“A melhor partida em que já participei!” – Luis Enrique, “muito cansado” após a vitória do PSG por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique, revela que a meta para o jogo de volta é marcar “no mínimo” um gol para chegar à final da Liga dos Campeões

Apesar de um currículo brilhante como técnico – que inclui uma passagem pelo Barcelona em que conquistou o triplo com Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar –, Luis Enrique acredita que a partida desta terça-feira à noite superou tudo. O técnico do PSG ficou impressionado com a intensidade do confronto, no qual sua equipe chegou a liderar por 5 a 2 antes que uma reação do Bayern no final da partida garantisse uma segunda partida emocionante.

“Nunca vi uma partida com esse tipo de intensidade”, disse Luis Enrique em sua análise pós-jogo. “Não é hora de apontar falhas; precisamos apenas parabenizar a todos. Merecemos vencer, merecemos empatar e merecemos perder hoje. Foi uma partida fantástica. Foi, sem dúvida, a melhor partida em que já participei como técnico.”