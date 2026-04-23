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Georgia Stanway Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

"A melhor decisão da minha vida" – Como a estrela das Lionesses, Georgia Stanway, reavivou sua carreira, que estava estagnada, no Bayern de Munique para se tornar uma das melhores meio-campistas do mundo

Liga dos Campeões Feminino
G. Stanway
Bayern Munich
Bundesliga
Bayern Munich x Barcelona
Futebol feminino
Especiais e Opinião

Quase toda carreira de um jogador de futebol tem um momento decisivo, e o de Georgia Stanway aconteceu no verão de 2022. É impressionante pensar nisso agora, considerando seu papel na seleção inglesa e seu status como uma das melhores meio-campistas do futebol, mas, à medida que o Campeonato Europeu daquele ano se aproximava, Stanway não fazia parte do time titular de Sarina Wiegman.

Não foi apenas na seleção nacional que as coisas não correram exatamente como a agora lenda das Lionesses poderia ter esperado. No Manchester City, Stanway enfrentava dificuldades para conseguir tempo de jogo em sua posição preferida no meio-campo, com o técnico Gareth Taylor aproveitando sua confiabilidade e versatilidade para escalá-la, por vezes, como lateral-direita e lateral-esquerda.

“Eu estava estagnada”, disse ela à Sky Sports. “Simplesmente não estava tão feliz quanto sabia que poderia estar.”

Quatro anos depois, o quadro é totalmente diferente. Stanway é uma das primeiras a figurar na escalação da Inglaterra e a única jogadora a ser titular em todas as partidas de grandes torneios sob o comando de Wiegman, além de ser amplamente considerada uma das melhores meio-campistas do futebol feminino.

Há alguns motivos para isso, mas é difícil não considerar a transferência de Stanway para o Bayern de Munique, ocorrida no verão de 2022, como um dos principais. À medida que sua passagem pela Alemanha se aproxima do fim, antes de uma transferência aparentemente iminente para o Arsenal, não é de se admirar que ela tenha recentemente descrito a mudança como “a melhor decisão da minha vida [e] da minha carreira”.

  • Georgia Stanway Man City Women 2021-22Getty Images

    Obstáculos

    O início da carreira profissional de Stanway não poderia ter sido melhor. Depois de passar pelas categorias de base e chegar ao time principal do Blackburn Rovers, ela se transferiu para o Manchester City aos 16 anos e ganhou imediatamente destaque na Superliga Feminina, tornando-se uma jogadora fundamental da equipe ainda na adolescência. De fato, na temporada 2017-18, que ela começou aos 18 anos, Stanway ajudou o City a chegar às semifinais da Liga dos Campeões, onde o Lyon venceu por apenas 1 a 0 no placar agregado, e foi nomeada para o “Time da Temporada” da competição ao final da mesma.

    Mas durante a campanha de 2021-22, à medida que o contrato de Stanway no City se aproximava do fim, a jogadora da seleção inglesa mostrava sinais de frustração. Ela não estava jogando regularmente no meio-campo e, embora compreendesse a necessidade de cumprir seu papel pela equipe, especialmente quando havia lesões, ela disse à Sky Sports: “Vou ser honesta com você sobre a versatilidade: daqui para frente, isso não é algo que eu queira ser.”

    Às vésperas de uma Eurocopa em casa, isso também não estava ajudando sua posição no elenco das Lionesses. No penúltimo amistoso da Inglaterra antes do torneio, Stanway ficou no banco, com Wiegman admitindo para ela antes da partida que não tinha certeza de como ela se encaixaria no time titular.

    • Publicidade
  • Georgia Stanway England Women's Euros celebrations 2022Getty Images

    Mudanças importantes

    Felizmente para Stanway, duas coisas aconteceram. Uma delas foi a reformulação da equipe das Lionesses por Wiegman, que transferiu Leah Williamson, que vinha jogando regularmente no meio-campo, para a posição de zagueira central, o que abriu uma vaga para Stanway. Desde então, ela foi titular em todas as seis partidas da Inglaterra na conquista da Euro 2022 e não parou mais, sendo titular em 48 das 59 partidas das Lionesses em que esteve disponível desde então, incluindo todas as partidas de torneios importantes.

    O outro grande acontecimento foi sua saída do City para enfrentar um desafio totalmente novo na Alemanha, com o Bayern de Munique. Foi um contrato assinado antes do início da Eurocopa, algo que Stanway acredita ter ajudado seu desempenho no torneio.

    “Acho que a razão pela qual me saí tão bem na Eurocopa foi porque eu já tinha assinado com o Bayern — eu estava simplesmente livre”, disse ela àBBC Sport. É uma mudança que também trouxe muitos benefícios a longo prazo.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2022-23Getty Images

    Recomeçar

    Stanway é muito aberta e sincera sobre onde sentia que estava naquele momento da carreira. “Fiquei no City por sete, quase oito anos, dos 16 aos 23 anos”, disse ela àBBC Sport. “Joguei quase 200 partidas, ganhei sete troféus e saí como a maior artilheira de todos os tempos do clube. Mas senti que, nos últimos 18 meses, tinha estagnado.”

    É um sentimento que ela reiterou em muitas entrevistas nos últimos anos, descrevendo-se como estando “estagnada” para a Sky Sports e dizendo ao Miasanrot, o blog do Bayern de Munique: “A mudança para Munique foi uma oportunidade para eu recomeçar. Em Manchester, senti que havia chegado a um ponto em que não iria melhorar nem evoluir mais.” Era hora de uma mudança, e o Bayern ofereceu isso em abundância.

