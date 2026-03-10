“A maioria dos números 9 são mais fortes do que ele” – Leny Yoro se envolve em “muitas brigas” e recebe conselhos de Rio Ferdinand, zagueiro do Manchester United

Yoro recuperou seu lugar no time titular do United nas últimas semanas devido à ausência do zagueiro Lisandro Martinez, que está lesionado, depois de ter se contentado com breves participações como substituto ou ficado no banco durante os 90 minutos. Como o francês ainda está se adaptando às exigências da primeira divisão inglesa e à instabilidade que tem assolado Old Trafford nos últimos anos, Ferdinand acha que ele deve ter cuidado ao enfrentar seus adversários.

“Leny Yoro está tentando lutar demais em uma partida, quando fisicamente ele não está começando no mesmo lugar”, explicou Ferdinand em seu podcast Rio Ferdinand Presents. Avaliando a diferença entre o adolescente e os experientes atacantes da primeira divisão, o ex-capitão da Inglaterra acrescentou: “Todos eles são muito mais desenvolvidos fisicamente. A maioria dos jogadores contra os quais ele joga, especialmente os números 9, são mais fortes do que ele”.