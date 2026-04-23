"A melhor decisão da minha vida" – Como a estrela das Lionesses, Georgia Stanway, reavivou sua carreira, que estava estagnada, no Bayern de Munique para se tornar uma das melhores meio-campistas do mundo

Não foi apenas na seleção nacional que as coisas não correram exatamente como a agora lenda das Lionesses poderia ter esperado. No Manchester City, Stanway enfrentava dificuldades para conseguir tempo de jogo em sua posição preferida no meio-campo, com o técnico Gareth Taylor aproveitando sua confiabilidade e versatilidade para escalá-la, por vezes, como lateral-direita e lateral-esquerda.

“Eu estava estagnada”, disse ela à Sky Sports. “Simplesmente não estava tão feliz quanto sabia que poderia estar.”

Quatro anos depois, o quadro é totalmente diferente. Stanway é uma das primeiras a figurar na escalação da Inglaterra e a única jogadora a ser titular em todas as partidas de grandes torneios sob o comando de Wiegman, além de ser amplamente considerada uma das melhores meio-campistas do futebol feminino.

Há alguns motivos para isso, mas é difícil não considerar a transferência de Stanway para o Bayern de Munique, ocorrida no verão de 2022, como um dos principais. À medida que sua passagem pela Alemanha se aproxima do fim, antes de uma transferência aparentemente iminente para o Arsenal, não é de se admirar que ela tenha recentemente descrito a mudança como “a melhor decisão da minha vida [e] da minha carreira”.