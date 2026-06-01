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World Cup iconic moments GFXGetty/GOAL
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A “Mão de Deus” de Diego Maradona, a cabeçada de Zinedine Zidane, Lionel Messi “perfeiciona o futebol” e os 100 momentos mais icônicos da história da Copa do Mundo - classificados

Opinion
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Especiais e Opinião

Ao longo de quase 100 anos de história, a Copa do Mundo não deixou a desejar em momentos icônicos. A cada quatro anos, bilhões de torcedores se reúnem para assistir a um torneio que proporcionou mais emoção, decepção e alegria do que qualquer outro evento na história do esporte. Palco mais grandioso do futebol, a Copa do Mundo sempre serviu de palco para o nascimento de lendas, mas também testemunhou a ruína de reputações e a queda de tantos nomes famosos.

É uma competição em que Pelé se revelou ao mundo, onde Diego Maradona cometeu um dos atos mais escandalosos da história da Copa do Mundo e onde Zinedine Zidane demonstrou, em igual medida, seu gênio e sua loucura.

A Copa do Mundo é onde os azarões vêm para derrubar gigantes, e onde um único gol ou defesa pode mudar toda a carreira de um jogador. Os grandes momentos ficam congelados no tempo e são repetidos incessantemente ao longo de décadas para novas gerações de torcedores. Nem todos são bonitos, mas cada momento é icônico por si só, e todos eles ajudaram a tornar a Copa do Mundo o que ela é: o maior espetáculo da Terra.

Antes da edição de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, os redatores da GOAL de todo o mundo reuniram e classificaram nossos 100 momentos mais icônicos da história da Copa do Mundo:

  • Pele Leaves The PitchHulton Archive

    100Pelé, lesionado, faz uma saída triste (1966)

    Em 1966, Pelé era, sem dúvida, o melhor jogador do mundo. Ele já havia conquistado a Copa do Mundo duas vezes, em 1958 e 1962, mas, quando o torneio chegou à Inglaterra, Pelé foi alvo de algumas faltas incrivelmente violentas.

    Ele se machucou pela primeira vez com os zagueiros da Bulgária após abrir o placar na vitória por 2 a 0 e, posteriormente, perdeu o segundo jogo do Brasil na fase de grupos contra a Hungria, que a seleção perdeu.

    Com a Seleção precisando desesperadamente de uma vitória, Pelé foi convocado de volta para a última partida da fase de grupos contra a Portugal de Eusébio. No entanto, ele se machucou novamente, desta vez por João Morais, embora o árbitro tenha optado por não expulsar o autor da falta. Pelé passou o resto da partida mancando, já que as substituições ainda não haviam sido introduzidas, e o Brasil foi derrotado por 3 a 1, com seu craque atacante jurando nunca mais jogar no torneio — uma decisão que ele viria a reverter mais tarde.

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  • 99Cambiasso finaliza uma jogada espetacular da Argentina (2006)

    O futebol “tiki-taka” é frequentemente visto como um domínio de Pep Guardiola, da Espanha e de clubes como o Barcelona. Mas, em 2006, talvez a expressão mais pura do “tiki-taka” na Copa do Mundo tenha vindo da Argentina, quando Esteban Cambiasso finalizou um dos melhores gols coletivos que o torneio já viu.

    Maxi Rodríguez recuperou a bola inicialmente no seu próprio campo e deu início a uma jogada de passes que levaria a Albiceleste a manter a posse por cerca de um minuto, movimentando a bola lateralmente, para trás e para a frente, enquanto buscava abrir a defesa da Sérvia e Montenegro.

    A jogada fluiu e refluiu até que Javier Saviola e Juan Roman Riquelme trocaram passes em dupla. Riquelme então encontrou Cambiasso, que por sua vez serviu Hernan Crespo. O belo passe de calcanhar do atacante foi aproveitado por Cambiasso, que finalizou no ângulo superior. O veredicto de Crespo?: “O gol mais bonito.”

    Composto por 24 passes, o gol de Cambiasso entrou para a história da Copa do Mundo, enquanto a Argentina venceu a partida por 6 a 0, parecendo, por um breve momento, a favorita para conquistar o título.

  • 98Maradona marca um gol espetacular na semifinal (1986)

    Os gols de Diego Maradona contra a Inglaterra haviam chamado a atenção do mundo inteiro nas quartas de final da Argentina, mas o segundo gol do camisa 10 contra a Bélgica nas semifinais confirmou o que a maioria dos espectadores já havia concluído: que estavam assistindo à melhor atuação individual de todos os tempos em uma Copa do Mundo.

    Recebendo a bola no meio do campo, Maradona passou por três defensores antes de chutar por cima do goleiro Jean-Marie Pfaff, repetindo o equilíbrio e a compostura de classe mundial que havia demonstrado apenas alguns dias antes contra os Três Leões.

    Foi seu quarto gol nas partidas das quartas de final e das semifinais e, sem surpresa, suas contribuições não pararam por aí. 

  • Croatia v Belgium: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    97Lukaku, furioso, descarrega sua raiva no banco de reservas (2022)

    A Bélgica precisava vencer a Croácia em sua última partida da fase de grupos para se manter na Copa do Mundo de 2022, mas acabou empatando em 0 a 0, sendo eliminada na fase de grupos pela primeira vez desde 1998.

    Romelu Lukaku, o maior artilheiro de todos os tempos dos Red Devils, surpreendentemente desperdiçou três chances claras de gol, acertando a trave com o gol vazio à sua frente antes de cabecear por cima da trave à queima-roupa após cruzamento de Yannick Carrasco. Então, aos 90 minutos, Thorgan Hazard lançou uma bola perfeita para Lukaku, mas ele não esperava o passe, e a bola simplesmente bateu nele.

    Após o apito final, Lukaku ficou furioso e deu um soco no banco de reservas, em cenas caóticas e embaraçosas para o ex-jogador do Chelsea. A Bélgica estava eliminada, e a reputação de Lukaku despencou. É discutível se ele realmente se recuperou disso.

  • Brazil's Rivaldo reacts after a foul, 03 June 2002AFP

    96Reação de Rivaldo gera polêmica (2002)

    O astro brasileiro Rivaldo causou grande polêmica contra a Turquia em 2002, quando levou a simulação a um novo patamar.

    A Seleção vencia por 2 a 1 nos minutos finais, graças a um pênalti polêmico marcado por Rivaldo, quando Hakan Unsal chutou a bola contra a perna do brasileiro perto da bandeira de escanteio. Rivaldo imediatamente caiu no gramado segurando o rosto e se contorceu no chão, levando o árbitro Kim Young-joo a expulsar o zagueiro turco. A FIFA multou Rivaldo em 4.500 libras por sua simulação, mas o atacante insistiu que não havia feito nada de errado.

    “Fiquei feliz em ver o cartão vermelho”, disse ele depois. “Jogadores criativos devem poder se expressar para que o futebol continue sendo um jogo bonito. Há muita falta e violência no futebol. Não importa onde a bola me acertou. O que importava era apenas a intenção.”

  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    95Gol polêmico do Japão elimina a Alemanha (2022)

    Pelo segundo torneio consecutivo, a Alemanha foi eliminada da fase de grupos de forma humilhante em 2022. Após ter sido surpreendentemente derrotada pelo Japão na estreia, a equipe de Hansi Flick conseguiu um empate contra a Espanha, o que manteve vivas suas chances de classificação antes da última rodada de jogos.

    Durante uma noite caótica de partidas, todas as quatro seleções do Grupo E chegaram a estar classificadas em algum momento, enquanto a Espanha enfrentava o Japão e a Alemanha enfrentava a Costa Rica. A Die Mannschaft acabou vencendo por 4 a 2, apesar de ter ficado atrás no placar no meio do segundo tempo, mas ainda precisava de uma ajuda da Espanha para se classificar para as oitavas de final.

    A La Roja abriu o placar, mas o Japão reagiu no segundo tempo e venceu por 2 a 1, embora em circunstâncias controversas. Antes de Kauro Mitoma cruzar para Ao Tanaka marcar o gol da vitória, a bola parecia ter ultrapassado a linha de fundo, mas o VAR não encontrou evidências claras para anular o gol. O técnico da Espanha, Luis Enrique, alegou que havia algo “suspeito” na decisão, mas pelo menos sua equipe continuava na competição. Os grandes perdedores foram os alemães, que se viram obrigados a pegar o próximo voo de volta para casa.

  • 94Zico é impedido por um apito prematuro (1978)

    A Copa do Mundo de 1978 começou com uma enorme polêmica durante a partida de abertura do torneio entre Brasil e Suécia.

    O placar estava empatado em 1 a 1 ao entrar nos acréscimos, quando o Brasil conquistou um escanteio. Nelinho posicionou a bola para a cobrança, mas o bandeirinha polonês Alojzy Jargu o obrigou a mover a bola para o quadrante. A bola acabou sendo cruzada e cabeceada por Zico, garantindo a vitória do Brasil. O único problema foi que o árbitro galês Clive Thomas havia apitado uma fração de segundo antes de a bola cruzar a linha, o que significou que o gol foi anulado e a vitória do Brasil negada.

    A decisão causou comoção em todo o mundo, com o árbitro Thomas insistindo mais tarde: “Zico chegou tarde demais. Talvez apenas quatro décimos de segundo tarde demais, mas tarde demais, mesmo assim.”

  • Italian World CupHulton Archive

    93A Itália, anfitriã, conquista o título (1934)

    A Itália recusou-se a participar da primeira Copa do Mundo, em 1930, após perder a disputa pela sede para o Uruguai, mas aproveitou ao máximo a vantagem de jogar em casa quatro anos depois.

    Comandada pelo lendário Vittorio Pozzo, a Azzurra derrotou a Grécia e se classificou para o torneio. Uma vez lá, goleou os Estados Unidos por 7 a 1, antes de conquistar vitórias difíceis sobre a Espanha e a Áustria em sua trajetória rumo ao título.

    Os italianos eram conhecidos por seu estilo físico, solidez defensiva e pelas proezas de Giuseppe Meazza: um jogador tão bom que os italianos batizaram o estádio San Siro em sua homenagem. Meazza disputou todas as cinco partidas, marcou dois gols e deu a assistência para o gol da vitória na final por 2 a 1 contra a Tchecoslováquia. O triunfo dos anfitriões provocou cenas de júbilo quando a Itália ergueu tanto a Copa do Mundo quanto a Coppa Del Duce, um enorme troféu encomendado pelo líder fascista Benito Mussolini.

  • CUP-FR98-FRA-CRO-THURAMAFP

    92Thuram, o improvável herói da semifinal (1998)

    Lilian Thuram nunca havia marcado um gol pela seleção antes da semifinal de 1998 entre França e Croácia, em Marselha, e nunca mais marcou outro depois daquele dia. O que aconteceu nesse intervalo, porém, foi uma das maiores atuações individuais da história da Copa do Mundo.

    A Croácia havia aberto o placar com Davor Suker quando Thuram, lateral-direito da França, avançou e empatou. Em seguida, com os Bleus em busca do gol da vitória, Thuram repetiu a dose, invadindo a área e marcando o gol que levou seu país à final em Paris. Thuram nunca mais fez algo tão incrível pelo seu país, mas foi uma atuação perfeita e essencial na campanha triunfante da França.

  • 91Batista, do Uruguai, foi expulso logo no primeiro minuto (1986)

    O cartão vermelho mais rápido da história da Copa do Mundo foi aplicado após apenas 56 segundos, com o uruguaio José Batista sendo o infeliz alvo da punição imposta pelo árbitro francês Joel Quiniou em 1986.

    Ao tentar alcançar uma bola perdida após um lançamento lateral, o zagueiro se lançou contra o meio-campista escocês Gordon Strachan, mas acabou errando a bola e colidindo com força nas costas de Strachan. Furiosos, os companheiros de equipe de Batista cercaram o árbitro para defender sua inocência, mas não houve como reverter a decisão.

    Felizmente para o Uruguai, a seleção ainda conseguiu avançar para as oitavas de final com um empate em 0 a 0, mas isso não impediu a crítica veemente do secretário da Federação Escocesa de Futebol, Ernie Walker, que descreveu a nação sul-americana como “a escória do futebol mundial”.

  • Netherlands v Mexico: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    90Golada holandesa no final garante que a maldição do México persista (2014)

    O México e a Holanda nunca haviam se enfrentado em uma Copa do Mundo antes do confronto nas oitavas de final de 2014, e muitos torcedores do El Tri estavam cheios de esperança de que a seleção pudesse finalmente passar dessa fase do torneio, já que havia sido eliminada antes das quartas de final em quatro ocasiões consecutivas.

    No entanto, a espera do México pelo mítico “quinto jogo” continuaria, apesar de a equipe estar vencendo por 1 a 0 já nos acréscimos. Wesley Sneijder empatou a dois minutos do fim, antes que o pênalti de Klaas-Jan Huntelaar aos 94 minutos confirmasse os piores temores dos torcedores mexicanos. Muitos torcedores mexicanos ainda não superaram a forma como perderam, com alegações de que Arjen Robben simulou para ganhar o pênalti decisivo ainda sendo assunto de conversa até hoje.

