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EPL Signing of the Season GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

A melhor contratação da temporada da Premier League: Rayan Cherki, Dominic Calvert-Lewin e o ranking das 20 melhores do GOAL para 2025-26

Opinion
Premier League
R. Cherki
M. Guehi
G. Donnarumma
A. Semenyo
S. Lammens
M. Cunha
B. Mbeumo
V. Gyoekeres
M. Zubimendi
P. Hincapie
H. Ekitike
J. Pedro
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Chelsea
Leeds
Everton
Sunderland
Brighton
D. Calvert-Lewin
G. Xhaka
K. Dewsbury-Hall
P. Gross
A. Stach
N. Sadiki
N. Mukiele
R. Roefs
Especiais e Opinião

À medida que a temporada 2025-26 da Premier League chega ao fim, é hora de relembrar o que foi uma campanha repleta de reviravoltas. O Arsenal acabou superando o desafio do Manchester City e conquistou o título, mas as vagas para as competições europeias e a última posição na zona de rebaixamento ainda serão decididas na última rodada.

Como em qualquer temporada, várias novas contratações tiveram papéis importantes, embora encontrar talentos desconhecidos esteja se tornando cada vez mais difícil para os clubes da Premier League, dada a crescente visibilidade do futebol mundial. Por outro lado, investir pesadamente em jogadores já consagrados traz seus próprios riscos, já que os valores envolvidos significam que nenhum tipo de fracasso será tolerado.

Felizmente para as equipes da primeira divisão da Inglaterra, vários investimentos deram retorno nos últimos nove meses, e aqui na GOAL, nossa equipe de editores e redatores no Reino Unido se reuniu para classificar as 20 melhores contratações da Premier League da temporada, com base no desempenho geral, nas expectativas pré-transferência e na relação custo-benefício:

NOTA: Jogadores cujas transferências foram concluídas antes da janela de verão de 2025 (por exemplo, Eli Junior Kroupi) ou cujos contratos de empréstimo anteriores se tornaram definitivos (por exemplo, Kevin Danso) não foram considerados.

  • Wolverhampton Wanderers v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Noah Sadiki (Sunderland) - 15 milhões de libras

    A capacidade do Sunderland de não apenas sobreviver, mas também prosperar em seu retorno à Premier League tem sido amplamente atribuída às contratações realizadas no verão, com vários dos novos reforços dos Black Cats desempenhando papéis fundamentais em uma temporada que ainda pode terminar com a garantia de uma vaga nas competições europeias.

    Um jogador que talvez tenha passado despercebido fora de Wearside é o meio-campista Noah Sadiki, que chegou vindo do campeão belga Union Saint-Gilloise e tem sido comparado a N'Golo Kante por sua pressão incansável e uso inteligente da bola no meio-campo. O jogador da seleção da República Democrática do Congo certamente correspondeu às expectativas, o que levou a especulações sobre uma possível transferência para o Chelsea ou o Manchester United nos próximos meses.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BURNLEYAFP

    19Pascal Gross (Brighton) - 1,75 milhão de libras

    Após dois anos e meio fora, Pascal Gross voltou ao Brighton em janeiro, com os Seagulls conseguindo chegar a um acordo com o Borussia Dortmund por uma quantia reduzida para trazer o popular jogador alemão de volta à costa sul. Dizer que o meio-campista foi uma virada de jogo para a equipe de Fabian Hurzeler talvez seja um pouco exagerado, mas Gross certamente desempenhou um papel fundamental na reviravolta do Brighton em uma temporada que corria o risco de se transformar em uma batalha contra o rebaixamento no final do inverno.

    Apesar de estar se aproximando dos 35 anos, a energia de Gross tem sido fundamental para o Brighton lutar por uma classificação entre os seis primeiros, sendo ele o único jogador a ter corrido mais de 13 quilômetros em uma única partida da Premier League em mais de uma ocasião ao longo de toda a campanha. Suas cobranças de jogadas ensaiadas também adicionaram uma dimensão extra ao jogo dos Seagulls, após o que deve ser uma das contratações com melhor custo-benefício da temporada.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Piero Hincapie (Arsenal) - empréstimo

    Como o Arsenal não estava exatamente com falta de opções para a lateral esquerda ou a zaga após a última temporada, houve quem ficasse surpreso quando, no final da janela de transferências de verão, soube-se que os Gunners estavam prestes a fechar um acordo para contratar Piero Hincapie, do Bayer Leverkusen. O jogador da seleção do Equador chegou por meio de um contrato inicial de empréstimo e teve que esperar sua hora para causar impacto — mas, assim que conquistou seu lugar na escalação do Arsenal, provou ser difícil de ser substituído.

