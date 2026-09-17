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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP
Muhammad Zaki
Traduzido por

A máquina de gols de Hansi Flick! Barcelona quebra recordes de gols em goleada por 7 a 2, enquanto Raphinha iguala marcas de Lionel Messi em início de temporada histórico

Barcelona
Raphinha
L. Messi
H. Flick
Barcelona x Racing Santander
Racing Santander
La Liga
Liga dos Campeões

O Barcelona entrou oficialmente em uma nova era de domínio sob o comando de Hansi Flick, com o técnico alemão transformando o clube catalão em uma máquina de fazer gols implacável. Após uma arrasadora goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander, o gigante catalão garantiu seu melhor início de temporada de todos os tempos, enquanto o talismã Raphinha iguala Lionel Messi ao reescrever os livros de história do clube.

  • Um início histórico na Catalunha

    Hansi Flick levou o Barcelona a sete vitórias consecutivas sem precedentes entre La Liga e a Champions League, estabelecendo uma nova marca para o gigante catalão. Antes desta campanha, o Blaugrana nunca havia vencido seus sete primeiros jogos oficiais, parando anteriormente em seis triunfos seguidos nas temporadas 1929-30, 1960-61 e 2018-19.

    O campeão de La Liga está combinando perfeição doméstica com um poder de fogo devastador. Uma goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord e outra por 7 a 2 em casa contra o Racing Santander elevaram seu total a 33 gols. Segundo a ESPN, esta é a primeira vez na ilustre história do Barcelona que o clube supera a marca de 30 gols em seus primeiros sete jogos de uma campanha.


    • Publicidade
  • imago-sport-1083406125.jpgZUMA Press Wire

    Alcançando números de GOAT

    Enquanto o elenco deixou o futebol falar por si em campo, as estatísticas impressionantes destacam uma mudança tática dramática. Raphinha tem sido o catalisador dessa explosão ofensiva, prosperando em um novo papel como falso 9 sob o comando de Flick. O brasileiro marcou um hat-trick contra o Racing Santander, incluindo dois pênaltis, para elevar seu total a 11 gols em todas as competições.

    Essa fase arrasadora coloca o jogador de 29 anos ao lado da realeza do clube. Ele é o primeiro jogador a registrar nove gols em suas seis primeiras partidas de La Liga desde que Messi alcançou o feito na temporada 2017-18, de acordo com a ESPN. Além disso, Raphinha agora lidera Kylian Mbappe, do Real Madrid, por dois gols na corrida inicial pelo Troféu Pichichi.

    Olhando para os últimos 60 anos, apenas Messi e Ronaldo Nazario marcaram ao menos nove gols nos primeiros sete jogos do Barcelona. O ponta brasileiro consolidou de vez seu status como a principal ameaça ofensiva na Catalunha, marcando em seis de suas sete partidas.


  • Sufocando o adversário

    O plano tático de Flick se baseia em uma pressão intensa desde o início para liquidar os jogos antes que os adversários consigam se assentar. O Barcelona saiu na frente em seis de suas sete partidas, com apenas o Rayo Vallecano conseguindo furar sua defesa antes de o Barcelona balançar as redes.

    Mesmo quando Raphinha não marca, como se viu na vitória sobre o Levante, sua influência segue enorme, com duas assistências cruciais. O esforço defensivo coletivo também tem sido sólido, sofrendo apenas sete gols, enquanto passou por cima de equipes como Athletic Club, Valencia e Elche.


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  • imago-sport-1083407630.jpgPressinphoto

    Um teste complicado em Sevilha

    Com uma marca histórica assegurada, o Barcelona precisa voltar imediatamente o foco para sua exigente agenda doméstica. A sequência implacável de jogos não dá ao elenco de Flick tempo para celebrar seu início recordista.

    O gigante catalão viaja para a Andaluzia no sábado para enfrentar o Sevilla no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Para ampliar essa extraordinária sequência de vitórias, o Barcelona precisará manter sua intensidade implacável em um dos ambientes mais desafiadores do futebol espanhol.

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