  • 89"O Milagre de Córdoba" - Áustria elimina a Alemanha Ocidental, atual campeã (1978)

    A Alemanha Ocidental sofreu uma humilhante derrota para a Áustria na Copa do Mundo de 1978, encerrando um período de 47 anos sem vitórias sobre seus rivais.

    A Áustria já estava eliminada quando enfrentou os atuais campeões, mas ainda assim conseguiu causar uma grande surpresa em Córdoba. Karl-Heinze Rummenigge colocou a Alemanha Ocidental na frente, mas o placar foi empatado por um gol contra de Berti Vogts. Hans Krankl então colocou a Áustria na frente com um belo voleio, antes de Bernd Holtzenbein empatar rapidamente.

    A Alemanha Ocidental precisava de uma vitória para avançar e, enquanto pressionava por um gol no final da partida, a Áustria atacou no contra-ataque por meio de Krankl, que mandou a bola para o fundo da rede com um chute forte, marcando o famoso gol da vitória. A vitória foi a primeira da Áustria sobre a Alemanha Ocidental desde 1931, impediu que a Die Mannschaft chegasse à disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo e continua sendo uma das vitórias mais comemoradas da Áustria.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    88Obama liga para Howard após feito heróico dos EUA (2014)

    Tim Howard demonstrou todo o seu espírito americano durante a derrota dos Estados Unidos para a Bélgica nas oitavas de final de 2014. O icônico goleiro fez 16 defesas na derrota por 2 a 1, o maior número registrado por qualquer goleiro desde o início dos registros da Copa do Mundo.

    Foi uma atuação tão heróica que, poucas horas após a partida, a página da Wikipedia de Howard foi editada para listá-lo como “Secretário de Defesa”. Enquanto isso, o presidente Barack Obama ligou pessoalmente para o goleiro para parabenizá-lo por sua atuação.

    Os EUA podem ter sido eliminados pela qualidade superior de Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, mas a resistência solitária de Howard fez com que ele se tornasse um herói nacional.

  • WORLD CUP-1990-ARGENTINA-WEST GERMANYAFP

    87A Alemanha Ocidental se vinga da Argentina, que ficou com nove jogadores (1990)

    A Argentina havia derrotado a Alemanha Ocidental na final de 1986, e as duas seleções se enfrentaram novamente na grande final quatro anos depois. O cenário estava montado em Roma para uma revanche épica, mas a final em si foi um jogo feio, decidido por um único gol.

    Pedro Monzón fez história ao se tornar o primeiro jogador a ser expulso em uma final de Copa do Mundo, quando entrou com tudo em Jürgen Klinsmann com uma entrada violenta que deixou o atacante alemão rolando pelo gramado em aparente agonia. Com a prorrogação se aproximando, a partida foi decidida na marca do pênalti depois que Rudi Voller caiu após uma dividida com Roberto Sensini. Andreas Brehme converteu o pênalti para garantir a vitória, assegurar a terceira Copa do Mundo para a Alemanha Ocidental e vingar-se da Argentina, que terminou a partida com nove jogadores após Gustavo Dezotti também ter sido expulso no final da partida.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    86"Vai, vai, EUA!" – O gol de última hora de Donovan deixa os Estados Unidos em delírio (2010)

    O gol da vitória de Landon Donovan nos acréscimos contra a Argélia foi mais do que um simples gol; foi o momento que fez uma geração de torcedores americanos acreditar.

    Os Estados Unidos entraram na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2010 sabendo que precisavam de uma vitória para avançar e, após 90 minutos de frustração — um gol anulado de Clint Dempsey, chances perdidas e um desespero crescente —, suas esperanças pareciam perdidas. Então, Tim Howard fez uma defesa, lançou a bola para frente e deu início ao contra-ataque que mudou tudo.

    Donovan conduziu a jogada, continuou correndo depois que o cruzamento de Jozy Altidore encontrou Dempsey e aproveitou quando o goleiro da Argélia, Rais M’Bolhi, espalmou o chute. O grito de Ian Darke, “Go, go, USA!”, tornou-se instantaneamente icônico quando Donovan mandou a bola para o fundo da rede e foi cercado por seus companheiros no canto do campo. Nos Estados Unidos, festas para assistir ao jogo eclodiram por todo o país, criando um dos primeiros momentos verdadeiramente virais do futebol americano.

  • England v USAHulton Archive

    85Inglaterra surpreendida pelos EUA amadores (1950)

    Em junho de 1950, a Inglaterra partiu para a Copa do Mundo para sua estreia no torneio, após ter boicotado as três primeiras edições devido a disputas com a FIFA sobre o pagamento aos jogadores amadores. Apesar de ser sua primeira participação, os Três Leões chegaram como favoritos, tendo perdido apenas quatro jogos desde a Segunda Guerra Mundial, além de terem goleado Portugal por 10 a 0 poucas semanas antes do início da competição no Brasil.

    Os Estados Unidos, por sua vez, haviam chegado às semifinais da edição de 1930, mas seu histórico geral era desanimador em comparação com o da Inglaterra, já que haviam perdido todas as sete partidas disputadas antes do início da competição.

    No entanto, os EUA venceram por 1 a 0 graças ao gol de Joe Gaetjens aos 38 minutos. A seleção da Inglaterra contava com nomes como o futuro técnico campeão da Copa do Mundo, Alf Ramsey, Tom Finney, amplamente considerado um dos melhores jogadores do mundo na época, e o lendário capitão Billy Wright. Seus adversários, por sua vez, eram jogadores amadores; Frank Borghi, por exemplo, dirigia um carro funerário para a funerária de seu tio. Esse continua sendo, portanto, um dos maiores sustos da história da Copa do Mundo.

  • Franz Beckenbauer West Germany v East Germany 1974 FIFA World CupHulton Archive

    84A Alemanha Oriental venceu a Alemanha Ocidental no primeiro confronto entre as duas seleções (1974)

    Três países já sofreram derrotas durante uma Copa do Mundo e, mesmo assim, conseguiram levantar o troféu. A Alemanha Ocidental conseguiu isso duas vezes: primeiro em 1954 e depois em 1974, quando o clima estava mais do que apenas elétrico para o confronto decisivo contra a Alemanha Oriental.

    Havia muito significado da Guerra Fria no jogo entre o Ocidente capitalista e o Oriente comunista, mas a partida acabou sendo difícil de assistir até os 77 minutos, quando Jürgen Sparwasser finalizou com precisão de perto para garantir a vitória do Leste.

    A derrota é vista como uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo, mas acabou servindo de alerta para a Alemanha Ocidental, que deu a volta por cima e acabou vencendo a Holanda na final.

  • Argentina v Croatia: Group D - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    83Messi e a Argentina sofrem goleada contra a Croácia (2018)

    A Argentina e Lionel Messi não tiveram uma Copa do Mundo feliz em 2018, e seu pior momento ocorreu, sem dúvida, quando foram humilhados por 3 a 0 pela Croácia, numa noite em que Luka Modric roubou a cena.

    Messi não conseguiu inspirar a Argentina com seu brilhantismo habitual, enquanto um erro terrível do goleiro Willy Caballero abriu caminho para a Croácia conquistar uma vitória histórica. Por alguma razão, Caballero decidiu tentar passar a bola por cima de Ante Rebic, mas falhou miseravelmente, permitindo que o atacante simplesmente mandasse o primeiro gol de voleio para o gol vazio no início do segundo tempo.

    Modric então apareceu com um momento de magia para dobrar a vantagem da Croácia, ao chutar com efeito de longe, mandando a bola no ângulo e vencendo Caballero, que se lançou para defender. Ivan Rakitic colocou a cereja no bolo com um gol fácil, enquanto as esperanças de Messi e da Argentina de avançarem da fase de grupos ficaram por um fio, devido ao empate na estreia contra a Islândia.

  • 82O golaço de Al-Owairan sela a vitória da Arábia Saudita (1994)

    A Arábia Saudita certamente deixou sua marca em sua estreia na Copa do Mundo de 1994, chegando às oitavas de final após conquistar vitórias sobre Marrocos e a Bélgica na fase de grupos. Foi justamente nessa última vitória que Saeed Al-Owairan se consagrou como uma figura lendária na história do futebol saudita com uma jogada individual hipnotizante.

    Al-Owairan pegou a bola no seu próprio campo e avançou, passando por quatro defensores belgas enquanto entrava na área, onde finalizou com inteligência, passando pelo goleiro Michel Preud'homme para marcar o único gol da partida.

    Os sauditas foram eliminados pela Suécia na fase seguinte, mas poucos poderiam argumentar que eles não deixaram sua marca.

  • 81A Hungria goleou El Salvador por 10 a 0 (1982)

    Nos primórdios do futebol internacional, a Hungria era amplamente considerada uma das melhores seleções do mundo. Mas, em 1982, já não era mais a potência que fora outrora.

    Na fase de grupos, foi sorteada para enfrentar El Salvador. O país da América Central havia sido devastado pela guerra civil, o que significava que a seleção não havia conseguido marcar partidas de preparação adequadas, enquanto os treinos também eram interrompidos por surtos de combates.

    Apesar disso, El Salvador tentou levar o jogo para o campo da Hungria; não deu certo. A Hungria estava ganhando por 3 a 0 no intervalo e, posteriormente, abriu uma vantagem de 5 a 0 aos 60 minutos. El Salvador marcou um gol de consolação, mas então entrou Laszlo Kiss, que continua sendo o único reserva a marcar um hat-trick em uma Copa do Mundo.

    Lazar Szentes e Tibor Nyilasi fecharam o placar, e a Hungria se tornou a primeira — e até hoje a única — seleção a marcar mais de dez gols em uma única partida do torneio. Durante aqueles 90 minutos, eles voltaram a ser os “Magos Magiares”.

  • WORLD CUP-1994-WEST GERMANY-BULGARIAAFP

    80A Bulgária, grande surpresa, chega às semifinais (1994)

    A Bulgária teve sua melhor campanha em uma Copa do Mundo em 1994, com uma geração de ouro de jogadores que a levou às semifinais da competição. Hristo Stoichkov terminou o torneio como artilheiro ex aequo, enquanto Yordan Letchkov e Krasimir Balakov também tiveram grande influência.

    Todos eles tiveram seu papel de destaque quando a Bulgária causou uma grande surpresa ao eliminar a Alemanha nas quartas de final. O pênalti de Lothar Matthäus parecia ter garantido à Die Mannschaft a passagem para as semifinais, mas dois gols em quatro minutos de Stoichkov e Letchkov viraram o jogo de cabeça para baixo e marcaram a primeira vez desde 1978 que a Alemanha não conseguia chegar à final.

  • 79Gol de Pavard contribui para a eliminação da Argentina (2018)

    A França venceu a Argentina por 4 a 3 em um clássico confronto das oitavas de final em 2018, quando o jovem Kylian Mbappé ofuscou Lionel Messi na Rússia. Mbappé marcou dois gols e ajudou a levar os Bleus às quartas de final, mas, apesar de todo o talento em campo, foi o pouco conhecido lateral-direito da França, Benjamin Pavard, quem protagonizou o momento mais memorável da partida.

    O cruzamento de Lucas Hernández pela esquerda atravessou toda a área antes de ser recebido por Pavard na entrada da grande área. O zagueiro não hesitou nem por um segundo e simplesmente mandou a bola quicando no ângulo superior, marcando seu primeiro gol pela França em grande estilo.

    O chute com efeito de Pavard foi posteriormente eleito o Gol do Torneio, com a repetição da jogada vista pelas costas do artilheiro se tornando uma das imagens mais icônicas da história recente da Copa do Mundo.

  • Eusebio Portugal 1966Getty Images

    78Eusébio marca quatro gols na épica virada de Portugal (1966)

    A Coreia do Norte já havia sido destaque nas manchetes durante o torneio de 1966 após derrotar a Itália na fase de grupos, mas ameaçou superar a própria façanha contra a seleção de Eusébio nas quartas de final, abrindo uma vantagem de 3 a 0 logo nos primeiros trinta minutos.

    Eusébio, porém, tinha outros planos. O jogador frequentemente considerado o segundo melhor entre seus contemporâneos, atrás apenas de Pelé, fez uma exibição magistral, marcando um gol com um chute espetacular antes de converter um pênalti no final do primeiro tempo.

    Com a Portugal de volta ao jogo, Eusébio marcou novamente no segundo tempo, depois sofreu e converteu outro pênalti para colocar sua equipe na frente. José Augusto marcou o quinto gol antes do apito final, mas este jogo foi marcado por Eusébio consolidando seu legado no cenário mundial.

  • 77Forlán domina a Jabulani (2010)

    A Jabulani de 2010 acabou se tornando a bola de jogo mais polêmica da história da Copa do Mundo. A adidas a havia projetado na tentativa de reinventar o futebol moderno com a bola mais precisa e perfeitamente redonda da história, mas, em vez disso, a Jabulani voava para todos os lados com efeitos imprevisíveis, gerando críticas, especialmente por parte dos goleiros que disputavam o torneio.

    No entanto, um jogador que certamente não reclamou foi o atacante uruguaio Diego Forlán, que conquistou a Bola de Ouro na África do Sul graças aos seus cinco gols durante a campanha de sua seleção até as semifinais. O ex-astro do Atlético de Madrid acumulou um incrível repertório de jogadas com alguns chutes ousados, aproveitando a trajetória muitas vezes imprevisível da Jabulani com uma série de finalizações espetaculares, principalmente de longa distância.

