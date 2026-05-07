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"A melhor decisão que já tomei" - Luis Enrique é aclamado como o melhor técnico do mundo pelo presidente do PSG, enquanto o gigante francês chega à segunda final consecutiva da Liga dos Campeões
O PSG chega a mais uma final da Liga dos Campeões
O Paris Saint-Germain garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões após derrotar o Bayern de Munique por 6 a 5 no placar agregado das semifinais, o que rendeu elogios ao técnico Enrique por parte do presidente do clube, Al-Khelaifi. O PSG superou com sucesso as fases eliminatórias e garantiu sua segunda participação consecutiva na maior competição de clubes da Europa. Depois de abrir vantagem de 5 a 4 na primeira partida disputada na capital francesa, a equipe de Enrique garantiu um empate em 1 a 1 na Baviera na quarta-feira, assegurando sua classificação para o grande confronto contra o Arsenal em Budapeste, no dia 30 de maio.
- AFP
Presidente do PSG elogia a liderança de Enrique
Essa sequência de vitórias reforçou a convicção de Al-Khelaifi de que Enrique é a figura ideal para liderar o projeto de longo prazo do clube. Desde que chegou ao Parc des Princes em 2023, o ex-técnico do Barcelona conferiu uma identidade mais clara à equipe. O PSG é agora visto menos como um grupo de estrelas individuais e mais como uma unidade coletiva capaz de competir de forma consistente no mais alto nível. Em entrevista à CBS Sports Golazo, Al-Khelaifi descreveu Enrique como a melhor contratação que fez durante seu mandato no clube.
“Luis Enrique é realmente nosso melhor trunfo, o melhor, minha melhor decisão”, admitiu Al-Khelaifi. “Conversei com ele nos últimos 15 anos sobre contratá-lo. Ele é um técnico fantástico, o melhor técnico do mundo, mas também como pessoa. É incrível como ele lida com o dia a dia, os jogadores, tudo, até mesmo a mídia, o que na França nem sempre é fácil, mas ele é fantástico.
"É uma honra ter Luis Enrique no clube, junto com todos que estão fazendo história. É isso que queremos. Temos o DNA, e provamos isso hoje. Eles não são apenas jogadores de futebol, são verdadeiros guerreiros. Ele revolucionou o futebol, não apenas no Paris Saint-Germain, mas em todo o futebol. Tenho muito orgulho dele, e ele é realmente o melhor treinador do mundo."
Um elenco unido sob o comando de Enrique
A diretoria do PSG acredita que a mudança mais significativa sob o comando de Enrique é a mentalidade dentro do vestiário. O elenco é agora visto como mais unido, com maior ênfase no esforço coletivo e na disciplina defensiva. Al-Khelaifi destacou o espírito dentro da equipe como um fator-chave por trás do sucesso.
“Como eles trabalham juntos, como convivem, como defendem dentro e fora de campo”, acrescentou. “Eu os vejo, convivo com eles, e é isso que adoro na equipe: a garra, a paixão, a alegria que demonstram quando vão treinar, trabalhando juntos. Às vezes não é fácil, mas todos se apoiam mutuamente. Somos uma família, e eles são uma família, a família do PSG.”
- AFP
O PSG busca a glória europeia
O PSG vai agora se preparar para a final da Liga dos Campeões em Budapeste, onde enfrentará o Arsenal, que derrotou o Atlético de Madrid na outra semifinal. No entanto, antes de enfrentar os Gunners, o PSG terá de disputar suas três últimas partidas da Ligue 1, com o objetivo de garantir o título do campeonato, sendo o Brest seu primeiro adversário nesta reta final da temporada.