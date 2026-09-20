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A maldição do técnico interino: por que o cenário estranho se repete no Manchester United?

Especiais e Opinião
Fulham x Manchester United
Fulham
Manchester United
Premier League
M. Carrick
England

A estabilidade não conhece o reduto do Manchester United

Há algo estranho que se repete no Manchester United nos últimos anos, como se o time tivesse uma versão diferente de si mesmo quando é comandado por um treinador interino, antes de voltar aos seus velhos hábitos assim que o técnico é efetivado e recebe o projeto completo.

O paradoxo é que o treinador interino costuma entrar em circunstâncias difíceis, em meio ao caos, à pressão da torcida e à queda nos resultados, mas consegue em pouco tempo devolver a vitalidade aos jogadores e alcançar resultados melhores. Então vem o passo seguinte: a efetivação em caráter permanente, e é aqui que tudo começa a desmoronar gradualmente.

Esse cenário apareceu com clareza no caso de Ole Gunnar Solskjaer, e se repete agora com Michael Carrick, o que abre uma questão maior do que uma simples coincidência: o problema está no treinador quando ele se torna permanente, ou na própria natureza do Manchester United?

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  • Fenerbahce v Besiktas - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    Solskjaer: o começo que enganou a todos

    Quando Solskjaer assumiu o comando do Manchester United de forma interina em dezembro de 2018, o time atravessava um período difícil sob o comando de José Mourinho. Mas o treinador norueguês virou o cenário rapidamente e conquistou uma série de resultados positivos que fizeram a equipe parecer ter recuperado sua identidade.

    Os jogadores se apresentaram de forma mais livre, o ataque se tornou mais veloz e os resultados melhoraram de maneira evidente, a ponto de Solskjaer conseguir um contrato definitivo em março de 2019, após um período interino extremamente bem-sucedido.

    Mas, depois de sua efetivação, o quadro mudou. O time deixou de alcançar os mesmos índices, e os problemas começaram a surgir novamente, tanto no aspecto dos resultados quanto no do desempenho, antes de a experiência terminar com sua demissão em novembro de 2021.

    O paradoxo é que a melhor versão de Solskjaer surgiu quando o que se exigia dele era apenas salvar o time, e não construir um projeto de longo prazo, o que faz da sua história um dos exemplos mais notáveis desse fenômeno.

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick: a história vai se repetir?

    Agora Michael Carrick surge em cena, em circunstâncias diferentes, mas com um início que carrega muitas semelhanças. O treinador inglês assumiu a missão em um período de transição, e cabe a ele lidar com uma equipe que perdeu muito da sua confiança e estabilidade.

    Mas assim que chegou, o time começou a apresentar melhores resultados, e os jogadores passaram a se mostrar mais livres, como se a eliminação da pressão associada ao projeto de longo prazo lhes tivesse devolvido a capacidade de jogar de forma mais simples.

    E é aí que reside o paradoxo: o técnico interino não carrega o fardo de construir uma equipe por anos, nem entra nas batalhas das transferências ou na imposição de uma filosofia completa ao grupo. Sua missão é limitada: acalmar a situação, recuperar a confiança e alcançar resultados.

    Mas quando esse mesmo treinador se torna o homem permanente, a natureza da missão muda por completo. Passa a ser cobrado para construir uma identidade, escolher as contratações, lidar com as lesões, administrar o vestiário e suportar a pressão da torcida e da diretoria, e é aí que podem surgir pontos fracos que não estavam evidentes durante o período interino.

  • O problema não está apenas no treinador

    Talvez seja um erro considerar esse fenômeno como prova de que o treinador interino é melhor do que o treinador efetivo, porque a questão é mais complexa do que isso.

    O próprio Manchester United vive há anos em um ambiente de altíssima pressão, com mudanças frequentes de treinadores, de direção e de jogadores, o que faz com que qualquer bom início pareça, às vezes, mais brilhante do que as condições reais permitem.

    Além disso, o treinador interino conta com uma vantagem psicológica importante: os jogadores entram na nova fase como se começassem do zero, enquanto o treinador efetivo começa rapidamente a empurrar a equipe rumo às suas ideias e a mudar os detalhes, o que pode gerar resistência ou uma queda temporária de rendimento.

    Por isso, a história não é simplesmente que "o treinador interino tem sucesso e o efetivo fracassa", mas sim que o Manchester United provou mais de uma vez ser capaz de responder rapidamente à mudança, embora encontre maior dificuldade em transformar essa mudança em um projeto estável e sustentável.

    Leia também: Messi leva Waleed Al-Farraj a atacar craques da seleção da Arábia Saudita

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Coincidência ou uma maldição de verdade?

    O que se repete no Manchester United é que o novo treinador às vezes consegue obter um impulso imediato do grupo, enquanto o verdadeiro teste chega quando esse impulso desaparece e passa a ser exigido dele a construção de uma equipe capaz de se manter.

    E essa é a pergunta que definirá a história de Carrick: ele conseguirá transformar o bom começo em um sistema duradouro, ou o United reproduzirá o velho roteiro, em que o treinador interino parece ter encontrado a solução, e depois tudo começa a regredir assim que essa solução se torna oficial?

    Se isso se repetir mais uma vez, o problema não estará no resultado de uma partida ou de uma sequência de partidas, mas em uma questão maior que diz respeito a todo o clube: por que o Manchester United parece melhor quando não tem um projeto de longo prazo?

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