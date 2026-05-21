Como em qualquer temporada, várias novas contratações tiveram papéis importantes, embora encontrar talentos desconhecidos esteja se tornando cada vez mais difícil para os clubes da Premier League, dada a crescente visibilidade do futebol mundial. Por outro lado, investir pesadamente em jogadores já consagrados traz seus próprios riscos, já que os valores envolvidos significam que nenhum tipo de fracasso será tolerado.

Felizmente para as equipes da primeira divisão da Inglaterra, vários investimentos deram retorno nos últimos nove meses, e aqui na GOAL, nossa equipe de editores e redatores no Reino Unido se reuniu para classificar as 20 melhores contratações da Premier League da temporada, com base no desempenho geral, nas expectativas pré-transferência e na relação custo-benefício:

NOTA: Jogadores cujas transferências foram concluídas antes da janela de verão de 2025 (por exemplo, Eli Junior Kroupi) ou cujos contratos de empréstimo anteriores se tornaram definitivos (por exemplo, Kevin Danso) não foram considerados.