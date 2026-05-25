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"A melhor equipe que já treinei" - Cesc Fàbregas elogia os craques do Como após garantir vaga na Liga dos Campeões em uma campanha histórica sob o comando do ex-jogador do Arsenal e do Chelsea
Uma noite histórica na Série A
O clube à beira do lago conseguiu o impensável na última rodada da temporada da Série A, ultrapassando o AC Milan e conquistando o quarto lugar, garantindo assim sua estreia na Liga dos Campeões. Uma vitória contundente por 4 a 1 fora de casa contra o Cremonese, combinada com a derrota do Rossoneri em casa para o Cagliari, provocou comemorações frenéticas entre os torcedores visitantes e a comissão técnica.
Numa temporada em que também chegaram às semifinais da Coppa Italia, Fàbregas transformou a identidade do clube. Aproveitando ao máximo os resultados dramáticos da última rodada, o Como garantiu a quarta e última vaga na Liga dos Campeões, marcando apenas a segunda vez em sua história que se classificou para qualquer torneio europeu.
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Fàbregas presta homenagem ao seu time
Seguindo sua tradição de reuniões após os jogos, o técnico espanhol reuniu seus jogadores em campo no Stadio Giovanni Zini para fazer uma emocionante despedida da temporada. Fàbregas estava visivelmente emocionado ao se dirigir ao elenco que, ao longo da temporada, superou as expectativas ao competir com os tradicionais gigantes do futebol italiano.
“O último círculo da temporada”, disse Fàbregas ao time. “Eu disse a vocês na véspera do jogo contra o Parma: se ganharmos os dois jogos, estaremos na Liga dos Campeões. Não sei por que disse isso, tive um pressentimento; sempre recebo minhas respostas por meio de pressentimentos.”
“Mas, rapazes, tudo isso depende de vocês. É tudo graças a cada um de vocês. Tentamos ajudá-los, tentamos dar-lhes certas soluções, mas vocês são a razão de tudo isso ser tão bonito. Agradeço a vocês por toda a minha vida. Por toda a minha vida, porque este provavelmente será o melhor grupo que eu treinarei no futuro.”
Memórias inesquecíveis para os recém-chegados
Não faz muito tempo, o Como disputava a Série B, mas uma filosofia de ataque implacável sob o comando de Fábregas levou o time a terminar a temporada como o segundo maior artilheiro do campeonato, ficando atrás apenas do campeão, o Inter. O balanço final de 20 vitórias e 65 gols reforçou seu status como uma verdadeira potência no futebol italiano.
Fàbregas destacou o legado duradouro que seus jogadores criaram com suas conquistas nesta temporada. Ele continuou: “Não tenho dúvidas de que vocês serão lembrados para sempre. Agora podemos dizer isso e muito mais. E até mais, pessoal, aproveitem bem as férias, curtam uma grande festa, vocês merecem tudo isso; para quem for à Copa do Mundo, tudo de bom. O que vamos fazer no ano que vem? Liga dos Campeões!”.
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A Liga dos Campeões está chegando
Para o Como, o foco agora recai sobre um verão de preparação antes de sua primeira aventura europeia. Tendo terminado à frente de gigantes como Juventus e Milan, o modesto clube à beira do lago provou que tem lugar entre os grandes, com Fàbregas no comando para guiá-lo pelo próximo capítulo de sua notável história.