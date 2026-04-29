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“A melhor partida em que já participei!” – Luis Enrique, “muito cansado” após a vitória do PSG por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique, revela que a meta para o jogo de volta é marcar “no mínimo” um gol para chegar à final da Liga dos Campeões
Noite de recordes em Paris
O espetáculo de nove gols não foi apenas divertido; foi histórico. Tornou-se oficialmente a partida de semifinal com o maior número de gols da história da Liga dos Campeões. Além disso, o caráter caótico do jogo o colocou em segundo lugar entre as partidas com mais gols já marcados em qualquer fase eliminatória da principal competição europeia, destacando o poder ofensivo de ambos os gigantes. O PSG parecia estar caminhando tranquilamente rumo à final em Budapeste quando abriu uma vantagem de três gols no início do segundo tempo. Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé foram as estrelas do espetáculo, com os dois alas marcando dois gols cada, deixando o gigante da Bundesliga atordoado diante de uma torcida parisiense enlouquecida.
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Um momento de destaque na carreira de treinador de Luis Enrique
Apesar de um currículo brilhante como técnico – que inclui uma passagem pelo Barcelona em que conquistou o triplo com Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar –, Luis Enrique acredita que a partida desta terça-feira à noite superou tudo. O técnico do PSG ficou impressionado com a intensidade do confronto, no qual sua equipe chegou a liderar por 5 a 2 antes que uma reação do Bayern no final da partida garantisse uma segunda partida emocionante.
“Nunca vi uma partida com esse tipo de intensidade”, disse Luis Enrique em sua análise pós-jogo. “Não é hora de apontar falhas; precisamos apenas parabenizar a todos. Merecemos vencer, merecemos empatar e merecemos perder hoje. Foi uma partida fantástica. Foi, sem dúvida, a melhor partida em que já participei como técnico.”
O Bayern de Munique se recusa a desistir
No entanto, o Bayern demonstrou a resiliência que sempre caracterizou sua trajetória europeia. Dayot Upamecano deu início à reação com um cabeceio após cobrança de falta de Joshua Kimmich, antes de Luis Díaz criar um final de jogo cheio de tensão com um chute potente. O placar final de 5 a 4 deixa a disputa em equilíbrio, e Luis Enrique admitiu que a montanha-russa emocional teve um impacto físico sobre ele. “Estou muito cansado, e nem corri um único quilômetro”, brincou o espanhol após o apito final. “Então, nem sei como os jogadores estão se sentindo.”
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O gol na Allianz Arena
O ritmo alucinante da partida e as constantes mudanças de ritmo deixaram os jogadores de ambos os times exaustos, mas o técnico do PSG sabe que o trabalho está longe de terminar, já que a equipe se dirige à Allianz Arena na próxima semana. Luis Enrique não tem ilusões sobre o que será necessário para derrotar o time de Vincent Kompany.
“Acabei de perguntar à minha comissão técnica: ‘Quantos gols vocês acham que vamos precisar para vencer essa partida?’ Eles responderam: ‘No mínimo, três’”, revelou Luis Enrique. “O Bayern de Munique, jogando em casa, é ainda mais forte, mas vamos tentar mostrar a mesma mentalidade.”