  • Italy's defender Fabio Cannavaro reactsAFP

    76A Itália, atual campeã, é eliminada na fase de grupos (2010)

    A Itália havia terminado invicta a fase de eliminatórias para o torneio de 2010 e, embora poucos apostassem que a Azzurra conseguiria repetir o sucesso de quatro anos antes com mais uma vitória, certamente não se esperava que fosse eliminada logo na primeira fase.

    A equipe de Marcello Lippi precisou de um gol de empate de Daniele De Rossi aos 63 minutos para garantir um ponto na estreia contra o Paraguai, e enfrentou dificuldades novamente ao ficar atrás no placar contra a modesta Nova Zelândia, com Vincenzo Laquinta, desta vez, marcando de pênalti para garantir o empate em 1 a 1.

    Precisando de uma vitória contra a Eslováquia para garantir uma vaga nas oitavas de final, a Itália ficou perdendo por 2 a 0 graças a dois gols de Robert Vittek e, apesar de uma reação no final com gols de Antonio Di Natale e Fabio Quagliarella, acabou sendo derrotada por 3 a 2, encerrando sua defesa do título logo na primeira fase.

  • CORRECTION-WORLD CUP-1978-ARG-NED-ANNIVERSARYAFP

    75Dois gols de Kempes garantem o primeiro título da Argentina (1978)

    A Argentina sagrou-se campeã mundial pela primeira vez em 1978, com o lendário atacante Mario Kempes emergindo como a verdadeira estrela. Kempes marcou seis gols em quatro partidas, levando os anfitriões a conquistarem o tão sonhado troféu, sendo que dois desses gols foram marcados na final contra a Holanda.

    Curiosamente, Kempes levou 10 partidas para marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo, e o atacante admitiu mais tarde que o conselho do técnico César Luis Menotti para raspar seu icônico bigode pode muito bem ter ajudado a acabar com sua seca de gols.

    Dois gols contra a Polônia foram seguidos por mais dois contra o Peru e, em seguida, por mais dois contra a Holanda, garantindo a Argentina o título da Copa do Mundo, entregando a Kempes a Bola de Ouro e consolidando o status de “El Matador” como herói nacional.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    74A Argélia, estreante no torneio, surpreende a Alemanha Ocidental (1982)

    Em 1982, a Argélia deu uma surra na Alemanha Ocidental, uma das favoritas antes do torneio, em uma partida verdadeiramente icônica da fase de grupos. As previsões antes do jogo giravam em torno de quantos gols a Alemanha marcaria, já que a Argélia era uma incógnita em sua primeira participação no torneio.

    No entanto, tudo mudou completamente aos 54 minutos, quando Rabah Madjer marcou, aproveitando um rebote para provocar cenas de euforia no banco argelino. Karl-Heinz Rummenigge empatou, mas a Argélia voltou à frente apenas 60 segundos depois, com uma jogada de passes fluida que culminou com Lakhdar Belloumi marcando o gol da vitória, algo que os alemães ocidentais mal podiam acreditar.

    A Argélia segurou a vitória. Os alemães, no entanto, teriam a última palavra (mais sobre isso adiante...).

  • WORLD CUP-1978-ARGENTINA-TEAMAFP

    73Acusações de suborno mancham a goleada da Argentina (1978)

    A goleada de 6 a 0 da Argentina sobre o Peru garantiu à Albiceleste uma vaga na final da competição de 1978 — que acabou vencendo —, mas gerou acusações de manipulação de resultados e suborno que nunca foram esclarecidas. 

    A Argentina precisava vencer a partida por pelo menos quatro gols para avançar e conseguiu marcar seis, superando o Brasil e garantindo uma vaga na final. Desde então, surgiram alegações de suborno, envolvendo um enorme carregamento de grãos enviado da Argentina para o Peru, bem como alegações de ameaças e manipulação de resultados.

    O ditador argentino, general Jorge Videla, também teria entrado no vestiário do Peru com o secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, antes da partida, enquanto também houve sugestões de que Videla e o governante militar do Peru, general Francisco Morales Bermúdez, fizeram um acordo para manipular o jogo como parte da “Operação Condor”. Nunca foi aberta uma investigação oficial.

  • Battle of SantiagoHulton Archive

    72"Batalha de Santiago" – O confronto violento entre Chile e Itália (1962)

    A Copa do Mundo de 1962 no Chile ficará para sempre na memória como um dos torneios mais violentos, tendo como ponto alto o jogo da fase de grupos entre a seleção anfitriã e a Itália.

    A partida tinha apenas 13 segundos quando ocorreu a primeira falta, enquanto o primeiro cartão vermelho saiu após apenas quatro minutos, quando o zagueiro italiano Giorgio Ferrini foi expulso, embora tenha se recusado a sair e precisasse ser escoltado para fora do campo por policiais armados.

    O caos se instalou com a troca de socos, e o chileno Leonel Sánchez conseguiu escapar impune após quebrar o nariz de Humberto Maschio. Sánchez também deu um soco em Mario David mais tarde naquele primeiro tempo, o que levou à expulsão do italiano por retaliar e deixou a Azzurra com apenas nove jogadores. O Chile acabou vencendo por 2 a 0, mas o jogo será sempre lembrado pelo ódio demonstrado entre as duas nações, e não pelo pouco futebol que foi jogado.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    71Protestos no Kuwait interrompem partida da França (1982)

    Durante a fase de grupos de 1982, o Kuwait esperava conquistar uma grande vitória ao ser sorteado para enfrentar a França — mas o jogo acabou se transformando em algo que beirou a farsa.

    Quando a França marcou o que teria sido seu quarto gol, os zagueiros do Kuwait pararam antes mesmo da bola ser chutada, alegando ter ouvido um apito na torcida e presumindo que o árbitro estivesse marcando impedimento. Não era o caso, mas os jogadores e a comissão técnica do país do Oriente Médio protestaram com os árbitros, e a polícia foi chamada para separar os torcedores dos jogadores.

    O presidente da Federação de Futebol do Kuwait, o príncipe Fahid, desceu das arquibancadas para intervir e pareceu dizer aos seus jogadores para continuarem a partida. Enquanto isso, o árbitro, de forma bastante surpreendente, mudou de ideia e anulou o gol, para o espanto dos Bleus. A França acabaria marcando o quarto gol de qualquer maneira e vencendo por 4 a 1, mas o atraso foi algo bizarro para os espectadores neutros assistirem.

  • Josip Simunic Croatia 2006Getty Images

    70Poll só expulsa Simunic após receber o terceiro cartão amarelo (2006)

    Parece estranho que um árbitro se torne um dos protagonistas de uma Copa do Mundo, mas a carreira de Graham Poll no futebol de alto nível praticamente chegou ao fim após um único erro no cenário mundial.

    Durante o confronto da Croácia com a Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo de 2006, Josip Simunic cometeu uma falta em Harry Kewell fora da bola e recebeu um cartão amarelo. O zagueiro então cometeu uma falta na linha do meio-campo aos 90 minutos e recebeu outro cartão amarelo.

    Ora, para quem conhece as regras do futebol, aquele segundo cartão amarelo deveria ter resultado em um cartão vermelho. Mas isso não aconteceu, pois Poll permitiu que Simunic continuasse em campo. Então, ao final do jogo, Simunic empurrou Poll, recebendo seu terceiro cartão amarelo e — finalmente — um cartão vermelho.

    A partida terminou em 2 a 2 — felizmente para Poll, já que a Austrália poderia muito bem ter pedido um novo jogo caso contrário —, mas o árbitro se aposentou de torneios internacionais depois disso e explicou seu erro dizendo que “anotou incorretamente o nome do número três da Austrália, Craig Moore, ao dar o segundo cartão amarelo a Simunic e não percebeu seu erro”.

  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-JUBOAFP

    69Pênalti de Grosso garante o troféu para a Itália (2006)

    Fabio Grosso é o protagonista de uma das imagens mais marcantes da história da Copa do Mundo. Depois de marcar um gol brilhante contra a anfitriã Alemanha nas semifinais, ajudando sua seleção a garantir a vaga na final, a Azzurra derrotou a França nos pênaltis e conquistou o título pela quarta vez.

    Com Zinedine Zidane expulso na prorrogação do empate em 1 a 1 em Berlim, a partida foi para os pênaltis, e coube a Grosso marcar o pênalti decisivo. Ele acertou o ângulo superior com uma calma impressionante, antes de cair no chão, tomado pela emoção, junto com seus companheiros de equipe. O pouco conhecido lateral-esquerdo acabara de marcar dois dos gols mais importantes de toda a história do futebol italiano e mal conseguia acreditar, enquanto a Itália era coroada campeã mundial pela primeira vez desde 1982.

  • FBL-US-WC1994-RUSSIA-CAMEROONAFP

    68Salenko marca cinco gols contra Camarões (1994)

    Oleg Salenko provavelmente não fazia ideia de que estaria disputando sua última partida pela Rússia durante um confronto sem importância contra Camarões, na última partida da fase de grupos do torneio de 1994, mas com certeza aproveitou ao máximo essa oportunidade.

    Após derrotas para o Brasil e a Suécia, a Rússia não tinha mais chances de chegar às oitavas de final, enquanto Camarões estava praticamente eliminada após somar apenas um ponto nos dois primeiros jogos. Embora o icônico atacante Roger Milla tenha marcado um gol pelos Leões Indomáveis, foi Salenko quem entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador a marcar cinco gols em uma única partida da Copa do Mundo, na vitória da Rússia por 6 a 1.

  • CUP-FR98-FRA-PAR-BLANC-JUBILATESAFP

    67O Gol de Ouro de Blanc (1998)

    Laurent Blanc foi um dos jogadores mais consistentes da França em 1998, mas seu momento de glória aconteceu nas oitavas de final contra o Paraguai. Com o placar empatado em 0 a 0 e já na prorrogação, a nova regra do “gol de ouro” entrou em vigor, o que significava que a primeira equipe a marcar garantiria sua vaga nas quartas de final.

    Blanc tomou o assunto nas próprias mãos, aproveitando um escanteio com um finalização fria de lado do pé aos 114 minutos, levando o Parc des Princes ao delírio. Foi a primeira vez que um Gol de Ouro foi marcado em uma Copa do Mundo, e isso se provaria crucial, com os Bleus conquistando o título da Copa do Mundo em casa.

    Blanc não jogaria a final após receber um cartão vermelho por dar uma cabeçada no croata Slaven Bilic nas semifinais, mas continua sendo um herói por seu esforço histórico no início da competição.

  • WORLD CUP-1990-ITA-ARG-SCHILLACIAFP

    66O desconhecido Schillachi surge para conquistar a Chuteira de Ouro (1990)

    O grande destaque da Itália, anfitriã da Copa do Mundo de 1990, acabou sendo Salvatore “Toto” Schillaci, que começou o torneio como um jogador relativamente desconhecido, mas acabou marcando seis gols e conquistando a Chuteira de Ouro, superando superestrelas como Lothar Matthäus e Diego Maradona.

    Schillaci não havia sido convocado pela Itália antes da Copa do Mundo, mas o atacante da Juventus marcou em sua estreia após entrar como reserva contra a Áustria. Mais gols se seguiram contra a Tchecoslováquia, o Uruguai e a Irlanda, levando a equipe à semifinal contra a Argentina.

    Schillaci voltou a marcar, mas a Itália não conseguiu passar pelos atuais campeões, sendo eliminada nos pênaltis. A Azzurra ficou desapontada, mas Schillaci não parou por aí, já que outro gol na disputa pelo terceiro lugar lhe rendeu tanto a Chuteira de Ouro quanto a Bola de Ouro, consolidando para sempre seu lugar na história da Copa do Mundo.

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    65Keane, furioso, abandona a seleção da Irlanda (2002)

    O capitão da Irlanda, Roy Keane, causou um grande rebuliço na Copa do Mundo de 2002 antes mesmo do início do torneio, ao abandonar abruptamente a concentração da seleção antes da competição. O capitão do Manchester United era, de longe, o jogador mais importante da Irlanda, mas entrou em conflito com o técnico Mick McCarthy e não disputou nenhuma partida na Coreia do Sul e no Japão.

    Keane lançou um ataque contundente aos preparativos da Irlanda e à base de treinamento em Saipan, o que desencadeou uma discussão acalorada com McCarthy. Um impasse entre jogador e técnico acabou levando à dispensa de Keane da seleção e à sua volta para casa.

    Desde então, o ex-meio-campista tem insistido que “não se arrepende” da saga, que já virou filme, “Saipan”, estrelado por Steve Coogan. A Irlanda conseguiu passar da fase de grupos, mas viu seus sonhos na Copa do Mundo serem frustrados pela Espanha nos pênaltis nas oitavas de final.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    64Maradona e a Argentina conquistam o título (1986)

    A final da Copa do Mundo de 1986 não foi a melhor partida individual já disputada, mas continua sendo icônica por causa de um homem: Diego Maradona.

