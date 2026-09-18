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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

'A melhor coisa que já fiz' - Como a transferência bombástica de David Beckham para o Real Madrid inspirou Harry Kane a conquistar o Bayern de Munique

H. Kane
D. Beckham
Bayern de Munique
Bundesliga

Harry Kane falou sobre a profunda influência que David Beckham teve em sua carreira, admitindo que seguir os passos de seu ídolo ao se mudar para o exterior foi a melhor decisão de sua vida profissional. O capitão da Inglaterra relembrou sua transição do Tottenham para o Bayern de Munique enquanto recebia mensagens emocionantes de lendas como Steven Gerrard.

  • Seguindo os passos de uma lenda do Manchester United

    Kane revelou que sua decisão de deixar a Premier League pela Bundesliga teve raízes profundas em sua admiração de infância por Beckham. Crescendo na mesma região de Londres e estudando na mesma escola que o ex-capitão da Inglaterra, Kane acompanhou de perto quando Beckham fez a impactante mudança do Manchester United para o Real Madrid em 2003. Embora muitos jogadores ingleses tradicionalmente hesitem em se testar em ligas estrangeiras, Kane sentia uma atração pelo continente que foi parcialmente despertada ao ver seu ídolo ter sucesso na Espanha.

    "Ele foi jogar no exterior e, na época, talvez eu não tenha valorizado totalmente o fato de ele ter saído da Premier League", disse Kane à TNT Sports. "Mas, à medida que fui vivendo isso e comecei a me conhecer mais e a jogar no mais alto nível, quando tomei a decisão de vir para cá, sei que isso não é o que todos os jogadores ingleses fazem, mas foi a melhor coisa que já fiz. Então seguir seus passos e viver algo diferente fez parte disso."

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  • Harry Kane England goal 2026 World CupGetty

    Em busca do ídolo

    Crescendo no mesmo bairro e andando pelos mesmos corredores da escola, o jovem atacante viu Beckham ser capitão da seleção com uma ambição evidente. Ver um herói local alcançar fama internacional deu a Kane um modelo concreto a seguir, alimentando seu desejo de percorrer exatamente esse caminho, desde uma criação no norte de Londres até a braçadeira de capitão da Inglaterra.

    "Beckham era meu ídolo, com certeza", disse. "Nós estudamos na mesma escola, crescemos na mesma área, ele era capitão da Inglaterra quando eu estava crescendo. Então eu queria seguir seus passos."

  • O capitão da Inglaterra exaltou Steven Gerrard

    Durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, Kane tirou um tempo para homenagear a história da seleção ao presentear Beckham com um boné comemorativo para marcar suas 115 partidas internacionais. O torneio também trouxe uma onda de apoio de outros ícones do futebol inglês, mais notavelmente o ex-meio-campista do Liverpool Steven Gerrard. Em uma mensagem de voz emocionante enviada ao atual capitão, Gerrard expressou profundo arrependimento por suas carreiras como jogadores nunca terem se sobreposto, o que o impediu de dividir o campo com um dos finalizadores mais letais do país.

    Ao refletir sobre a mensagem de Gerrard, Kane exaltou o meio-campista como um dos maiores jogadores da história do futebol inglês e mundial.

    "É uma pena que a gente nunca tenha jogado junto. O Stevie é um dos melhores meio-campistas de todos os tempos. Obviamente eu o via jogar quando estava crescendo, mas acho que, quando você está no meio disso, quando o vê treinar todos os dias e ouve alguns dos caras da Inglaterra falarem sobre a forma como ele treinava, ou como batia na bola, ou como dava um passe, ele era um jogador totalmente voltado para o time, indo de uma ponta à outra do campo", observou.

    "O Stevie é um dos maiores jogadores que a Inglaterra já teve, com certeza um dos melhores meio-campistas que já produzimos, mas também um dos melhores do mundo. Teria sido legal jogar com ele. Tenho certeza de que eu teria marcado mais alguns gols."

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  • kane(C)Getty Images

    Sonhos com a Bola de Ouro e a corrida pela glória individual

    Após uma temporada de estatísticas individuais impressionantes, Kane se colocou no centro da conversa sobre a Bola de Ouro. O atacante manteve a humildade em relação às suas chances, reconhecendo que seus números falam por si, mas que, no fim das contas, a decisão final cabe ao painel de votação após uma campanha desgastante por clube e seleção.

    "Claro, isso está fora das minhas mãos agora; no fim das contas, depende dos votantes e daqueles que tomam a decisão. Então, só temos de esperar para ver. É um pouco estranho porque, sabe, eu já estou focado nesta temporada e pensando na próxima temporada, pensando se posso melhorar, se posso continuar evoluindo. Mas, ao mesmo tempo, também quero realmente valorizar tudo o que conquistei até agora", observou o ex-astro do Tottenham.

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