Questionado sobre o que torna CR7 “diferente” e quando percebeu pela primeira vez essas qualidades, o ex-meio-campista do United Anderson, que falou em associação com Swiper Casino Canada, disse à GOAL: “Se você pegar o Cristiano Ronaldo de 2008 a 2009, quando ele ganhou o prêmio de melhor jogador com o Manchester United. Você pega o Cristiano Ronaldo, não só nos jogos, é sobre o treino, começar todo o processo antes da partida. Porque, quando você termina o treino, vê Cristiano Ronaldo sozinho no prédio, tentando fazer suas habilidades, tentando fazer isso e aquilo.

“Porque naquela época, Cristiano Ronaldo era diferente do Cristiano Ronaldo de agora. Ele era completamente diferente. Porque o Cristiano Ronaldo daquela época matava os jogadores. Ele ia para o um contra um, matava os jogadores.

“Eu sei, quando eu jogo no meio, Cristiano Ronaldo aberto vai ficar no um contra um. Eu não preciso ver. Eu só jogo a bola direto no pé dele, ele vai partir para cima do jogador. Naquele ataque do Manchester United, você sabe que vai marcar.

“Em alguns jogos, era assim: você começava perdendo por 1 a 0, 2 a 0. Não se preocupe, Cristiano Ronaldo vai resolver. Porque você sabe o que os melhores jogadores podem fazer. Eu sei que Cristiano Ronaldo é o melhor no um contra um. Eu sei que Nani é o melhor no um contra um.

“Acho que naquele ano, acho que Cristiano Ronaldo venceu mais, foram os grandes anos da carreira dele. Ele fez coisas incríveis no Real Madrid. Mas, naquela época, acho que ele era um jogador inacreditável. Eu gostava de ver Cristiano Ronaldo no um contra um, cobrando faltas de todo lugar. Contra o Arsenal, na semifinal contra o Arsenal, Cristiano Ronaldo jogou absurdamente bem. Ele foi incrivelmente bom naquele jogo. Ele estava, antes da partida, dizendo: ‘OK, não se preocupem, vamos vencer o jogo’.

“Essa era a mentalidade daquele time naquela época, 2008-2013-14. A mentalidade era matar, matar o time. Era muito assustador jogar contra a gente. Naquela época, ele estava decidido a matar os outros times.”