    Com a Argentina vencendo por 2 a 0 e dominando a Alemanha Ocidental, parecia certo que o troféu voltaria para a América do Sul, até que gols de Karl-Heinz Rummenigge e Rudi Voller empataram o jogo. Então, faltando apenas seis minutos para o fim, Jorge Burruchaga aproveitou um passe em profundidade perfeito de Maradona para restabelecer a vantagem da Argentina.

    Desta vez, a Albiceleste segurou o resultado e conquistou seu segundo título da Copa do Mundo, e o icônico camisa 10 foi erguido bem acima de seus companheiros durante as comemorações. Com cinco gols e cinco assistências, o torneio de 1986 no México pertenceu a Maradona, e foi mais do que justo que ele acabasse no time vencedor.

  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    63Os 13 gols de Fontaine lhe renderam a Chuteira de Ouro (1958)

    Embora jogadores como Erling Haaland, Kylian Mbappé e Harry Kane tenham alcançado números incríveis de gols nos dias de hoje, foi Just Fontaine quem abriu novos caminhos em 1958, com uma sequência de gols impressionante na Suécia.

    Uma magnífica safra de atacantes marcou as Copas do Mundo ao longo dos anos, mas nenhum jogador marcou mais gols em um único torneio do que os 13 do francês em apenas seis partidas. O ex-atacante do Nice e do Reims marcou três gols na vitória de 7 a 3 da seleção francesa sobre o Paraguai na estreia e contribuiu com dois gols na derrota por 3 a 2 para a Iugoslávia.

    Seguiu-se outro gol contra a Escócia, antes de Fontaine marcar mais dois gols na vitória nas quartas de final sobre a Irlanda do Norte. Seu único gol contra o Brasil não impediu a França de sofrer uma derrota por 5 a 2, mas Fontaine encerrou o torneio balançando as redes quatro vezes na disputa pelo terceiro lugar contra a Alemanha Ocidental, garantindo assim a Chuteira de Ouro recorde.

  • WC2002-ARG-ENG-BECKHAMAFP

    62Beckham dá a Argentina a redenção (2002)

    David Beckham tornou-se o inimigo público número 1 na Inglaterra quando foi expulso contra a Argentina em 1998, quando os Três Leões foram eliminados do torneio nas oitavas de final. No entanto, quatro anos depois, o meio-campista conseguiu a redenção contra o mesmo adversário.

    Beckham enfrentou uma corrida contra o tempo para se recuperar a tempo da Copa do Mundo após sofrer uma fratura no metatarso, mas conseguiu se recuperar a tempo e foi titular na partida da fase de grupos contra a Albiceleste. O momento crucial aconteceu no final do primeiro tempo, quando a Inglaterra recebeu um pênalti por uma falta de Mauricio Pochettino em Michael Owen. Beckham se preparou com as esperanças de uma nação sobre seus ombros, e o camisa 7 da Inglaterra chutou a bola bem no meio do gol, garantindo a vitória por 1 a 0 e uma vaga nas oitavas de final.

    A derrota, por sua vez, contribuiu para a eliminação precoce da Argentina, enquanto Beckham voltava a ser considerado um tesouro nacional.

  • 61A farsa do tiro livre do Zaire (1974)

    O Zaire — hoje conhecido como República Democrática do Congo — só participou de uma única Copa do Mundo, mas sua trajetória em 1974 foi bastante trágica.

    Depois de serem derrotados pela Escócia, autoridades do governo roubaram os bônus destinados aos jogadores, o que levou a uma goleada desmotivada por 9 a 0 nas mãos da Iugoslávia. Em seguida, a equipe foi ameaçada pelo ditador do país, Mobutu Sese Seko, que disse que eles não teriam permissão para voltar para casa se perdessem para o Brasil por mais de três gols.

    Em um momento de rebeldia durante aquela partida contra a Seleção, com sua equipe perdendo por 3 a 0, o zagueiro Mwepu Ilunga saiu da barreira que defendia uma cobrança de falta e chutou a bola para longe. A mídia ocidental zombou amplamente do incidente na época, mas Ilunga disse mais tarde que queria ser expulso pelo árbitro como forma de protesto contra o regime do Zaire. Ele recebeu apenas um cartão amarelo.

  • Netherlands v Costa Rica: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    60Krul, o super-reserva, é o herói da disputa por pênaltis (2014)

    Tim Krul já havia aceitado que ficaria apenas assistindo do banco da seleção holandesa na Copa do Mundo de 2014, com Jasper Cillessen sendo escalado como titular em todas as cinco partidas até as quartas de final. Mas o técnico Louis van Gaal tinha um plano genial em mente.

    A poucos segundos do fim da prorrogação contra a Costa Rica, e com a partida caminhando para os pênaltis, Krul foi colocado em campo no último minuto para que pudesse defender os chutes. Foi uma grande aposta, mas Krul estava preparado, defendendo os pênaltis de Bryan Ruiz e Michael Umana para garantir a classificação da Holanda.

    A intervenção de Van Gaal, assim, gerou um debate mundial sobre a psicologia da disputa de pênaltis e se os goleiros reservas poderiam ser preparados especificamente tendo em mente o papel de Krul.

  • Gerd Muller West Germany 1974Getty Images

    59Müller sela a virada na vitória da Alemanha Ocidental (1974)

    A Holanda é justamente reconhecida como uma das grandes nações do futebol da década de 1970, mas não conseguiu transformar seu domínio e seu estilo em resultados em duas finais decepcionantes durante essa década.

    A primeira ocorreu em 1974, quando enfrentaram a Alemanha Ocidental no Olympiastadion, em Munique. O “Futebol Total” parecia destinado ao triunfo depois que Johan Neeskens marcou um pênalti aos dois minutos, mas Paul Breitner empatou para os alemães com um pênalti aos 15 minutos do primeiro tempo.

    Gerd Müller marcou então o gol da vitória aos 43 minutos, ajudando a Alemanha Ocidental a conquistar seu segundo título da Copa do Mundo. Esse acabou sendo o último gol internacional do lendário atacante, que se aposentou da seleção alemã após o torneio.

  • Luigi Riva Italy 1970Getty Images

    58"O Jogo do Século" – Itália vence a Alemanha Ocidental em uma semifinal épica (1970)

    Apelidada de “Jogo do Século” pela própria FIFA, a épica vitória da Itália sobre a Alemanha Ocidental na semifinal de 1970 também foi eleita pelos torcedores como a partida do século XX.

    Os dois vencedores anteriores se enfrentaram na Cidade do México, e o que se seguiu nunca será esquecido. Com a Azzurra vencendo por 1 a 0 já nos acréscimos, Karl-Heinz Schnellinger empatou de forma dramática para a Alemanha. A prorrogação viu então cinco gols incríveis serem marcados, com os alemães inicialmente assumindo a liderança antes da Itália reagir. Foram 30 minutos frenéticos que terminaram com a Azzurra saindo vitoriosa por 4 a 3, com jogadores de ambos os lados caindo exaustos no chão ao final do jogo, exaustos pelos esforços de entreter o resto do mundo.

  • TO GO WITH AFP STORY BY PHILIPPE GRELARDAFP

    57A França entra em crise após a expulsão de Anelka (2010)

    A França contava com muitos jogadores de alto nível quando chegou à África do Sul para a Copa do Mundo de 2010, mas o otimismo natural logo se transformou em vergonha e desastre, à medida que os finalistas de 2006 desmoronavam em meio a uma revolta dos jogadores.

    O empate sem gols com o Uruguai na estreia da fase de grupos não foi o pior resultado, especialmente considerando a força dos sul-americanos, mas a derrota por 2 a 0 para o México incluiu uma briga entre Nicolas Anelka e o técnico Raymond Domenech, que levou a um escândalo de grandes proporções.

    Anelka teria se recusado a pedir desculpas depois de dizer a Domenech “vá se foder, seu filho da puta” no intervalo. A Federação Francesa de Futebol decidiu expulsar o atacante da seleção, mas isso só fez com que os jogadores se recusassem a treinar antes da última partida da fase de grupos, uma derrota por 2 a 1 para a anfitriã África do Sul que confirmou sua eliminação. Anelka foi suspenso por 18 jogos e nunca mais jogou pela França.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    56O torneio de Neymar termina em lágrimas (2014)

    Neymar é e sempre será um ícone brasileiro, mas suas atuações pela seleção nacional muitas vezes terminaram em lágrimas.

    Com o objetivo de seguir os passos de Pelé e Ronaldo e levar a Seleção à glória na Copa do Mundo, o habilidoso ponta parecia estar em sua melhor forma no torneio em casa, em 2014. Tudo isso, porém, terminou de forma abrupta quando Neymar foi retirado de maca durante a vitória nas quartas de final contra a Colômbia.

    Uma joelhada nas costas de Juan Zúñiga fraturou sua vértebra, tirando-o do resto da competição. Foi um momento emocionante para a torcida da casa e os companheiros de Neymar, mas o que se seguiu nas semifinais foi ainda mais devastador...

  • CUP-FR98-USA IRI-ABEDZADEH-FLAGAFP

    55O Irã derrotou os EUA em uma partida da fase de grupos marcada por tensões políticas (1998)

    Nenhum jogo do torneio de 1998 teve mais importância do que o confronto entre os Estados Unidos e o Irã. As duas nações não se enfrentavam desde a Revolução Islâmica de 1979, e as relações diplomáticas entre elas continuavam extremamente hostis. No entanto, poucos dias antes da partida, os jogadores iranianos ofereceram flores brancas aos adversários como um gesto de boa vontade.

    Eles acabaram vencendo a partida, com gols de Hamid Estili e Mehdi Mahdavikia na vitória por 2 a 1, provocando comemorações frenéticas em seu país, no Oriente Médio. Ambas as seleções acabaram sendo eliminadas na fase de grupos, mas a partida continua sendo um dos eventos esportivos de maior significado político da era moderna.

  • North Korean national soccer team players celebratAFP

    54A Coreia do Norte surpreende a Itália (1966)

    O torneio de 1966 foi palco de talvez a maior zebra da história da Copa do Mundo. A Coreia do Norte perdeu sua estreia por 3 a 0 para a União Soviética e, em seguida, empatou em 1 a 1 com o Chile, graças a um gol de empate aos 88 minutos. A Itália, por sua vez, precisava apenas de um empate contra a modesta seleção asiática para avançar, enquanto a Coreia do Norte precisava vencer os então bicampeões.

    A Itália sofreu uma lesão logo no início, o que significou que teve de jogar a maior parte da partida com 10 jogadores, e Pak Sung-jin aproveitou a vantagem, marcando de forma brilhante da entrada da área para dar à Coreia do Norte a liderança e, por fim, a vitória de que precisava, causando espanto em todo o mundo.

    “Eu me desloquei [quando a bola estava no ar] para poder usar o pé direito, que é sempre mais preciso, e marquei”, disse Pak. “Se analisarmos por que a Itália perdeu o jogo, em primeiro lugar, eles perderam a batalha mental e, em segundo lugar, depois de sofrerem o gol, jogaram individualmente, não como uma equipe; assim, vimos o triunfo do trabalho em equipe sobre a superioridade técnica.”

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    53Götze dá a vitória à Alemanha (2014)

    A Alemanha foi, sem dúvida, a melhor seleção da Copa do Mundo de 2014. A equipe conquistou sua vaga na final ao golear o anfitrião Brasil por 7 a 1 na semifinal, mas nunca seria fácil superar a Argentina na final.

    O técnico Joachim Löw sussurrou as famosas palavras: “Mostre ao mundo que você é melhor que [Lionel] Messi” para Mario Götze, que entrou no segundo tempo, e, a sete minutos do fim da prorrogação, o atacante do Borussia Dortmund viveu o momento mais importante de sua carreira. O cruzamento de André Schürrle pela esquerda foi dominado com facilidade por Götze, que chutou de voleio, passando por Sergio Romero no gol.

    Com apenas 22 anos, Götze conquistou para a Alemanha seu quarto título da Copa do Mundo e gravou seu nome nos livros de história, sendo lembrado para sempre como um herói nacional.

  • 52A comemoração épica de Tardelli na vitória da Itália (1982)

    Em 1982, a Itália derrotou a Alemanha em uma final espetacular. A Azzurra venceu por 3 a 1, mas é a imagem de Marco Tardelli correndo em direção à torcida, após acertar o canto inferior do gol de longa distância e colocar sua equipe em vantagem de 2 a 0, que permanece gravada na memória de quem já assistiu àquele vídeo icônico.

    Tardelli chutou, e assim que a rede balançou, ele pareceu se transformar, voltando aos seus dias de menino, sonhando em alcançar o auge do futebol, adormecendo e imaginando exatamente esse momento: a bola passando pelo goleiro, a torcida rugindo, tudo por causa de um único chute com sua própria chuteira.

    Ele logo foi cercado pelos companheiros, mas enquanto corria, de braços abertos, o cabelo cobrindo o rosto enquanto balançava a cabeça em descrença, era difícil não se emocionar com a personificação de ter alcançado tudo o que se propôs a fazer.

    Um gol na final da Copa do Mundo, como você comemoraria? Exatamente como Tardelli, muito provavelmente, e há algo verdadeiramente belo nisso, um laço que une torcedores e jogadores.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    51"Batalha de Lusail" – Argentina vence partida acirrada nas quartas de final (2022)

    A Argentina e a Holanda travaram um confronto acirrado em uma das partidas mais tensas da história da Copa do Mundo, durante as quartas de final do torneio de 2022.

