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A maldição de Harry Kane foi anulada! O famoso médium Uri Geller promete que as “boas vibrações” vão vencer o vodu do feiticeiro ganês sobre o atacante da Inglaterra
Espiritualista ganês tem Kane na mira
A tão esperada partida da fase de grupos da Copa do Mundo entre Inglaterra e Gana foi ofuscada por alegações bizarras do espiritualista Nana Kwaku Bonsam. O infame curandeiro declarou abertamente que está trabalhando ativamente para interromper completamente a sequência de gols de Kane durante a partida em Massachusetts.
“Estou trabalhando no Harry Kane”, afirmou Bonsam aos repórteres, acrescentando: “Não estou desejando que ele sofra uma lesão grave. Será apenas o suficiente para impedi-lo de marcar contra o meu país. Vou fazer o meu trabalho para que isso ajude Gana.”
- AFP
Geller promete combater o campo de energia negativa
O médium da TV Uri Geller lançou uma contra-ofensiva imediata para proteger o capitão da Inglaterra de qualquer perturbação espiritual. Geller expressou confiança absoluta em suas capacidades pessoais para proteger Kane, citando suas extensas experiências anteriores trabalhando ao lado de curandeiros na África do Sul.
Em entrevista ao Daily Star sobre sua estratégia de intervenção, Geller afirmou: “Vou neutralizar isso; sou capaz de fazer isso”, afirmou Geller ao explicar sua estratégia de intervenção antes do início da partida. “Antes da partida, vou enviar vibrações. Vou ativar todos os meus poderes, toda a minha energia e todo o meu conhecimento para impedir que essas vibrações negativas atinjam Harry Kane.”
Equações científicas invocadas para justificar a defesa psíquica
Geller utilizou a famosa descoberta científica de Albert Einstein para explicar a mecânica por trás de seu sistema de defesa espiritual. O ilusionista descreveu um ritual específico que envolvia imprimir fotos tanto de Kane quanto do feiticeiro, marcando um “X” sobre o espiritualista adversário para bloquear sua influência.
“Albert Einstein criou uma equação científica fantástica; ele escreveu E = MC²”, explicou Geller para fundamentar seus métodos. “Einstein provou que tudo no universo é feito de energia. A energia não pode ser detida, a energia vibra, e todos nós somos seres de energia.”
- Getty Images Sport
Os Três Leões buscam uma vaga nas oitavas de final
Essa estranha distração fora de campo surge no momento em que a Inglaterra busca manter seu início perfeito no torneio e garantir a classificação para as oitavas de final contra Gana, após uma impressionante vitória na estreia sobre a Croácia. Kane chega à partida em boa forma, depois de marcar dois gols decisivos na vitória por 4 a 2 que deu início à campanha da seleção.
Kane busca manter sua excelente forma contra Gana e aumentar sua contagem na Copa do Mundo, tendo levado seu total no torneio para 10 gols, igualando o recorde de longa data de Gary Lineker como o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra na história da Copa do Mundo; o atacante tem agora uma oportunidade de ouro para superar Lineker e assumir o recorde de forma definitiva.