Sir Alex Ferguson tirou seu potencial evidente do Sporting. Naquela fase, ele era um ponta veloz, com um jogo baseado em toques de efeito e dribles desconcertantes.
O Manchester United lapidou um diamante bruto e o transformou no artilheiro mais temido que o futebol mundial já viu, com o veterano atacante se aproximando rapidamente de 1.000 gols em competições oficiais ao longo de uma carreira simplesmente impressionante.
Foi entre 2006 e 2009 que ele realmente explodiu, superando pela primeira vez a marca de 20 gols. Ronaldo não ficou abaixo desse número ao longo de duas décadas quando passou uma temporada completa em qualquer clube, de Manchester a Riad, passando por Madri e Turim.
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Os livros de história foram reescritos na batalha de Messi
Recordes têm sido quebrados com frequência, por clube e seleção, com conquistas de títulos na Premier League, La Liga, Serie A e Saudi Pro League, além de também somar cinco títulos da Champions League, algumas Bolas de Ouro, dois títulos da Liga das Nações e a Eurocopa. Ele chegou a 234 jogos e 146 gols por Portugal, enquanto segue para sempre travando uma batalha pela supremacia individual com o eterno rival Lionel Messi.
Ronaldo ainda não está pronto para se despedir, às vésperas de completar 42 anos em fevereiro de 2027, e acredita que ainda tem muito a oferecer no mais alto nível. Essa sempre foi a sua mentalidade, com uma autoconfiança inabalável que o levou ao topo do futebol mundial.
Quando Ronaldo esteve no auge de sua forma?
Questionado sobre o que torna CR7 “diferente” e quando percebeu pela primeira vez essas qualidades, o ex-meio-campista do United Anderson, que falou em associação com Swiper Casino Canada, disse à GOAL: “Se você pegar o Cristiano Ronaldo de 2008 a 2009, quando ele ganhou o prêmio de melhor jogador com o Manchester United. Você pega o Cristiano Ronaldo, não só nos jogos, é sobre o treino, começar todo o processo antes da partida. Porque, quando você termina o treino, vê Cristiano Ronaldo sozinho no prédio, tentando fazer suas habilidades, tentando fazer isso e aquilo.
“Porque naquela época, Cristiano Ronaldo era diferente do Cristiano Ronaldo de agora. Ele era completamente diferente. Porque o Cristiano Ronaldo daquela época matava os jogadores. Ele ia para o um contra um, matava os jogadores.
“Eu sei, quando eu jogo no meio, Cristiano Ronaldo aberto vai ficar no um contra um. Eu não preciso ver. Eu só jogo a bola direto no pé dele, ele vai partir para cima do jogador. Naquele ataque do Manchester United, você sabe que vai marcar.
“Em alguns jogos, era assim: você começava perdendo por 1 a 0, 2 a 0. Não se preocupe, Cristiano Ronaldo vai resolver. Porque você sabe o que os melhores jogadores podem fazer. Eu sei que Cristiano Ronaldo é o melhor no um contra um. Eu sei que Nani é o melhor no um contra um.
“Acho que naquele ano, acho que Cristiano Ronaldo venceu mais, foram os grandes anos da carreira dele. Ele fez coisas incríveis no Real Madrid. Mas, naquela época, acho que ele era um jogador inacreditável. Eu gostava de ver Cristiano Ronaldo no um contra um, cobrando faltas de todo lugar. Contra o Arsenal, na semifinal contra o Arsenal, Cristiano Ronaldo jogou absurdamente bem. Ele foi incrivelmente bom naquele jogo. Ele estava, antes da partida, dizendo: ‘OK, não se preocupem, vamos vencer o jogo’.
“Essa era a mentalidade daquele time naquela época, 2008-2013-14. A mentalidade era matar, matar o time. Era muito assustador jogar contra a gente. Naquela época, ele estava decidido a matar os outros times.”
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GOAT português segue em alto nível aos 41 anos de idade
Ronaldo marcou 42 gols na temporada 2007-08 e 26 no ano seguinte, o que lhe rendeu sua primeira Bola de Ouro e uma transferência milionária para o Real Madrid. Desde então, tem sido quase impossível detê-lo, com feitos brilhantes sendo alcançados de forma regular.
Agora, considera-se que seus poderes estejam em declínio, após ele ir para o banco antes de deixar a mais recente concentração de Portugal, mas ele construiu uma carreira calando críticos e transformando céticos em crentes, com esse processo tendo começado pela primeira vez no chamado ‘Teatro dos Sonhos’.
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