    A Argentina acabou vencendo por 4 a 3 nos pênaltis após um empate em 2 a 2, mas vinha vencendo por 2 a 0 até os 83 minutos, quando o reserva Wout Weghorst marcou dois gols no final da partida, forçando a prorrogação e, posteriormente, a disputa de pênaltis. Lautaro Martínez marcou o pênalti da vitória, mas o que mais chamou a atenção após a partida foi a enorme indisciplina que tomou conta do jogo.

    Um total de 18 cartões amarelos foram distribuídos, enquanto Denzel Dumfries foi expulso. Depois, Lionel Messi criticou Weghorst durante sua entrevista pós-jogo, ao mesmo tempo em que questionou as táticas holandesas: “[Louis] Van Gaal diz que eles jogam um bom futebol, mas o que ele fez foi colocar jogadores altos em campo e chutar bolas longas.”

    O goleiro argentino Emiliano Martínez também criticou Van Gaal, dizendo: “Ouvi Van Gaal dizer ‘temos vantagem nos pênaltis’, e se chegarem aos pênaltis, eles ganham. Acho que ele precisa ficar de boca fechada.”

  • 50Carlos Alberto coroa jogada brilhante e confirma o domínio do Brasil (1970)

    Marcado durante a vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Itália na final de 1970, o quarto gol da Seleção é considerado o melhor gol coletivo já marcado em uma Copa do Mundo.

    A jogada começou bem no fundo do campo brasileiro com Clodoaldo, que driblou de forma espetacular quatro jogadores italianos antes de a bola passar por Rivelino, Jairzinho e Pelé, que, de forma altruísta, rolou a bola na altura da corrida do capitão Carlos Alberto Torres, que mandou a bola no canto inferior. 

    O gol foi a síntese de tudo o que tornava aquela seleção brasileira extraordinária: velocidade, qualidade técnica e pura alegria na maneira como jogavam futebol.

  • FBL-1982 FIFA WORLD CUP-FRANCE-WEST GERMANYAFP

    49Schumacher derruba Battiston (1982)

    Esta é uma história que nos faz refletir e nos lembra que, embora o futebol seja um esporte de contato, não pode haver espaço para violência genuína. Em 1982, na semifinal entre a Alemanha Ocidental e a França, Michel Platini lançou um passe em profundidade na direção de Patrick Battiston.

    Battiston avançou em velocidade e, embora seu chute tenha errado o alvo, foram as ações de Harald Schumacher que causaram repulsa. O goleiro da Alemanha Ocidental saiu correndo e, com a bola indo para fora, saltou no ar e colidiu com Battiston, seu quadril fazendo um contato repugnante com a cabeça do francês.

    Battiston ficou inconsciente e, inicialmente, não apresentava pulso quando os fisioterapeutas correram para socorrê-lo, mas o árbitro nem sequer marcou falta, muito menos expulsou Schumacher. Battiston sobreviveu, mas perdeu dois dentes. Schumacher, de forma bastante insensível, disse: “Se é só isso que há de errado com ele, eu mesmo vou colocar as coroas”.

    A Alemanha Ocidental venceu a partida nos pênaltis e, mais tarde, foi realizada uma pesquisa na França para descobrir o homem mais odiado do país: Schumacher venceu, deixando Adolf Hitler em segundo lugar.

  • Paul Gascoigne England 1990Getty Images

    48As lágrimas de Gascoigne na derrota da Inglaterra nas semifinais (1990)

    Paul Gascoigne havia se tornado o novo herói da Inglaterra quando os Três Leões chegaram às semifinais da Itália 90 sob o comando de Sir Bobby Robson, mas acabaram sofrendo uma derrota de partir o coração para a Alemanha Ocidental nos pênaltis.

    O momento decisivo da partida ocorreu na prorrogação, quando Gascoigne recebeu um cartão amarelo que o tiraria de uma possível final da Copa do Mundo. Os torcedores ficaram chocados ao ver o lábio inferior de Gascoigne tremer e as lágrimas escorrerem em campo, enquanto a imagem de Gary Lineker gesticulando para que Robson “conversasse” com o meio-campista enquanto a partida continuava permanece na memória como um momento infame.

    A emoção crua de Gascoigne conquistou os corações da nação e transformou o talentoso astro do Newcastle em um tesouro nacional instantâneo. No entanto, houve mais lágrimas no final da partida, quando Chris Waddle e Stuart Pearce perderam seus pênaltis e os sonhos da Inglaterra na Copa do Mundo chegaram ao fim.

  • Forward Francois Omam-Biyick from CameroAFP

    47Camarões surpreende a Argentina, atual campeã (1990)

    A vitória surpreendente de Camarões sobre a Argentina continua sendo uma das maiores zebras da Copa do Mundo, já que os atuais campeões de Diego Maradona foram derrotados por uma seleção relativamente desconhecida em sua estreia na edição de 1990.

    Os Leões Indomáveis surpreenderam o mundo ao abrir o placar no segundo tempo, quando François Omam-Biyick deu um salto gigantesco para superar Roberto Sensini e cabecear para o gol, silenciando o San Siro lotado. No entanto, ainda havia muito mais drama por vir.

    Camarões ficou com 10 jogadores quando André Kana-Biyik foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo por uma falta em Claudio Caniggia, e terminou a partida com apenas nove após Benjamin Massing receber cartão vermelho por derrubar Caniggia quando este avançava novamente, uma entrada tão ridícula que ele até perdeu uma chuteira no processo. No entanto, mesmo isso não foi suficiente para impedir a vitória de Camarões e uma das maiores zebras da história do torneio.

  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    46Tshabalala dá o pontapé inicial para a África do Sul (2010)

    Não se esperava que a África do Sul fosse longe na Copa do Mundo de 2010, mas certamente havia uma pressão adicional sobre a seleção Bafana Bafana por ser a primeira nação africana a sediar o torneio. A equipe não havia passado da fase de grupos em nenhuma de suas duas participações anteriores no cenário mundial, mas quando Siphiwe Tshabalala marcou um gol espetacular que provocou o delírio no Soccer City, tudo parecia possível.

    O ex-ponta do Kaizer Chiefs recebeu um passe de Kagisho Dikgacoi e soltou um chute imparável que se alojou no ângulo superior.

    A África do Sul sofreu o empate com um gol de Rafael Márquez, e a derrota por 3 a 0 para o Uruguai mais tarde custou caro, tornando-a a primeira seleção anfitriã a não passar da fase de grupos, ficando em terceiro lugar atrás do México no saldo de gols, apesar de ter vencido a França em sua última partida.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    45Arábia Saudita surpreende Messi e a Argentina (2022)

    A Arábia Saudita protagonizou talvez a maior zebra da história da Copa do Mundo moderna em 2022. Os Falcões Verdes enfrentaram a Argentina, favorita do torneio, na partida de estreia do Grupo D, e uma zebra histórica aconteceu.

    Lionel Messi marcou de pênalti aos 10 minutos, mas Saleh Al-Shehri empatou logo após o intervalo. Coube então a Salem Al-Dawsari causar um tremor no mundo do futebol com um golaço de longa distância que entrou apenas cinco minutos depois.

    A Argentina partiu para cima a partir daí, mas a Arábia Saudita se manteve firme e conquistou sua única vitória na competição no Catar. A Argentina acabou levando o troféu, mas o gol de Al-Dawsari entrou para a história da Copa do Mundo, e com razão.

  • Semi-final Germany v Italy - World Cup 2006Getty Images Sport

    44Itália vence a anfitriã Alemanha em uma semifinal espetacular (2006)

    A Itália e a Alemanha se enfrentaram em uma semifinal verdadeiramente incrível em 2006, quando a Azzurra derrotou o país anfitrião em uma Copa do Mundo pela quarta vez — depois de ter feito o mesmo em 1938, 1970 e 1978.

    Embora o jogo tenha terminado em 0 a 0 após os 90 minutos, essa foi uma semifinal disputada em um ritmo alucinante, com ambas as equipes tentando desesperadamente vencer a partida. Os goleiros Oliver Kahn e Gianluigi Buffon foram constantemente chamados à ação e, na prorrogação, tanto Alberto Gilardino quanto Gianluca Zambrotta acertaram a trave, antes de Lukas Podolski perder uma chance incrível, cabeceando para fora uma oportunidade clara a seis metros da meta.

    Com a ameaça dos pênaltis se aproximando — a Alemanha já havia derrotado a Argentina nos pênaltis na rodada anterior —, a Itália, surpreendentemente, marcou duas vezes. Primeiro, Fabio Grosso cortou para dentro e finalizou de forma brilhante, deixando a si mesmo incrédulo, antes de Alessandro del Piero marcar o segundo dois minutos depois, enquanto a Alemanha avançava em busca do empate.

  • World Cup 1958Hulton Archive

    43Hat-trick de Pelé leva o Brasil à final (1958)

    Pelé está entre os maiores e mais emblemáticos jogadores de futebol de todos os tempos, e sua história lendária com a Seleção Brasileira começou com uma atuação recorde na Copa do Mundo de 1958.

    Talvez o primeiro “garoto prodígio”, Pelé levou a Seleção à final com uma exibição virtuosa contra a França nas semifinais. O então adolescente marcou um incrível hat-trick para derrotar os Bleus, tornando-se o jogador mais jovem de todos os tempos a marcar três gols em uma partida da Copa do Mundo, com apenas 17 anos e 244 dias.

    Todos os gols de Pelé foram marcados no segundo tempo, com o terceiro sendo um voleio brilhante da entrada da área que selou a vitória do Brasil e garantiu o confronto com a Suécia na final.

  • 42Ronaldo marca de falta e completa o hat-trick em jogo emocionante na Espanha (2018)

    Portugal e Espanha protagonizaram um jogo emocionante com seis gols durante a fase de grupos de 2018, com Cristiano Ronaldo ganhando as manchetes graças a um brilhante hat-trick.

    O astro português deu início à festa de gols com um pênalti, após ser derrubado por Nacho. Diego Costa empatou para a Espanha, mas Ronaldo restabeleceu a vantagem de Portugal pouco antes do intervalo com um chute à queima-roupa que escapou das mãos de David De Gea.

    Dois gols em três minutos no início do segundo tempo, marcados por Costa e Nacho, pareciam ter colocado a Espanha no caminho da vitória, mas foi Ronaldo quem acabou dando a palavra final. Aos 88 minutos, o pentacampeão da Bola de Ouro cobrou uma falta com efeito para garantir o empate e se tornar o jogador masculino mais velho a marcar um hat-trick em uma Copa do Mundo.

  • Russian referee Nikolay Golubev (R) showAFP

    41"Batalha de Nuremberg" – Portugal e Holanda somam 16 cartões amarelos e quatro vermelhos (2006)

    A “Batalha de Nuremberg”, como ficou conhecida, revelou-se um confronto verdadeiramente acirrado nas oitavas de final do torneio de 2006.

    Embora Maniche, o ex-meio-campista do Chelsea, tenha marcado o único gol da partida, ela é lembrada por ter sido um dos 90 minutos mais acalorados que a Copa do Mundo já viu. O primeiro cartão amarelo da partida foi para Mark van Bommel, mas um sinal do que estava por vir surgiu quando Khalid Boulahrouz cometeu falta em Cristiano Ronaldo, forçando o atacante a sair de campo em lágrimas devido à lesão sofrida.

    Costinha foi expulso antes do intervalo por dois cartões amarelos, enquanto Luís Figo recebeu um cartão no segundo tempo por dar uma cabeçada em Van Bommel. Boulahrouz foi o próximo a sair, novamente por dois amarelos, enquanto Deco e Giovanni van Bronckhorst também foram expulsos antes do fim da partida. O árbitro Valentin Ivanov, talvez sem surpresa, não apitou mais nenhuma partida no torneio depois de distribuir 16 cartões amarelos e quatro vermelhos em uma noite louca na Alemanha.

  • South Korean midfielder Ahn Jung-hwan celebrates fAFP

    40Ahn leva a Coreia do Sul à vitória sobre a Itália em confronto polêmico (2002)

    A Copa do Mundo de 2002 foi um torneio repleto de surpresas, mas a Coreia do Sul, uma das anfitriãs, causou uma das maiores surpresas ao eliminar a Itália de forma controversa.

    O árbitro Byron Moreno foi alvo de críticas por uma série de decisões, ao conceder um pênalti precoce à Coreia do Sul, que foi perdido, expulsar Francesco Totti por uma suposta simulação e, em seguida, considerar Damiano Tommasi em impedimento quando ele estava cara a cara com o goleiro na prorrogação.

    Tudo isso permitiu que Ahn Jung-Hwan criasse o momento decisivo, justamente quando a partida caminhava para os pênaltis. Um cruzamento de Lee Young-Pyo para a área fez com que o baixinho Ahn, de alguma forma, saltasse mais alto que Paolo Maldini e cabeceasse para além de Gianluigi Buffon, garantindo uma vitória histórica nas oitavas de final.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    39Marrocos faz história ao eliminar Portugal (2022)

    Marrocos teve uma campanha incrível em 2022. Os Leões Indomáveis se tornaram a primeira seleção africana a chegar às semifinais da Copa do Mundo, após superar um grupo difícil que incluía Bélgica e Croácia.

