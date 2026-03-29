"A melhor parte da minha carreira" – Ousmane Dembélé fala abertamente sobre o sucesso no PSG e os sonhos da França na Copa do Mundo

Após uma campanha sensacional que levou o Paris Saint-Germain a conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões, Dembélé emergiu como uma das principais estrelas do futebol europeu. Com um desempenho impressionante de 36 gols e 16 assistências na última temporada, o jogador de 28 anos finalmente silenciou seus críticos. Em entrevista à Fox Deportes, o francês falou sobre sua evolução, afirmando: “Ganhei muito mais experiência e o nível que tenho desde a última temporada é muito melhor. Muitas coisas mudaram no futebol e na minha vida pessoal. É tudo positivo; estou muito mais calmo, muito mais ponderado. Espero manter esse nível.”

Apesar de vários problemas físicos, incluindo uma recente lesão na panturrilha durante as eliminatórias da Liga dos Campeões, o atacante insiste que está na melhor forma de sua vida. “Me sinto bem”, acrescentou. “Estou feliz. Estou claramente na melhor fase da minha carreira. Ganhei muita experiência, seja no futebol ou na minha vida. Conheço a mim mesmo, sei o que tenho que fazer.”