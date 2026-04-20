A melhor decisão de Michael Carrick? A escolha decisiva que pode garantir-lhe o cargo no Manchester United, enquanto o vencedor do título da Premier League explica por que os Red Devils não precisam de um “treinador de renome”

Questionado se espera que Carrick continue no comando na próxima temporada e em que fatores essa importante decisão acabará por se basear, o ex-zagueiro do United Parker — em entrevista exclusiva concedida em parceria com a Spreadex Sports — disse ao GOAL: “Acho que tudo depende de como eles vão terminar a temporada. Na verdade, acho que basta um final de temporada sólido.

“Acho que ele deu a eles algo que não esperavam. Eles esperavam uma vaga na Europa, mas não acho que esperassem disputar a Liga dos Campeões. Acho que a oportunidade surgiu porque a Premier League está fraca nesta temporada. Não está nada forte — não há grande consistência entre muitos dos times. Mas acho que, se ele conseguir isso, e se você analisar bem, ele poderia alcançar esse objetivo com bastante facilidade também.

“Você está ouvindo todo mundo por aí tentando empurrar treinadores de renome para o cargo. Não acho que o cargo precise de um técnico de renome. Sir Alex Ferguson não chegou ao Manchester United como um técnico de renome. Ele chegou ao Manchester United como alguém que dividiu as duas equipes na Escócia. Quando ele veio para cá, as pessoas achavam que seria um sucesso de uma única temporada, pelo que ele tinha feito com o Aberdeen. É uma conquista incrível — ninguém jamais chegou perto disso desde então.

“Então, do lado de Michael Carrick, você olha para ele e vê, pela maneira como ele age, que acho que algumas pessoas gostariam de alguém que ficasse pulando e coisas do tipo. Elas acham que é disso que se trata o futebol — ter um técnico que pula por aí, incomoda as pessoas quando elas estão fazendo o lançamento lateral e discute com o quarto árbitro. Ele não é assim. Não acho que seja preciso ter assistido ao Michael Carrick como jogador para saber que ele não se irrita assim. Se ele se irrita, é algo sério e você deve prestar atenção.”