    Depois de eliminar a Espanha nos pênaltis, Marrocos enfrentou Portugal em uma dramática partida das quartas de final. Youssef En-Nesyri marcou de cabeça aos 42 minutos, e apesar de um segundo tempo em que Portugal dominou o jogo, Marrocos se manteve firme graças às defesas heroicas de Yassine Bounou e a uma falha de Pepe no final da partida.

    O reserva marroquino Walid Cheddira foi expulso nos acréscimos, mas isso não teve impacto no placar final, já que Marrocos garantiu uma vaga nas semifinais, onde acabaria sendo derrotado pela França.

  • Germany v England: 2010 FIFA World Cup - Round of SixteenGetty Images Sport

    38Lampard e a Inglaterra têm gol claro anulado (2010)

    A Inglaterra nunca conseguiu realmente entrar no ritmo na Copa do Mundo de 2010, passando por um grupo que contava com Estados Unidos, Eslovênia e Argélia por uma diferença mínima. Isso levou a um confronto nas oitavas de final contra a velha rival Alemanha, que parecia temível com nomes como Miroslav Klose, Thomas Müller e Lukas Podolski no ataque.

    As expectativas não eram muito altas após as atuações medíocres da Inglaterra até então, e gols de Klose e Podolski colocaram a Alemanha em vantagem de 2 a 0 logo após a marca de meia hora. No entanto, Matthew Upson cabeceou para reacender as esperanças dos Três Leões, e de repente eles pareciam perigosos sempre que avançavam.

    Logo a bola chegou a Frank Lampard, cujo chute passou por cima de Manuel Neuer e acertou a trave, quicando para dentro da linha e voltando para a trave antes que o goleiro a pegasse. Os torcedores presentes no estádio e assistindo em casa sabiam que era um gol válido, mas os árbitros não perceberam, já que a tecnologia de linha de gol ainda não estava em uso. A reação da Inglaterra parou por aí, e a Alemanha venceu com facilidade por 4 a 1.

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    37Senegal surpreende a França na estreia (2002)

    A Copa do Mundo de 2002 começou de forma sensacional, com o Senegal, estreante no torneio, causando uma grande surpresa ao derrotar a França, atual campeã. Os Bleus não contaram com Zinedine Zidane, lesionado, mas ainda assim escalaram uma equipe que contava com Thierry Henry, Emmanuel Petit, Marcel Desailly e Patrick Vieira.

    O atacante senegalês El Hadji Diouf foi o grande protagonista e deu assistência para Papa Bouba Diop marcar o único gol da partida, com uma pequena ajuda de uma confusão entre Petit e Fabian Barthez. A comemoração de Diop também foi inesquecível: o meio-campista correu até a bandeira de escanteio, colocou a camisa no chão e foi cercado pelos companheiros, que dançaram em torno da camisa.

    O resultado marcou o início de um torneio desastroso para a França, que terminou em último lugar no grupo e voltou para casa mais cedo. O Senegal, por sua vez, chegou às quartas de final antes de ser derrotado pela Turquia.

  • World Cup HeroHulton Archive

    36O cão Pickles encontra o troféu da Copa do Mundo que havia sido roubado (1966)

    Quando a Copa do Mundo chegou à Inglaterra em 1966, o troféu Jules Rimet também foi levado para lá e ficou exposto no Central Hall, em Westminster. No segundo dia da exposição, porém, ele foi roubado, e a polícia recebeu uma nota de resgate exigindo 15 mil libras pela devolução do troféu

    Dias depois, Dave Corbett estava passeando com seu cachorro, Pickles, quando o cão esperto farejou a Copa do Mundo debaixo de uma árvore!

    “Enquanto colocava a coleira, notei aquele pacote ali, embrulhado apenas em jornal, mas bem amarrado com barbante”, lembrou Corbett. “Rasguei um pouco da parte de baixo e havia um escudo em branco, depois as palavras Brasil, Alemanha Ocidental e Uruguai impressas. Rasguei a outra ponta e era uma mulher segurando um prato bem raso acima da cabeça. Eu tinha visto as fotos da Copa do Mundo nos jornais e na TV, então meu coração começou a bater forte.”

    Pickles recebeu um prêmio e chegou a aparecer em um filme de Eric Sykes.

  • Paolo Rossi Italy 1982Getty Images

    35Hat-trick de Rossi leva a Itália a uma vitória emocionante (1982)

    Paolo Rossi não deveria fazer parte da seleção italiana na Copa do Mundo de 1982. O atacante havia recebido uma suspensão de dois anos por seu envolvimento em um caso de manipulação de resultados, e o técnico da Itália, Enzo Bearzot, foi amplamente criticado por convocá-lo. Isso até o momento em que a Azzurra enfrentou o Brasil.

    O Brasil vinha arrasando durante todo o torneio e já havia derrotado a Argentina, atual campeã mundial, na partida de abertura da segunda fase de grupos. Assim, precisava apenas de um empate contra a Itália para avançar. Mas não havia contado com Rossi.

    O então atacante da Juventus abriu o placar aos cinco minutos com uma cabeçada inteligente e precisa, antes de Sócrates empatar. Não importava, pois Rossi aproveitou um passe descuidado da defesa e finalizou para garantir seu segundo gol, mas Falcão empatou mais uma vez.

    Rossi simplesmente não desistiu: enquanto o Brasil continuava atacando, ele finalizou um contra-ataque com precisão cirúrgica. A Itália estava classificada, o Brasil estava fora, e Rossi renasceu na cena internacional ao conquistar a Chuteira de Ouro do torneio.

  • Netherlands' midfielder Nigel de Jong (RAFP

    34De Jong permanece em campo apesar do chute de karatê (2010)

    Considerando que se tratava de um jogo entre duas das seleções de futebol mais ousadas do planeta, a final de 2010 entre Espanha e Holanda foi uma partida surpreendentemente suja e desleal. O árbitro Howard Webb distribuiu 14 cartões amarelos, o maior número já registrado em uma final de Copa do Mundo, mas, de alguma forma, o árbitro inglês apenas mostrou um cartão amarelo ao meio-campista holandês Nigel de Jong por sua agora infame “entrada” em Xabi Alonso aos 28 minutos.

    Logo após Alonso cabecear a bola, De Jong acertou o meio-campista com uma entrada direta no peito, provocando uma indignação compreensível da seleção espanhola. A La Roja teria tido uma tarefa mais fácil se a Holanda tivesse ficado com 10 jogadores logo no início, embora tenha acabado por conseguir a vitória na prorrogação graças ao gol decisivo de Andrés Iniesta.

  • 33"A Vergonha de Gijón" — Alemanha Ocidental e Áustria eliminam a Argélia com um resultado vantajoso para ambas (1982)

    Embora a Argélia tivesse derrotado a Alemanha Ocidental em sua estreia na fase de grupos da Copa do Mundo de 1982, a equipe acabou perdendo por 2 a 0 para a Áustria antes de conquistar uma vitória por 3 a 2 sobre o Chile. Essa última partida foi disputada 24 horas antes do confronto entre a Alemanha Ocidental e a Áustria no mesmo grupo, o que significava que ambas as equipes estavam cientes de que uma vitória da Alemanha Ocidental por menos de três gols garantiria a classificação delas e de seus adversários de língua alemã para as oitavas de final por diferença de gols, às custas da Argélia.

    Horst Hrubesch marcou aos 10 minutos e, embora houvesse um clima de competitividade no restante do primeiro tempo, os segundos 45 minutos viram as duas equipes basicamente defenderem o placar, garantindo que nenhuma fosse eliminada. Um torcedor da Alemanha Ocidental chegou a queimar sua própria bandeira em protesto ao final da partida, tamanha era sua insatisfação com o desempenho de sua equipe.

    A partir de 1986, as últimas partidas de cada grupo sempre começaram simultaneamente para evitar outro episódio como “A Vergonha de Gijón”.

  • WORLD CUP-1954-GERMANY-JOYAFP

    32"O Milagre de Berna" – A Alemanha Ocidental derrotou a Hungria de Puskas na final (1954)

    Durante a década de 1950, a Hungria havia montado, sem dúvida, a seleção internacional mais forte já vista. Liderados por Ferenc Puskás, os “Magníficos Magiares” chegaram à Copa do Mundo de 1954 invictos nos quatro anos anteriores. Assim, pareciam estar a caminho de conquistar com facilidade seu primeiro título mundial, depois de golearem a Alemanha Ocidental — uma das outras favoritas — por 8 a 3 na fase de grupos.

    Inevitavelmente, as duas equipes se enfrentaram novamente na final, e o que aconteceu ficou conhecido como “O Milagre de Berna”. A Alemanha Ocidental saiu de uma desvantagem de 2 a 0 para vencer a Hungria por 3 a 2, com Puskas tendo um gol de empate polêmico anulado a poucos minutos do fim do jogo.

    Foi um momento decisivo para os alemães, que levariam esse sucesso adiante por décadas. Para a Hungria, foi um golpe devastador do qual nunca se recuperou de verdade.

  • WORLD CUP-1930-JULES RIMET-TROPHYAFP

    31Uruguai vence o torneio inaugural (1930)

    A primeira Copa do Mundo masculina estava bem distante do gigante global que a FIFA criou na era moderna, com apenas 13 seleções participando da edição inaugural.

    O Uruguai era o time a ser batido após conquistar o ouro nas Olimpíadas de 1924 e 1928, e foi escolhido como anfitrião do torneio após esses sucessos anteriores. A Celeste venceu seus dois jogos da fase de grupos sem sofrer nenhum gol antes de golear a Iugoslávia por 6 a 1 nas semifinais, garantindo um confronto com a rival sul-americana Argentina na final.

    Após uma disputa pré-jogo sobre qual bola deveria ser usada, a partida teve início e o Uruguai saiu vitorioso, conquistando uma vitória por 4 a 2 no Estádio Centenário, em Montevidéu, apesar de ter ficado atrás no placar por 2 a 1 no primeiro tempo. A seleção conquistaria seu segundo título da Copa do Mundo 20 anos depois, no Brasil.

  • 30Beckham recebe cartão vermelho por dar um chute em Simeone (1998)

    O momento de loucura de David Beckham em 1998 continua sendo uma mancha em sua longa e, de resto, bem-sucedida carreira, já que levou anos para o meio-campista inglês acalmar a frustração dos torcedores após o cartão vermelho recebido contra a Argentina.

    Um gol espetacular de Michael Owen e um pênalti de empate de Gabriel Batistuta deixaram o confronto das oitavas de final empatado em 2 a 2 no meio do segundo tempo. Naquele momento, Beckham, deitado no chão após uma falta de Diego Simeone, deu um chute com a chuteira na direção de seu adversário. A reação de Simeone ao contato mínimo foi exagerada, mas ele conseguiu convencer o árbitro Kim Nielsen a mostrar o cartão vermelho.

    A Inglaterra, reduzida a 10 jogadores, defendeu-se bravamente, mas acabou sendo eliminada nos pênaltis. Beckham foi vilipendiado em seu país e vaiado em todos os estádios adversários que visitou enquanto defendia o Manchester United. Foram apenas suas atuações pelos Red Devils e pelos Three Lions nos anos seguintes que finalmente restauraram sua reputação perante o público inglês.

  • 29O gol espetacular de James Rodríguez (2014)

    Poucos conheciam o nome de James Rodríguez antes da Copa do Mundo de 2014, mas, ao final do torneio, os torcedores de todo o mundo já estavam bem cientes da ascensão da estrela colombiana. Em apenas quatro semanas, James marcou o gol do torneio, conquistou a Chuteira de Ouro e se tornou um dos jogadores mais cobiçados do futebol mundial.

    Nas oitavas de final contra o Uruguai, o meio-campista controlou a bola com o peito e, no mesmo movimento, girou e chutou de voleio, mandando a bola para dentro após bater na trave. Foi um gol de tal qualidade que até mesmo arrancou alguns aplausos da torcida adversária dentro do estádio.

    James marcaria seis gols em cinco jogos no torneio no Brasil, com a Colômbia sendo derrotada pela seleção anfitriã nas quartas de final. Poucas semanas depois desse momento, o Real Madrid contratou James por uma quantia colossal de 63 milhões de libras.

  • Frank Rijkaard Rudi Voller 1990Getty Images

    28Rijkaard cospe em Voller (1990)

    A acirrada rivalidade entre a Alemanha Ocidental e a Holanda ficou evidente para todos em 1990, quando Frank Rijkaard ganhou as manchetes pelos motivos errados ao cuspir em Rudi Voller.

    Uma partida acirrada e repleta de faltas viu as tensões chegarem ao auge quando Rijkaard recebeu um cartão amarelo por uma entrada em Voller. O holandês ficou claramente irritado e cuspiu no cabelo de Voller ao passar correndo por ele. Na cobrança de falta resultante, Voller se envolveu em uma confusão com o goleiro holandês Hans van Breukelen, o que provocou ainda mais raiva de Rijkaard e um confronto. O árbitro expulsou os dois jogadores, e Rijkaard cuspiu novamente no cabelo cacheado de Voller enquanto os dois saíam do campo.