    “Eu estava numa situação em que queria sair da minha zona de conforto, desafiar a mim mesma e me perguntar: ‘Quão boa eu poderia ser?’”, explicou ela à Sky Sports. A mudança para Munique proporcionou a situação perfeita exatamente para isso – e as respostas que Stanway encontrou foram enfáticas.

  • Georgia Stanway Bayern 2025Getty Images

    Melhorias em abundância — e mais do que o esperado

    A transferência para o Bayern foi um catalisador para a carreira de Stanway, reacendendo a chama após aquela sensação de estagnação e de estar parada no tempo. Ela tem tido tempo de jogo consistente no meio-campo de uma equipe campeã que disputou a Liga dos Campeões todas as temporadas, ao mesmo tempo em que experimenta um novo estilo e ambiente que a ajudaram a crescer e a melhorar.

    Com a mudança, Stanway melhorou em muitos aspectos. Sua qualidade na posse de bola parece mais refinada, seu timing nas entradas é mais preciso e sua disciplina — que às vezes era questionada no passado devido à frequência com que recebia cartões — raramente é mencionada agora.

    “Eu evoluí muito no Bayern”, disse ela apenas um ano após a transferência. “Acho que evoluí muito mais rápido do que esperava.”

    Desde então, Stanway também se tornou mais versátil no meio-campo. Nesta temporada, ela está atuando em uma função mais recuada e defensiva, mas se adaptou bem ao desafio, ao mesmo tempo em que consegue acumular um número impressionante de contribuições para gols.

    Há aspectos não técnicos também. Em entrevista ao FCBinside, Stanway observou como “cresceu como pessoa, mas também como líder” na Alemanha, algo que também se nota ao vê-la jogar pela Inglaterra, devido à maneira como ela regularmente se destaca e cumpre sob pressão.

  • Georgia Stanway Alphonso Davies Bayern Munich Bundesliga trophies 2023Getty Images

    Sucesso total

    À medida que a passagem de Stanway por Munique se aproxima do fim, fica claro que foi um sucesso incontestável – para todas as partes. Ela tem sido uma peça fundamental na conquista de quatro títulos consecutivos do campeonato – o mais recente deles garantido na quarta-feira –, além de mais três troféus nacionais. Ela também esteve praticamente sempre presente na campanha do Bayern até as semifinais da Liga dos Campeões desta temporada, o melhor desempenho do clube na competição em cinco anos.

    Isso trouxe consigo reconhecimento individual, principalmente na forma de sua primeira indicação ao Ballon d’Or em 2023, enquanto a Inglaterra também conseguiu colher os frutos. Stanway se tornou uma das primeiras opções na escalação de Wiegman desde sua mudança para a Alemanha, subindo para o top 10 da lista das maiores artilheiras de todos os tempos das Lionesses com suas contribuições regularmente decisivas.

    Não é de se admirar que ela tenha sido uma jogadora sem contrato tão cobiçada antes do término de seu contrato com o Bayern neste verão, com o Arsenal aparentemente pronto para garantir sua contratação.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Ainda há muito em jogo

    No entanto, a passagem de Stanway pelo Bayern ainda não chegou ao fim. Embora a Supercopa já tenha sido conquistada e o título do campeonato garantido, ainda há a DFB-Pokal em jogo e a possibilidade de uma campanha invicta na Bundesliga. O Bayern perdeu pontos apenas uma vez em toda a temporada, num empate sem gols com o Jena, em setembro.

    Depois, é claro, há a Liga dos Campeões. É uma competição que tem escapado ao Bayern na categoria feminina, com o clube ainda sem ter chegado à sua primeira final. Este fim de semana, porém, marca o início de uma grande oportunidade nas semifinais, onde o Barcelona, tricampeão, será seu adversário.

    Não vai ser fácil. O Barça goleou o Bayern por 7 a 1 em outubro, uma indicação de quão devastadoramente bom o time catalão pode ser. Mas Esmee Brugts, lateral do Barça, foi enfática esta semana ao afirmar que espera um desafio totalmente diferente do Bayern desta vez, depois de ver as campeãs alemãs manterem uma sequência de 26 jogos sem derrota desde então, nos quais venceram 25 vezes.

    “O Bayern de Munique é um dos times mais fortes da Europa”, disse Brugts. “Eles têm dominado o campeonato alemão, que não é um campeonato fácil, e desde o nosso [último] jogo, eles não perderam. Isso é realmente impressionante e todo o crédito vai para eles. É claro que o primeiro jogo contra eles foi há algum tempo e em um contexto diferente. Sabemos que nunca será o mesmo jogo novamente. Isso é futebol. Cada jogo é diferente e temos que estar o mais preparados possível.”

    O Bayern também sabe por experiência própria como as coisas podem mudar de um confronto para o outro. Afinal, essas duas equipes estiveram no mesmo grupo da Liga dos Campeões na temporada 2022-23, com o time alemão goleando o Barça por 3 a 1 em casa, depois de ter perdido por 3 a 0 no Camp Nou alguns meses antes. Ambos os elencos mudaram nos três anos desde então, mas muitas jogadoras também permanecem, incluindo Stanway.

    Em uma de suas primeiras partidas da Liga dos Campeões como jogadora do Bayern, ela teve uma atuação brilhante e surpreendeu as catalãs. Agora, em uma de suas últimas partidas da Liga dos Campeões como jogadora do Bayern, ela terá um papel fundamental na tentativa de ajudar sua equipe a repetir o feito, enquanto busca encerrar com estilo o que ela descreveu como “os melhores” quatro anos de sua carreira.

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