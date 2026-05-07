"A melhor decisão que já tomei" - Luis Enrique é aclamado como o melhor técnico do mundo pelo presidente do PSG, enquanto o gigante francês chega à segunda final consecutiva da Liga dos Campeões

Essa sequência de vitórias reforçou a convicção de Al-Khelaifi de que Enrique é a figura ideal para liderar o projeto de longo prazo do clube. Desde que chegou ao Parc des Princes em 2023, o ex-técnico do Barcelona conferiu uma identidade mais clara à equipe. O PSG é agora visto menos como um grupo de estrelas individuais e mais como uma unidade coletiva capaz de competir de forma consistente no mais alto nível. Em entrevista à CBS Sports Golazo, Al-Khelaifi descreveu Enrique como a melhor contratação que fez durante seu mandato no clube.

“Luis Enrique é realmente nosso melhor trunfo, o melhor, minha melhor decisão”, admitiu Al-Khelaifi. “Conversei com ele nos últimos 15 anos sobre contratá-lo. Ele é um técnico fantástico, o melhor técnico do mundo, mas também como pessoa. É incrível como ele lida com o dia a dia, os jogadores, tudo, até mesmo a mídia, o que na França nem sempre é fácil, mas ele é fantástico.

"É uma honra ter Luis Enrique no clube, junto com todos que estão fazendo história. É isso que queremos. Temos o DNA, e provamos isso hoje. Eles não são apenas jogadores de futebol, são verdadeiros guerreiros. Ele revolucionou o futebol, não apenas no Paris Saint-Germain, mas em todo o futebol. Tenho muito orgulho dele, e ele é realmente o melhor treinador do mundo."