    Um momento realmente desagradável, mas os dois jogadores fizeram as pazes e passaram a estrelar juntos um comercial holandês de manteiga, doando seus cachês para instituições de caridade.

  • 27O pênalti perdido por Diana Ross (1994)

    A Copa do Mundo já nos proporcionou momentos verdadeiramente surreais ao longo dos anos, mas poucos se comparam a um incidente ocorrido na cerimônia de abertura do torneio de 1994.

    Oprah Winfrey conseguiu cair de uma plataforma e torcer o tornozelo logo após apresentar a cantora mundialmente famosa Diana Ross, e Ross provavelmente não imaginava que estaria protagonizando um dos momentos mais hilários da história da Copa do Mundo quando aceitou participar da cerimônia de abertura.

    Depois de atravessar o campo, a cantora foi cobrar um pênalti encenado, mas acabou errando completamente o alvo. A trave ainda se partiu em dois, como se tivesse sido destruída pela força do chute de um atacante, o que aumentou ainda mais o humor da situação.

  • SOC-URUGUAY-SCHIAFFINO-DECEASEDAFP

    26"Maracanazo" – O Uruguai surpreende o Brasil imbatível na final (1950)

    O anfitrião Brasil havia mostrado sua força ao longo do torneio de 1950, vencendo duas das três partidas da fase de grupos e marcando oito gols no caminho. Em seguida, goleou a Suécia por 7 a 1 e a Espanha por 6 a 1, antes da final contra o Uruguai no icônico Maracanã, no Rio de Janeiro.

    O Uruguai, por outro lado, teve que lutar muito para chegar à final; venceu a Bolívia por 8 a 0 na fase de grupos, mas não precisou enfrentar a França, que desistiu. Em seguida, empatou em 2 a 2 com a Espanha e venceu a Suécia por 3 a 2, garantindo sua vaga na final.

    Poucas horas antes do jogo, o prefeito do Rio havia proclamado: “Vocês, jogadores, que em menos de algumas horas serão aclamados como campeões por milhões de compatriotas! Vocês, que não têm rivais em todo o hemisfério! Vocês, que vão superar qualquer outro adversário! Vocês, a quem eu já saúdo como vencedores!”

    No entanto, essa arrogância viria a se voltar contra ele e muitos outros, pois, de forma incrível, o Uruguai venceu a partida por 2 a 1 diante de mais de 170 mil torcedores atônitos, conquistando talvez o triunfo mais improvável da história da Copa do Mundo. 

  • Brazil v Netherlands 1994 FIFA World Cup Baby CelebrationHulton Archive

    25Bebeto embala o bebê (1994)

    Os astros da seleção brasileira devem ter tentado desesperadamente relaxar na preparação para o confronto das quartas de final contra a Holanda, mas o atacante Bebeto estava mais preocupado do que seus companheiros. Isso porque sua esposa estava grávida de vários meses e prestes a dar à luz a qualquer momento.

    Tudo acabou dando certo e Bebeto teve a chance de compartilhar sua alegria com o mundo inteiro ao marcar um gol contra os holandeses. Ele fez uma comemoração histórica, imitando o balanço de um bebê ao lado de Romário e Mazinho, antes que a Seleção garantisse sua vaga nas semifinais com uma vitória dramática por 3 a 2.

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    24Ronaldo pisca o olho enquanto Rooney recebe cartão vermelho (2006)

    O confronto entre Inglaterra e Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006 teve um tempero a mais, já que os Três Leões haviam sido eliminados da Euro 2004 em circunstâncias controversas por Cristiano Ronaldo e companhia. Esta, portanto, era uma chance de revanche.

    Seguiu-se um jogo acirrado e tenso, mas, aos 62 minutos, Wayne Rooney — dependendo da sua torcida — recuou e, inadvertidamente, pisou na virilha de Ricardo Carvalho, ou pisou violentamente no zagueiro português. O árbitro interpretou a jogada como a segunda opção e mostrou o cartão vermelho a Rooney após intensos protestos da seleção portuguesa, com Ronaldo à frente deles.

    Enquanto Rooney saía de campo, as câmeras de televisão focaram em seu então companheiro de equipe do Manchester United, Ronaldo, que piscou para o seu próprio banco de reservas pelo papel que desempenhou na expulsão do craque inglês. Ele então, é claro, marcou o pênalti da vitória, eliminando a Inglaterra. Ronaldo renasceu, assim, como um vilão de pantomima da noite para o dia.

  • 23Gol espetacular de Bergkamp elimina a Argentina (1998)

    A poucos segundos do fim das quartas de final de 1998 entre Holanda e Argentina, com o placar empatado em 1 a 1, Frank de Boer lançou uma bola longa para a frente, partindo do fundo do campo holandês.

    Dennis Bergkamp dominou a bola com o peito no primeiro toque, passou por Roberto Ayala no segundo e, em seguida, finalizou no canto oposto com o terceiro. Tudo aconteceu num piscar de olhos, mas o gol foi brilhante mesmo assim.

    Bergkamp ficou famoso por se recusar a voar para o torneio na França, optando por viajar de trem e barco, mas será lembrado para sempre por esse momento mágico, mesmo que a Holanda tenha sido eliminada nas semifinais.

  • SOC-BRAZIL-FRANCE-RONALDOAFP

    22A incerteza em torno de Ronaldo domina os preparativos para a final (1998)

    A final da Copa do Mundo de 1998 entre Brasil e França foi marcada por um dos episódios mais confusos da história do torneio. Ronaldo Nazário, o craque da Seleção e melhor jogador do mundo, foi inicialmente deixado de fora da escalação inicial para a partida, mas acabou sendo reintegrado pouco antes do início do jogo.

    Relatos afirmavam que o craque da Inter havia sofrido uma convulsão no hotel da equipe na tarde do jogo, deixando seus companheiros abalados. A Confederação Brasileira de Futebol emitiu declarações contraditórias sobre o assunto, mas Ronaldo foi posteriormente inocentado de qualquer irregularidade.

    Assim que a partida começou, Ronaldo não parecia estar em sua melhor forma, não conseguindo causar grande impacto na defesa da França, e ele e seus companheiros acabaram ficando em segundo lugar.

  • FBL-WC-2014-MATCH03-ESP-NEDAFP

    21Van Persie brilha enquanto a seleção holandesa de cinco estrelas surpreende a Espanha (2014)

    A Espanha chegou ao torneio de 2014 no Brasil como atual campeã. A seleção vivia o auge de sua era de ouro, tendo conquistado três títulos importantes consecutivos, com dois Campeonatos Europeus conquistados antes e depois do triunfo na Copa do Mundo de 2010.

    Isso tornou ainda mais chocante a derrota por 5 a 1 para a Holanda na estreia, com o cabeceio voador de Robin van Persie para empatar pouco antes do intervalo sendo o ponto de virada. Esticando-se ao máximo, o holandês lançou-se em direção a um passe longo de Arjen Robben, acertando a bola no ar e mandando-a por cima do lendário goleiro Iker Casillas, que ficou desamparado e humilhado.

    O resultado marcou o fim da era de domínio da Espanha, que foi eliminada na fase de grupos, enquanto o gol de Van Persie se tornou uma imagem marcante do torneio de 2014.

  • 20A defesa milagrosa de Banks impede Pelé de marcar (1970)

    Tudo aconteceu num piscar de olhos, mas a defesa icônica de Gordon Banks contra uma cabeçada fulminante de Pelé na partida da fase de grupos entre Inglaterra e Brasil em 1970 ainda permanece viva na memória dos torcedores dos Três Leões.

    Sob o calor escaldante de Guadalajara, Pelé recebeu o cruzamento de Jairzinho e mandou a bola voando em direção ao canto inferior, esperando fazer mais uma comemoração de rotina. Banks, de alguma forma antecipando a trajetória, se abaixou e desviou a bola por cima da trave.

    Pelé ficou com as mãos na cabeça e, mais tarde, descreveu a defesa do goleiro inglês como “a melhor defesa que já vi”.

  • WC2002-GER-BRA-RONALDO CELEBRATEAFP

    19A redenção de Ronaldo e a conquista do quinto título pelo Brasil (2002)

    Ronaldo foi a grande estrela em 2002, quando o Brasil conquistou a Copa do Mundo pela quinta vez no Japão e na Coreia do Sul. O craque atacante afastou os fantasmas de 1998, quando sofreu uma convulsão antes da derrota para a França na final, além de ter lutado para se recuperar de uma série de lesões no joelho que haviam gerado dúvidas se ele voltaria a jogar.

    Ele deixou tudo isso para trás para protagonizar uma das voltas mais sensacionais que o futebol já viu. As habilidades deslumbrantes e a velocidade de Ronaldo estiveram em evidência durante todo o torneio, enquanto seus oito gols garantiram que ele levasse para casa a Chuteira de Ouro. “O Fenômeno” coroou sua Copa do Mundo ao destruir a Alemanha na final, marcando duas vezes para colocar o Brasil de volta no topo do mundo.

  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    18Mbappé brilha e conquista a segunda estrela da França (2018)

    Kylian Mbappé brilhou na Copa do Mundo de 2018 com uma série de atuações brilhantes, levando a França ao título pela segunda vez. O atacante tinha apenas 19 anos na época, mas demonstrou que se tornaria a próxima estrela mundial ao inspirar os Bleus à vitória.

    Mbappé marcou contra o Peru na fase de grupos e, em seguida, fez dois gols e sofreu um pênalti que eliminou a Argentina de Lionel Messi em uma emocionante vitória nas oitavas de final. Mbappé não parou por aí, pois marcou o quarto gol da França na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na final, tornando-se o segundo jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo, atrás apenas de um certo Pelé, do Brasil.

  • Spain's midfielder Andrés Iniesta celebrAFP

    17Iniesta garante o primeiro título da Espanha (2010)

    É raro que os favoritos antes do torneio correspondam às expectativas e levantem o troféu, mas foi exatamente isso que a Espanha fez em 2010. Uma geração verdadeiramente excepcional de jogadores entrou para a história ao conquistar seu primeiro — e, até hoje, único — título da Copa do Mundo masculina, com Andrés Iniesta protagonizando o momento icônico no final da prorrogação da final contra a Holanda. 

    A lenda do Barcelona recebeu um passe de Cesc Fàbregas e chutou de voleio, passando por Maarten Stekelenburg, provocando comemorações incríveis de seus companheiros de equipe e torcedores presentes no Soccer City.

    Ainda faltavam alguns minutos para o fim, mas a Holanda já tinha visto John Heitinga ser expulso por receber o segundo cartão amarelo e não conseguiu criar a oportunidade necessária para empatar o jogo nos últimos instantes da partida.

  • 16Ronaldinho derrota a Inglaterra com um chute de falta (2002)

    Um momento mágico de Ronaldinho derrotou a Inglaterra na Copa do Mundo de 2002, embora tenha havido um acalorado debate após o jogo sobre se o brasileiro realmente fez isso de propósito!

    O gol da vitória surgiu de uma cobrança de falta a cerca de 35 metros do gol, pela direita, após uma falta de Paul Scholes em Kleberson. Todos esperavam que Ronaldinho cruzasse a bola para a área, mas ele tinha outros planos, mandando a bola em direção ao gol, por cima de um David Seaman indefeso, e no fundo da rede. Ronaldinho acabou sendo expulso no segundo tempo, mas seu gol foi suficiente para eliminar a Inglaterra do torneio.

    Ele fez isso de propósito? “Quando chutei a bola, queria marcar um gol – mas talvez não exatamente onde a bola acabou indo”, disse ele depois. “Se for totalmente honesto, eu estava mirando para o outro lado da rede.”

  • 15Apresentando a “Virada de Cruyff” (1974)

    Antes do “Giro de Maradona” e do “Golpe de Ronaldo”, havia o “Giro de Johann Cruyff”, batizado em homenagem ao maior jogador da história da Holanda, após ele ter exibido uma jogada sublime durante um confronto contra a Suécia na Copa do Mundo de 1974.

    Na lateral do campo, tentando se livrar do zagueiro adversário Jan Olsson, Cruyff fingiu um passe para um companheiro e, em vez disso, puxou a bola na direção oposta, deixando seu adversário parado e Cruyff livre para entrar na área vindo de uma posição lateral.

    A jogada é hoje uma ferramenta essencial que todos os jogadores modernos precisam ter em seu repertório, com Hal Robson-Kanu executando-a com grande desenvoltura ao marcar um gol pelo País de Gales contra a Bélgica na Euro 2016.

  • Zinedine Zidane France 1998Getty Images

    14Dois gols de Zidane garantem o primeiro título da França (1998)

    Zinedine Zidane vinha tendo uma participação discreta no torneio de 1998. Isso até chegar à final. O cartão vermelho recebido pelo meio-campista contra a Arábia Saudita na fase de grupos havia sido o momento decisivo da campanha de Zidane antes do confronto decisivo contra o Brasil, mas ele guardou o seu melhor para o momento mais crucial.

    Zidane marcou duas vezes com o troféu em jogo, dois gols de cabeça, ambos em cobranças de escanteio. Emmanuel Petit marcou o terceiro nos acréscimos, e a França foi coroada campeã da Copa do Mundo diante da torcida local.

