A “Mão de Deus” de Diego Maradona, a cabeçada de Zinedine Zidane, Lionel Messi “perfeiciona o futebol” e os 100 momentos mais icônicos da história da Copa do Mundo - classificados

É uma competição em que Pelé se revelou ao mundo, onde Diego Maradona cometeu um dos atos mais escandalosos da história da Copa do Mundo e onde Zinedine Zidane demonstrou, em igual medida, seu gênio e sua loucura.

A Copa do Mundo é onde os azarões vêm para derrubar gigantes, e onde um único gol ou defesa pode mudar toda a carreira de um jogador. Os grandes momentos ficam congelados no tempo e são repetidos incessantemente ao longo de décadas para novas gerações de torcedores. Nem todos são bonitos, mas cada momento é icônico por si só, e todos eles ajudaram a tornar a Copa do Mundo o que ela é: o maior espetáculo da Terra.

Antes da edição de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, os redatores da GOAL de todo o mundo reuniram e classificaram nossos 100 momentos mais icônicos da história da Copa do Mundo: