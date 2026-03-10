Getty Images Sport
“A maioria dos números 9 são mais fortes do que ele” – Leny Yoro se envolve em “muitas brigas” e recebe conselhos de Rio Ferdinand, zagueiro do Manchester United
Ferdinand identifica a dificuldade física de Yoro
Yoro recuperou seu lugar no time titular do United nas últimas semanas devido à ausência do zagueiro Lisandro Martinez, que está lesionado, depois de ter se contentado com breves participações como substituto ou ficado no banco durante os 90 minutos. Como o francês ainda está se adaptando às exigências da primeira divisão inglesa e à instabilidade que tem assolado Old Trafford nos últimos anos, Ferdinand acha que ele deve ter cuidado ao enfrentar seus adversários.
“Leny Yoro está tentando lutar demais em uma partida, quando fisicamente ele não está começando no mesmo lugar”, explicou Ferdinand em seu podcast Rio Ferdinand Presents. Avaliando a diferença entre o adolescente e os experientes atacantes da primeira divisão, o ex-capitão da Inglaterra acrescentou: “Todos eles são muito mais desenvolvidos fisicamente. A maioria dos jogadores contra os quais ele joga, especialmente os números 9, são mais fortes do que ele”.
Escolhendo os duelos certos
Apesar de Yoro estar a caminho de superar as 32 partidas que disputou na temporada passada, Ferdinand insiste que a sobrevivência na Premier League para um jovem zagueiro requer mais do que apenas esforço bruto. Para evitar ser alvo dos jogadores mais fortes fisicamente da divisão, o lendário número 5 do United aconselhou Yoro a ser mais seletivo ao escolher quando se envolver em confrontos físicos diretos em campo.
Ferdinand ofereceu conselhos táticos específicos para o jovem, afirmando: “Então, você tem que escolher suas batalhas. Escolha seu duelo. Qual você vai realmente enfrentar se tiver 60% de chances a seu favor? Então, vá com tudo.”
Martinez fala abertamente sobre seus pensamentos sobre a aposentadoria
Enquanto Yoro se recupera, Martinez revelou o impacto psicológico de sua própria lesão, admitindo que pensou em se aposentar durante uma recuperação exaustiva de nove meses de uma lesão no ligamento cruzado anterior. O jogador da seleção argentina, que disputou apenas 15 partidas nesta temporada, creditou a união da sua seleção nacional por ajudá-lo a superar os momentos mais difíceis do seu processo de reabilitação antes de sua recente lesão na panturrilha.
“Foi uma das situações mais difíceis. Eu precisei da ajuda de todos; sem eles, não teria sido fácil”, disse Martinez ao DSports. Ele destacou o vínculo dentro da seleção albiceleste, afirmando: “Você tem que começar do zero novamente. Dibu [Emiliano Martinez] e [Alexis] Mac Allister apareceram na minha casa para me apoiar. Isso mostra como somos na seleção nacional, como cuidamos uns dos outros”.
O que vem a seguir para o Manchester United?
O United buscará se recuperar e fortalecer ainda mais sua posição na terceira colocação da tabela da Premier League, à medida que a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões continua a se intensificar. Os Red Devils enfrentarão um desafio significativo ao se prepararem para receber o Aston Villa no Old Trafford, em 15 de março.
O confronto promete ser crucial, com a equipe de Unai Emery apenas uma posição atrás do United na tabela e ansiosa para diminuir a diferença.
À medida que a temporada entra em sua reta final, os jogadores de Carrick entendem a importância de garantir os três pontos. Uma vitória não só ajudaria a manter a vantagem na disputa pelas quatro primeiras posições, mas também reforçaria sua posição na batalha cada vez mais acirrada por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
