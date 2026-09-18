Durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, Kane tirou um tempo para homenagear a história da seleção ao presentear Beckham com um boné comemorativo para marcar suas 115 partidas internacionais. O torneio também trouxe uma onda de apoio de outros ícones do futebol inglês, mais notavelmente o ex-meio-campista do Liverpool Steven Gerrard. Em uma mensagem de voz emocionante enviada ao atual capitão, Gerrard expressou profundo arrependimento por suas carreiras como jogadores nunca terem se sobreposto, o que o impediu de dividir o campo com um dos finalizadores mais letais do país.

Ao refletir sobre a mensagem de Gerrard, Kane exaltou o meio-campista como um dos maiores jogadores da história do futebol inglês e mundial.

"É uma pena que a gente nunca tenha jogado junto. O Stevie é um dos melhores meio-campistas de todos os tempos. Obviamente eu o via jogar quando estava crescendo, mas acho que, quando você está no meio disso, quando o vê treinar todos os dias e ouve alguns dos caras da Inglaterra falarem sobre a forma como ele treinava, ou como batia na bola, ou como dava um passe, ele era um jogador totalmente voltado para o time, indo de uma ponta à outra do campo", observou.

"O Stevie é um dos maiores jogadores que a Inglaterra já teve, com certeza um dos melhores meio-campistas que já produzimos, mas também um dos melhores do mundo. Teria sido legal jogar com ele. Tenho certeza de que eu teria marcado mais alguns gols."