    Capaz de combinar força física com segurança com a bola, Hincapie tornou-se a primeira opção de Mikel Arteta na lateral esquerda ao longo da temporada, desempenhando um papel importante na neutralização dos alas adversários enquanto os Gunners disputavam o título. Os 45 milhões de libras que o clube pagará para tornar a transferência de Hincapie definitiva neste verão parecem ser um investimento bem feito.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    17Bryan Mbeumo (Manchester United) - 65 milhões de libras

    Bryan Mbeumo era um jogador muito cobiçado no verão passado, mas o ex-atacante do Brentford recusou propostas de times como Tottenham e Newcastle para se juntar ao clube que torcia desde criança, o Manchester United. E embora Mbeumo não tenha conseguido repetir os 20 gols que marcou na Premier League durante sua última temporada no Gtech Community Stadium, ele ainda assim conseguiu chegar à marca de dois dígitos em sua primeira temporada em Old Trafford.

    Mbeumo começou com tudo e, no início de fevereiro, já havia marcado nove gols em 20 partidas pelo campeonato, enquanto sua parceria pela direita com Amad Diallo foi um dos poucos pontos positivos da gestão de Ruben Amorim. No entanto, o rendimento do camaronês caiu nos últimos meses da temporada e ele passou um tempo no banco sob o comando de Michael Carrick. Ainda assim, seu impacto nos Red Devils tem sido, em grande parte, positivo.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Matheus Cunha (Manchester United) - 62,5 milhões de libras

    A temporada de Matheus Cunha tem sido praticamente o oposto da do seu companheiro de ataque no United, Mbeumo, já que o jogador contratado no verão, vindo do Wolves, teve um início um tanto lento em Old Trafford, antes de apresentar uma melhora no desempenho sob o comando de Carrick.

    Seus seis gols e três assistências desde que o ex-meio-campista da Inglaterra assumiu o comando incluem um gol decisivo espetacular contra o Arsenal no Emirates Stadium e o único gol na vitória de abril sobre o Chelsea em Stamford Bridge. Essa sequência levou Cunha à terceira temporada consecutiva com mais de dez gols na primeira divisão inglesa, enquanto sua versatilidade nas posições de ataque também se mostrou vantajosa.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Hugo Ekitike (Liverpool) - 69 milhões de libras

    A campanha de contratações de verão do Liverpool, que custou 450 milhões de libras e ganhou as manchetes, pode não ter corrido tão bem quanto muitos em Anfield esperavam, mas o único ponto positivo em termos de novas contratações nesta temporada foi, sem dúvida, Hugo Ekitike. Contratado do Eintracht Frankfurt bem debaixo do nariz do Newcastle, Ekitike foi comparado a Fernando Torres ao marcar 11 gols e dar quatro assistências na Premier League, antes que uma lesão no tendão de Aquiles encerrasse sua temporada em março.

    A segurança de Ekitike diante do gol, combinada com seu excelente controle de bola e visão de passe, já o destacaram como um dos melhores atacantes versáteis da Premier League, e é uma pena que ele não volte a pisar em campo por mais seis meses enquanto recupera a forma física total.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Martin Zubimendi (Arsenal) - 56 milhões de libras

    Depois de recusar a chance de se juntar ao Liverpool no verão de 2024, Martin Zubimendi acabou chegando à Premier League 12 meses depois, assinando com o Arsenal apesar de uma tentativa de última hora do Real Madrid para manter o meio-campista na Espanha. Zubimendi imediatamente formou metade de uma das melhores duplas de meio-campistas da primeira divisão ao lado de Declan Rice, trazendo energia e inteligência ao meio-campo dos Gunners.