    Zidane foi eleito o Melhor Jogador da Partida, e seu rosto foi projetado no Arco do Triunfo enquanto milhões de torcedores comemoravam em Paris. O meio-campista da Juventus viria a ser transferido para o Real Madrid, acabando por se aposentar como indiscutivelmente o maior jogador de sua geração.

  • 13O trágico gol contra de Escobar (1994)

    Com estrelas como Carlos Valderrama e Faustino Aprilla liderando a equipe, a Colômbia tinha uma chance real de alcançar grande sucesso na Copa do Mundo de 1994. Pelé chegou a apostar que eles chegariam às semifinais. No entanto, uma campanha que começou com esperança genuína terminou em desgraça e tragédia.

    Após uma derrota para a Romênia, a Colômbia precisava desesperadamente vencer os Estados Unidos, mas acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1 para os anfitriões, com Andrés Escobar marcando um gol contra.

    Eles não conseguiram os resultados necessários na última rodada de jogos para avançar, e Escobar foi chocantemente morto a tiros em Medellín logo após voltar para casa, sendo amplamente acreditado que se tratou de uma retaliação do cartel que havia perdido dinheiro com apostas na equipe.

  • Geoff Hurst England 1966Getty Images

    12Tríplice de Hurst leva a Inglaterra à vitória polêmica na final (1966)

    A Inglaterra ainda espera pôr fim a 60 anos de sofrimento, mas, num glorioso dia de verão em Wembley, em 1966, o futebol conseguiu voltar “para casa”

    Embora os primeiros 90 minutos da final contra a Alemanha Ocidental tenham terminado em um empate de 2 a 2 — com gols de Geoff Hurst e Martin Peters pela Inglaterra, e de Helmut Haller e Wolfgang Weber pelos visitantes —, foi na prorrogação que Hurst se tornou uma lenda eterna dos Três Leões.

    Hurst marcou seu segundo gol da partida aos 11 minutos da prorrogação, quando seu chute forte acertou a trave, quicou para baixo e, aos olhos dos ingleses, cruzou a linha. O bandeirinha concordou, mas a Alemanha Ocidental protesta desde então, insistindo que a bola não entrou.

    Independentemente disso, Hurst marcou novamente antes do fim do tempo regulamentar, quando tentava apenas chutar a bola para a torcida para ganhar tempo, mas acabou acertando o ângulo superior e se tornou o primeiro jogador a marcar um hat-trick em uma final de Copa do Mundo. A Inglaterra venceu o torneio pela primeira e, até agora, única vez, graças a Hurst, ao bandeirinha e a um pouco de sorte que tem escapado da equipe desde então.

  • Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    11Suárez morde Chiellini (2014)

    Luis Suárez tem um histórico de morder seus adversários. Antes da Copa do Mundo de 2014, o atacante uruguaio já havia se envolvido em dois incidentes semelhantes enquanto jogava pelo Ajax e pelo Liverpool, respectivamente.

    Na última partida da fase de grupos do Uruguai, a frustração de Suárez tomou conta dele durante uma confusão com Giorgio Chiellini, e ele cravou os dentes no ombro do zagueiro italiano, deixando uma marca que Chiellini não hesitou em mostrar às câmeras.

    O árbitro não percebeu a briga inicial, e o Uruguai venceu a partida por 1 a 0, avançando para as oitavas de final às custas da Azzurra. No entanto, a FIFA analisou as imagens e aplicou a Suárez uma suspensão de quatro meses do futebol — a mais longa já imposta por tal infração. Como resultado, o Uruguai ficou sem seu craque no restante do torneio e foi eliminado nas oitavas de final pelas mãos da rival sul-americana Colômbia.

  • 10A comemoração demoníaca de Maradona antecede a suspensão por doping (1994)

    O lendário Diego Maradona marcou alguns dos melhores gols da história da Copa do Mundo, então sua finalização fantástica após uma jogada fluida da Argentina contra a Grécia não foi, por si só, algo de se estranhar. No entanto, a forma como o ex-jogador do Napoli decidiu comemorar seu gol certamente foi.

    Maradona não esperou pelos companheiros de equipe. Em vez disso, ele correu em direção a uma câmera de televisão à beira do campo, gritando para a lente com uma expressão histérica no rosto.

    Seria uma última demonstração de genialidade maníaca de Maradona no cenário mundial, que testou positivo para a efedrina, substância que melhora o desempenho, após a partida e foi suspenso pelo resto do torneio.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH58-URU-GHAAFP

    9A "defesa" de Suárez contribui para a eliminação de Gana (2010)

    Foi um dos momentos mais antidesportivos da história das competições esportivas de alto nível, ou qualquer um teria feito o que Luis Suárez fez contra Gana em 2010 para proteger as esperanças de glória do seu país?

    A polêmica nunca esteve longe do atacante uruguaio, mas uma de suas atuações mais escandalosas ocorreu quando Suárez afastou a bola com a mão em uma jogada de perigo, já nos acréscimos da partida das quartas de final contra Gana. O atacante usou os braços para impedir o chute de Stephen Appiah na linha do gol e foi expulso em seguida, antes que Asamoah Gyan acertasse a trave na cobrança de pênalti resultante, deixando Suárez comemorando efusivamente no túnel.

    O Uruguai acabaria vencendo a partida nos pênaltis, mandando para casa a última seleção africana remanescente, e Suárez diria mais tarde: “Fiz a defesa do torneio”.

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    8As comemorações dançantes de Milla após marcar gols (1990)

    O atacante camaronês Roger Milla entrou para a história da Copa do Mundo em 1990, contribuindo para tornar o torneio inesquecível.

    Na verdade, Milla já havia se aposentado do futebol internacional antes da fase final, mas foi convencido a voltar, marcando quatro gols na Itália aos 38 anos de idade. Sua mania de correr para a bandeira de escanteio após balançar as redes e balançar aqueles quadris envelhecidos causou furor e fez com que Milla fosse manchete em todo o mundo.

    Camarões chegou às quartas de final antes de ser eliminado pela Inglaterra na prorrogação. Milla, porém, não parou por aí, pois reapareceu em 1994, aos 42 anos, tornando-se o jogador mais velho a marcar um gol na história da Copa do Mundo com seu gol contra a Rússia.

  • Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    7Brasil 1 x 7 Alemanha (2014)

    Nenhum resultado na história da Copa do Mundo causou tanto espanto quanto o que aconteceu no Estádio Mineirão em 8 de julho de 2014. O Brasil, país anfitrião, sem Neymar, lesionado, e Thiago Silva, suspenso, desmoronou nas semifinais diante de uma seleção alemã implacável, de uma forma nunca antes vista.

    Thomas Müller marcou logo aos 11 minutos, e Miroslav Klose logo fez o 2 a 0. O placar ainda era administrável, mas gols de Toni Kroos (duas vezes) e Sami Khedira deixaram o Brasil perdendo por 5 a 0 no intervalo.

    O estádio e os torcedores dentro dele ficaram em silêncio atordoado, e mais dois gols de André Schürrle no segundo tempo foram suficientes para abalar visivelmente vários dos jogadores de camisa amarela. Vários deles tinham lágrimas escorrendo pelo rosto ao final da partida, tendo participado de um jogo histórico que nenhum torcedor de futebol brasileiro jamais esquecerá. Não foi apenas uma derrota; foi um trauma nacional.

  • 6O pênalti perdido por Baggio dá o troféu ao Brasil (1994)

    Roberto Baggio foi, sem dúvida, o melhor jogador do mundo em 1994, numa época em que a Série A e o Calcio reinavam de fato.

    “O Rabo de Cavalo Divino” havia levado a Itália às fases eliminatórias da Copa do Mundo, marcando gols nas oitavas de final, nas quartas de final e nas semifinais, antes de a Azzurra enfrentar o Brasil na final. Após um espetáculo sem gols, a final foi para os pênaltis.

    Baggio se preparou para cobrar o quinto pênalti da Itália, precisando marcar para manter a disputa viva após erros de Franco Baresi e Daniele Massaro. Em vez disso, sua cobrança passou por cima do gol, e ele foi apelidado de “o homem que morreu em pé”, tendo ficado paralisado no chão após sua tentativa fracassada.

  • Brazil 1958Getty Images

    5O jovem Pelé ajuda a conquistar o primeiro título do Brasil (1958)

    Pelé conquistaria três Copas do Mundo ao longo de sua ilustre carreira, mas foi a primeira, em 1958, que o catapultou para o estrelato mundial.

    Depois de marcar quatro gols para ajudar o Brasil a chegar à final, o jovem sensação deu continuidade ao seu hat-trick nas semifinais com mais uma atuação decisiva contra a anfitriã Suécia. O atacante colocou o Brasil em vantagem de 3 a 1 na final com um gol maravilhoso, passando a bola por cima de um zagueiro e mandando um voleio no canto inferior, deixando o goleiro Kalle Svensson sem reação.

    Seu segundo gol, um cabeceio em arco, não foi tão espetacular, mas valeu da mesma forma, sendo o último gol da partida em que o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo. Esse continua sendo o único triunfo da Seleção em solo europeu.

  • 4O “Gol do Século” de Maradona (1986)

    A indignação da Inglaterra pela validação do gol da “Mão de Deus” de Diego Maradona ainda estava estampada no rosto de cada jogador dos Três Leões quando o ícone argentino surpreendeu o mundo inteiro com um momento de magia poucos minutos depois.

    Recebendo a bola dentro do seu próprio campo, Maradona girou e começou a correr. Ele passou por Peter Beardsley, depois por Peter Reid, antes de driblar Terry Butcher e seu parceiro de defesa, Terry Fenwick, na entrada da área. Por fim, Maradona passou em ziguezague pelo grande Peter Shilton antes de empurrar a bola para o fundo da rede, apesar de alguma pressão no último momento.

    Foi típico de seu gênio, com toda a jogada durando 11 segundos e percorrendo 60 metros de gramado. Seu gol nas quartas de final foi eleito o Gol do Século em uma enquete realizada pela FIFA, imortalizando o momento, bem como o homem que o tornou possível.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-FRA-ITA-ZIDANE-MATERAZZIAFP

    3Zidane recebe cartão vermelho por dar uma cabeçada em Materazzi (2006)

    Zinedine Zidane é um dos jogadores de futebol mais emblemáticos de todos os tempos, mas o momento pelo qual talvez seja mais lembrado é uma cabeçada no maior palco de todos.

    A lenda do Real Madrid estava se afastando de Marco Materazzi, o zagueiro da Itália, durante a prorrogação da final da Copa do Mundo de 2006, quando algo foi dito entre os dois. Zidane se virou e, sem hesitar nem por um segundo, deu uma cabeçada no peito de Materazzi.

    Materazzi, que havia empatado o jogo com um pênalti de Zidane no tempo regulamentar, lembra que, quando a lenda da França lhe ofereceu a camisa ao final da partida, ele respondeu: “Não, prefiro sua irmã”. Materazzi insiste que foi apenas “provocação”, mas a Itália acabou vencendo nos pênaltis, enquanto a França ficou abalada por um ato de loucura que resultou na expulsão de seu craque. 

    Zidane passando pelo troféu da Copa do Mundo, com a cabeça baixa, continua sendo uma imagem indelével na história do torneio.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2Messi encerra a carreira no futebol após a melhor final de todos os tempos (2022)

    Dado o que estava em jogo, a incrível vitória da Argentina sobre a França na final de 2022 ficará na história como uma das melhores partidas de futebol já disputadas. Os torcedores no Catar assistiram a um confronto emocionante, disputado de ponta a ponta e de alta qualidade entre as duas melhores seleções do planeta, com as respectivas estrelas das equipes, Kylian Mbappé e Lionel Messi, trocando golpes.

    A Argentina abriu uma vantagem de 2 a 0, graças a gols de Messi e Ángel Di María, que manteve até os últimos 10 minutos. Mas, com o resultado praticamente garantido, Randal Kolo Muani sofreu uma falta na área e Mbappé cobrou o pênalti, antes de marcar novamente 60 segundos depois, empatando para os Bleus.

    Messi marcou seu segundo gol na prorrogação, mas Mbappé respondeu com outro pênalti para completar seu hat-trick a apenas dois minutos do fim. A disputa por pênaltis foi necessária para decidir o vencedor, e a Argentina saiu vitoriosa, convertendo todas as suas quatro cobranças, enquanto Kingsley Coman e Aurélien Tchouameni perderam para a França.

    Messi, finalmente, era campeão do mundo, com seu legado garantido para sempre.

  • Diego Maradona Hand of God 1986Getty Images

    1A “Mão de Deus” de Maradona (1986)

    O momento mais icônico da história da Copa do Mundo? O icônico gol da “Mão de Deus” de Diego Maradona nas quartas de final de 1986 contra a Inglaterra será difícil de superar.

    Com seu país ainda abalado pela Guerra das Malvinas, ocorrida quatro anos antes, o camisa 10 da Argentina mandou a bola para o fundo da rede no início do segundo tempo, disfarçando o movimento do braço esquerdo atrás da cabeça para enganar o árbitro Ali Bin Nasser. O gol foi validado, e a descrição de Maradona de que o gol havia sido marcado “um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus” ficou imortalizada.

    A Inglaterra ficou compreensivelmente furiosa, especialmente quando seus adversários acabaram vencendo o torneio.