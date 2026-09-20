A maldição do técnico interino: por que o cenário estranho se repete no Manchester United?

Há algo estranho que se repete no Manchester United nos últimos anos, como se o time tivesse uma versão diferente de si mesmo quando é comandado por um treinador interino, antes de voltar aos seus velhos hábitos assim que o técnico é efetivado e recebe o projeto completo.

O paradoxo é que o treinador interino costuma entrar em circunstâncias difíceis, em meio ao caos, à pressão da torcida e à queda nos resultados, mas consegue em pouco tempo devolver a vitalidade aos jogadores e alcançar resultados melhores. Então vem o passo seguinte: a efetivação em caráter permanente, e é aqui que tudo começa a desmoronar gradualmente.

Esse cenário apareceu com clareza no caso de Ole Gunnar Solskjaer, e se repete agora com Michael Carrick, o que abre uma questão maior do que uma simples coincidência: o problema está no treinador quando ele se torna permanente, ou na própria natureza do Manchester United?

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"