    O ex-jogador da Real Sociedad também conseguiu contribuir com cinco gols e, embora parecesse ter ficado sem fôlego no final da temporada, o que o levou a perder a vaga no time titular nas últimas semanas da campanha, ele ainda pode estar mais do que satisfeito com o que produziu durante seu primeiro ano no norte de Londres.

  • Gyokeres arsenal(C)Getty images

    13Viktor Gyokeres (Arsenal) - 55 milhões de libras

    Será Viktor Gyokeres o jogador de futebol com maior talento técnico que já vestiu a camisa do Arsenal? Será ele o artilheiro mais nato da ilustre história dos Gunners? Será ele, afinal, a solução para o tão discutido problema do “número 9”? A resposta para todas essas perguntas pode muito bem ser “não”, mas isso não significa que Gyokeres não tenha desempenhado seu papel no sucesso da equipe de Mikel Arteta.

    Às vésperas da última rodada, apenas quatro jogadores em toda a divisão marcaram mais do que os 14 gols na Premier League que Gyokeres conseguiu desde que chegou do Sporting CP. E embora seus críticos apontem que a maioria desses gols foi contra times na parte de baixo da tabela, esses gols ainda precisavam ser marcados, e Gyokeres foi capaz de cumprir sua missão quando seus antecessores na posição talvez tivessem ficado aquém.

  • Fulham v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) - 24 milhões de libras

    É justo dizer que a temporada 2024-25 foi um fracasso para Kiernan Dewsbury-Hall. A transferência do meio-campista do Leicester City para o Chelsea parecia estranha na época, e assim se confirmou, já que ele foi titular em apenas duas partidas da Premier League sob o comando de Enzo Maresca. Um novo começo era necessário, portanto, e Dewsbury-Hall parece ter feito a escolha certa ao se transferir para o Everton.

    O jogador de 27 anos tem sido quase sempre titular na equipe de David Moyes e contribuiu com oito gols e seis assistências, incluindo seu memorável gol da vitória em Old Trafford, quando os Toffees, com apenas 10 jogadores em campo, derrotaram o Manchester United. Chegaram a surgir rumores de uma convocação para a seleção inglesa no meio da temporada, de tão impressionantes que foram as atuações de Dewsbury-Hall em Merseyside.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-NEWCASTLEAFP

    11Nordi Mukiele (Sunderland) - 9,5 milhões de libras

    O Sunderland não mediu esforços para contratar jogadores com experiência nos mais altos níveis durante sua onda de contratações no verão, mas ainda assim foi uma grande conquista convencer Nordi Mukiele — que havia passado as seis temporadas anteriores jogando na Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, RB Leipzig e Bayer Leverkusen — a se juntar ao projeto de Regis Le Bris no Stadium of Light.

    O fato de os Black Cats terem conseguido isso pagando uma quantia modesta torna tudo ainda mais impressionante, e Mukiele mais do que compensou esse investimento. O lateral-direito tem sido uma presença marcante no Sunderland, contribuindo com três gols e três assistências, enquanto sua experiência tem sido fundamental para garantir uma sensação de estabilidade defensiva em Wearside.

  • Wolverhampton Wanderers v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Anton Stach (Leeds United) - 17 milhões de libras

    Assim como o Sunderland, o fato de o Leeds United ter conseguido se manter na Premier League com várias rodadas de antecedência deveu-se em grande parte às suas contratações, com Daniel Farke podendo contar com vários jogadores experientes em seu retorno à primeira divisão. Uma das contratações mais impressionantes em Elland Road foi a de Anton Stach, que chegou vindo do Hoffenheim e rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida em West Yorkshire.

    Meio-campista capaz de combinar um estilo combativo com segurança com a bola, Stach também emocionou os torcedores com alguns gols magníficos em jogadas de bola parada, marcando três gols de falta direta entre seus cinco gols no total. A primeira convocação para a seleção alemã em quatro anos foi a recompensa justa pela excelente temporada de estreia de Stach na Inglaterra.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Marc Guehi (Manchester City) - 20 milhões de libras

    Um dos grandes momentos decisivos da temporada ocorreu no último dia da janela de transferências, em setembro, quando o Crystal Palace desistiu da transferência de Marc Guehi para o Liverpool, que já se arrastava há muito tempo, após não ter conseguido contratar um substituto para seu capitão. Como resultado, a defesa dos Reds tem oscilado de uma atuação desastrosa para outra, enquanto o fracasso em contratar Guehi permitiu que o Manchester City se aproveitasse da situação e garantisse a contratação do jogador da seleção inglesa em uma negociação a preço reduzido em janeiro.

