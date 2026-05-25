Seguindo sua tradição de reuniões após os jogos, o técnico espanhol reuniu seus jogadores em campo no Stadio Giovanni Zini para fazer uma emocionante despedida da temporada. Fàbregas estava visivelmente emocionado ao se dirigir ao elenco que, ao longo da temporada, superou as expectativas ao competir com os tradicionais gigantes do futebol italiano.

“O último círculo da temporada”, disse Fàbregas ao time. “Eu disse a vocês na véspera do jogo contra o Parma: se ganharmos os dois jogos, estaremos na Liga dos Campeões. Não sei por que disse isso, tive um pressentimento; sempre recebo minhas respostas por meio de pressentimentos.”

“Mas, rapazes, tudo isso depende de vocês. É tudo graças a cada um de vocês. Tentamos ajudá-los, tentamos dar-lhes certas soluções, mas vocês são a razão de tudo isso ser tão bonito. Agradeço a vocês por toda a minha vida. Por toda a minha vida, porque este provavelmente será o melhor grupo que eu treinarei no futuro.”



