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"A melhor parte da minha carreira" – Ousmane Dembélé fala abertamente sobre o sucesso no PSG e os sonhos da França na Copa do Mundo
Redefinindo o sucesso no Parc des Princes
Após uma campanha sensacional que levou o Paris Saint-Germain a conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões, Dembélé emergiu como uma das principais estrelas do futebol europeu. Com um desempenho impressionante de 36 gols e 16 assistências na última temporada, o jogador de 28 anos finalmente silenciou seus críticos. Em entrevista à Fox Deportes, o francês falou sobre sua evolução, afirmando: “Ganhei muito mais experiência e o nível que tenho desde a última temporada é muito melhor. Muitas coisas mudaram no futebol e na minha vida pessoal. É tudo positivo; estou muito mais calmo, muito mais ponderado. Espero manter esse nível.”
Apesar de vários problemas físicos, incluindo uma recente lesão na panturrilha durante as eliminatórias da Liga dos Campeões, o atacante insiste que está na melhor forma de sua vida. “Me sinto bem”, acrescentou. “Estou feliz. Estou claramente na melhor fase da minha carreira. Ganhei muita experiência, seja no futebol ou na minha vida. Conheço a mim mesmo, sei o que tenho que fazer.”
- Getty Images Sport
De olho no título da Copa do Mundo de 2026
Dembélé está atualmente com a seleção francesa para a última concentração antes da Copa do Mundo de 2026, e suas ambições para o torneio são altíssimas. Recentemente, ele participou da vitória por 2 a 1 em um amistoso contra o Brasil, onde deu uma assistência para Kylian Mbappé. Pensando no verão, ele disse: “Jogar uma Copa do Mundo não é algo que acontece todos os dias. É uma honra para um jogador de futebol profissional; é onde estão os melhores jogadores e as melhores seleções. Espero fazer parte dessa lista e ter um ótimo desempenho nesta Copa do Mundo.
“Estamos focados, acima de tudo, em nós mesmos. Há um grupo de jogadores que se conhece há vários anos. Teremos que ser especialmente bons coletivamente. Não há realmente nenhuma pressão, porque éramos azarões em 2018 e vencemos. Também fomos um dos favoritos no Catar e chegamos à final. Estamos acostumados com tudo isso.”
- (C)Getty Images
Priorizar o coletivo em detrimento dos indivíduos
A França chega à próxima Copa do Mundo como uma das grandes favoritas, mas Dembélé alertou que o talento por si só não será suficiente para garantir a terceira estrela para o país. “Há grandes individualidades”, observou ele. “Mas podemos ter todos os melhores jogadores do mundo; se não tivermos uma equipe estruturada e unida, não vai dar certo. É nisso que vamos nos concentrar principalmente. A equipe vem antes de tudo. Estamos nos preparando bem para esta Copa do Mundo e esperamos chegar até o fim.”
Surgem rumores sobre transferências no Manchester City
Embora seu desempenho em campo tenha sido impecável, surgiram rumores sobre seu futuro após notícias de um encontro com o diretor esportivo do Manchester City, Hugo Viana. As especulações iniciais sugeriam que o gigante da Premier League estava acompanhando sua situação, mas Dembélé manteve-se praticamente alheio aos boatos.
O francês esclareceu recentemente sua posição sobre uma possível renovação com o PSG. “Não há motivo para não renovar”, disse ele durante uma coletiva de imprensa recente. “Mas não sou eu quem toma as decisões; as discussões sobre meu contrato são entre o clube e meu agente.”