    Com o contrato de Guehi no Selhurst Park prestes a expirar, o City aproveitou a oportunidade enquanto lidava com sua própria crise de lesões na defesa. Ele jogou todos os minutos da Premier League desde que chegou ao Etihad e, embora nem tudo tenha sido fácil — seu passe errado para trás contra o Everton acabou sendo o momento decisivo da disputa pelo título —, Guehi mostrou exatamente por que tantos clubes de elite da liga queriam contratá-lo, com atuações assertivas.

  • Sunderland v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Robin Roefs (Sunderland) - 9 milhões de libras

    Muitos clubes da Premier League saíram em busca de novos goleiros durante o verão de 2025, mas poucos fizeram um trabalho melhor do que o Sunderland, depois de terem contratado o pouco conhecido Robin Roefs, que estava no NEC, da Eredivisie. O holandês tornou-se um herói instantâneo entre a torcida do Stadium of Light e deve ser considerado uma das melhores contratações do ano em toda a Europa.

    Apenas cinco goleiros mantiveram mais jogos sem sofrer gols do que os 10 de Roefs na primeira divisão inglesa nesta temporada, enquanto sua porcentagem de defesas de 70,4% é superior à de nomes como David Raya, Jordan Pickford e Alisson Becker.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Gianluigi Donnarumma (Manchester City) - 26 milhões de libras

    Foi quase inacreditável quando surgiu a notícia de que o Paris Saint-Germain estava disposto a ouvir ofertas por Gianluigi Donnarumma no verão passado. As atuações heroicas do goleiro da seleção italiana tiveram um papel fundamental na conquista da Liga dos Campeões pela equipe de Luis Enrique e, embora Donnarumma não se encaixe no perfil típico de goleiro de Pep Guardiola, trazê-lo para o Etihad por um valor reduzido era uma oferta boa demais para recusar.

    É verdade que Donnarumma passou por alguns momentos difíceis com a bola nos pés e teve dificuldades em algumas ocasiões sob pressão em jogadas de bola parada, mas, do ponto de vista das defesas, ele tem sido imbatível desde sua chegada à Premier League. Ele ocupa o primeiro lugar tanto em porcentagem de defesas (72,9%) quanto em gols evitados (5,8), enquanto apenas o vencedor da Luva de Ouro, David Raya, consegue superar suas 15 partidas sem sofrer gols.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Antoine Semenyo (Manchester City) - 62,5 milhões de libras

    Antoine Semenyo foi um dos jogadores de destaque na primeira metade da temporada da Premier League e, assim, quando se soube que o contrato do jogador da seleção de Gana com o Bournemouth incluía uma cláusula de rescisão que poderia ser ativada no início da janela de transferências de janeiro, os grandes clubes do futebol inglês manifestaram seu interesse.

    O Manchester City acabou vencendo a disputa, e Semenyo não se abalou nem um pouco, apesar da mudança para uma divisão de nível superior e da pressão para ter um bom desempenho. Ele marcou cinco gols em seus primeiros sete jogos na Premier League pelo time de Guardiola, que disputava o título, e embora não tenha conseguido manter essa média de gols até o final da campanha, continuou sendo titular indiscutível na escalação do City. Seu toque sublime para garantir a vitória na final da FA Cup também não foi nada mal.

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    5João Pedro (Chelsea) - 60 milhões de libras

    João Pedro sempre soube que teria dificuldade em manter o início eletrizante que teve como jogador do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, mas o ex-atacante do Brighton continuou a ser um pesadelo para as defesas da Premier League durante sua primeira temporada em Stamford Bridge.

