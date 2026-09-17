Enquanto o elenco deixou o futebol falar por si em campo, as estatísticas impressionantes destacam uma mudança tática dramática. Raphinha tem sido o catalisador dessa explosão ofensiva, prosperando em um novo papel como falso 9 sob o comando de Flick. O brasileiro marcou um hat-trick contra o Racing Santander, incluindo dois pênaltis, para elevar seu total a 11 gols em todas as competições.

Essa fase arrasadora coloca o jogador de 29 anos ao lado da realeza do clube. Ele é o primeiro jogador a registrar nove gols em suas seis primeiras partidas de La Liga desde que Messi alcançou o feito na temporada 2017-18, de acordo com a ESPN. Além disso, Raphinha agora lidera Kylian Mbappe, do Real Madrid, por dois gols na corrida inicial pelo Troféu Pichichi.

Olhando para os últimos 60 anos, apenas Messi e Ronaldo Nazario marcaram ao menos nove gols nos primeiros sete jogos do Barcelona. O ponta brasileiro consolidou de vez seu status como a principal ameaça ofensiva na Catalunha, marcando em seis de suas sete partidas.



