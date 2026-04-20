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A melhor decisão de Michael Carrick? A escolha decisiva que pode garantir-lhe o cargo no Manchester United, enquanto o vencedor do título da Premier League explica por que os Red Devils não precisam de um “treinador de renome”
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Carrick atendeu ao pedido de socorro após a demissão de Amorim
Carrick conhece bem a vida em Old Trafford desde sua época como jogador — onde conquistou cinco títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões —, além de ter atuado como técnico nas comissões técnicas de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer.
O ex-jogador da seleção inglesa seguiu carreira solo ao assumir o comando do Middlesbrough, levando o time à disputa pela promoção à Championship antes de deixar o Riverside Stadium no verão de 2025. O técnico de 44 anos não escondeu que desejava voltar a comandar um time em algum lugar.
Ele não esperava que outra oportunidade surgisse em Manchester, mas atendeu a um pedido de socorro após a demissão de Ruben Amorim. Carrick conquistou oito vitórias em seus 12 jogos no comando, levando o United à terceira posição na tabela da Premier League.
Ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre seu futuro a longo prazo, com vários outros nomes ainda sendo discutidos — já que vários treinadores de renome devem ficar disponíveis durante o período de entressafra —, mas Carrick conta com apoio para afastar qualquer concorrência e provar que um “treinador de renome” não é necessário no chamado “Teatro dos Sonhos”.
O que Carrick precisa fazer para conseguir um contrato definitivo com o Manchester United
Questionado se espera que Carrick continue no comando na próxima temporada e em que fatores essa importante decisão acabará por se basear, o ex-zagueiro do United Parker — em entrevista exclusiva concedida em parceria com a Spreadex Sports — disse ao GOAL: “Acho que tudo depende de como eles vão terminar a temporada. Na verdade, acho que basta um final de temporada sólido.
“Acho que ele deu a eles algo que não esperavam. Eles esperavam uma vaga na Europa, mas não acho que esperassem disputar a Liga dos Campeões. Acho que a oportunidade surgiu porque a Premier League está fraca nesta temporada. Não está nada forte — não há grande consistência entre muitos dos times. Mas acho que, se ele conseguir isso, e se você analisar bem, ele poderia alcançar esse objetivo com bastante facilidade também.
“Você está ouvindo todo mundo por aí tentando empurrar treinadores de renome para o cargo. Não acho que o cargo precise de um técnico de renome. Sir Alex Ferguson não chegou ao Manchester United como um técnico de renome. Ele chegou ao Manchester United como alguém que dividiu as duas equipes na Escócia. Quando ele veio para cá, as pessoas achavam que seria um sucesso de uma única temporada, pelo que ele tinha feito com o Aberdeen. É uma conquista incrível — ninguém jamais chegou perto disso desde então.
“Então, do lado de Michael Carrick, você olha para ele e vê, pela maneira como ele age, que acho que algumas pessoas gostariam de alguém que ficasse pulando e coisas do tipo. Elas acham que é disso que se trata o futebol — ter um técnico que pula por aí, incomoda as pessoas quando elas estão fazendo o lançamento lateral e discute com o quarto árbitro. Ele não é assim. Não acho que seja preciso ter assistido ao Michael Carrick como jogador para saber que ele não se irrita assim. Se ele se irrita, é algo sério e você deve prestar atenção.”
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A decisão ao estilo Ferguson que tem sido muito benéfica para Carrick
Parker acrescentou sobre a melhor decisão que Carrick tomou: “Acho que ele já provou seu valor. Acho que um dos grandes pontos fortes dele foi ter trazido Steve Holland para trabalhar com ele.
“Ele poderia ter trazido alguém com quem jogou. Todo mundo diria que isso é previsível. Mas ele não fez isso. Quando ele vai atrás de um técnico reconhecido, alguém que tem mais conhecimento do que ele, isso me diz que ele quer aprender.
“Nesse aspecto, ele está fazendo exatamente, de certa forma, o que Sir Alex Ferguson fez. Ele traz pessoas que são melhores do que ele para melhorar sua equipe e, obviamente, melhorar seu status como técnico. Steve Holland esteve envolvido em muitos sucessos no Chelsea durante aquele período, com um bom futebol, e trabalhou com grandes jogadores no Chelsea.
“Para mim, há uma base agora. Parece que a única coisa que está contra ele são muitos jogadores que atuaram no Manchester United. Alguns deles simplesmente não gostam da ideia de ele ter conseguido o cargo porque estão vendo algo diferente.
“O fato de Ole estar no cargo e ele trabalhar para Ole é um dos pontos que, na minha opinião, desmotiva muita gente nesse aspecto. Mas Ole não fez um trabalho tão ruim assim. No fim das contas, Ole foi prejudicado pelos jogadores, o que faz parte do futebol de hoje. Você só pode confiar neles até certo ponto em determinadas coisas e precisa renová-los de certas maneiras, ou então sair e trabalhar duro para conseguir aqueles em quem você pode confiar ao longo do tempo. Eles serão honestos com você quando as coisas não estiverem dando certo para eles.
“Acredito que a conquista da classificação para a Liga dos Campeões deve garantir a ele o cargo, a oportunidade de realmente começar a próxima temporada como técnico em tempo integral.”
A diretoria do Manchester United deve decidir quem será o próximo técnico efetivo
Carrick não escondeu que gostaria de continuar no comando do United e colher os frutos do trabalho que plantou — com as competições europeias de elite aparentemente de volta aos planos para a temporada 2026-27, após uma temporada sem nenhuma participação continental.
Sir Jim Ratcliffe, a INEOS e a família Glazer precisam, no entanto, decidir se podem confiar que o homem que atualmente toma as decisões gastará com sabedoria durante a próxima janela de transferências e levará os Red Devils de volta à disputa por títulos importantes no país e no exterior.