    A uma partida do fim da temporada, ele ocupa a quarta posição na primeira divisão inglesa tanto em gols (15) quanto na soma de gols e assistências (20), enquanto seu excelente trabalho de retenção de bola e dribles diretos conquistaram os torcedores a ponto de ele ser eleito o Jogador do Ano do Chelsea. Tudo isso torna ainda mais intrigante o motivo pelo qual ele não foi convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo deste verão.

  • Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) - sem custo

    O Leeds United sabia que precisava de um artilheiro comprovado quando voltou à Premier League no verão passado; por isso, a decisão de contratar Dominic Calvert-Lewin, que vinha sofrendo com lesões, em uma transferência gratuita em meados de agosto, causou bastante espanto. O jogador de 29 anos havia marcado apenas 17 gols no campeonato nas últimas quatro temporadas somadas antes de deixar o Everton em busca de novos desafios.

    No entanto, Calvert-Lewin renasceu em West Yorkshire, e uma sequência de gols em seis jogos consecutivos entre novembro e dezembro deu o pontapé inicial em sua campanha e na do Leeds. Faltando apenas uma partida, apenas quatro jogadores conseguiram marcar mais do que seus 14 gols na temporada, enquanto dois gols na última rodada fariam com que Calvert-Lewin igualasse sua melhor campanha de todos os tempos na primeira divisão inglesa. A convocação para a seleção inglesa que ele recebeu em março foi, portanto, bem merecida.

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Senne Lammens (Manchester United) - 18 milhões de libras

    É verdade que o nível exigido de um goleiro do Manchester United para conquistar o apoio da torcida baixou nos últimos anos, mas isso não deve diminuir o mérito do que Senne Lammens tem demonstrado em sua primeira temporada em Old Trafford. Escolhido em detrimento de Emiliano Martinez quando os Red Devils avaliavam suas opções no final da janela de transferências de verão, Lammens lidou com a transição do Royal Antwerp com relativa facilidade, apesar de sua falta de experiência no mais alto nível.

    O jogador de 23 anos tem transmitido confiança à defesa do United, ao mesmo tempo em que tem lidado particularmente bem com a enxurrada de jogadas ensaiadas que os goleiros modernos precisam enfrentar no futebol inglês. Do ponto de vista da defesa de chutes, ele ocupa o segundo lugar em gols evitados (4,1), atrás apenas de Donnarumma.

  • Granit Xhaka Sunderland 2025Getty Images

    2Granit Xhaka (Sunderland) - 17 milhões de libras

    Poucas transferências foram mais surpreendentes no verão passado do que a decisão de Granit Xhaka de deixar o Bayer Leverkusen para se juntar ao recém-promovido Sunderland — com até mesmo o técnico do Leverkusen, Erik ten Hag, sendo pego de surpresa pela mudança do jogador da seleção suíça para Wearside. Os Black Cats sabiam que tinham feito um grande negócio e imediatamente entregaram a braçadeira de capitão a Xhaka. Ele não os decepcionou.

    Xhaka tem liderado na linha de frente da equipe de Regis Le Bris, trazendo experiência de alto nível para um elenco que carecia de líderes após a promoção via repescagem. Seu passe continua de elite, enquanto seu total de seis assistências é superado por apenas cinco jogadores em toda a liga. Sem a posse de bola, ele está entre os 5% melhores tanto em chutes bloqueados quanto em desarmes, destacando o papel fundamental que tem desempenhado nas duas extremidades do campo.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Rayan Cherki (Manchester City) - 30,5 milhões de libras

    Rayan Cherki chegou ao Manchester City com dúvidas quanto à sua atitude e se alguém tão extravagante conseguiria se encaixar em uma equipe de Guardiola. E embora nem sempre tenha sido a primeira escolha na escalação do Etihad, Cherki provou ser um dos jogadores mais emocionantes de se assistir em toda a Premier League durante sua temporada de estreia no futebol inglês.

    Apenas Bruno Fernandes deu mais assistências do que as 12 que Cherki conseguiu, e embora sua marca de quatro gols precise ser melhorada daqui para frente, está claro que o jogador da seleção francesa será uma figura-chave para Enzo Maresca assim que Guardiola deixar o cargo neste verão. Com apenas 22 anos, seus melhores anos ainda estão por vir.