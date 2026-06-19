Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

A maior vitória do anfitrião... Recorde após Recorde para o Canadá após goleada de 6 a 0 sobre o Catar

Especiais e Opinião
Catar
Copa do Mundo
Canadá x Catar
Canadá
J. David
EUA
Canadá
Catar

A seleção do Canadá faz história após sua vitória esmagadora sobre a seleção do Catar

A seleção canadense entrou com tudo na história da Copa do Mundo, após golear a seleção do Catar por 6 a 0, na segunda rodada das disputas do Grupo B da Copa do Mundo de 2026, estabelecendo uma série de recordes tanto no torneio quanto na região da CONCACAF.

Depois de estrear na edição atual da Copa do Mundo com um empate contra a Bósnia e Herzegovina na primeira rodada, a seleção voltou a atacar com força contra a seleção do Catar.

A seleção do Canadá garantiu sua vaga nas oitavas de final antes mesmo da última rodada, liderando o grupo com 4 pontos, à frente da Suíça apenas no saldo de gols antes do confronto entre as duas equipes.

  • A primeira vitória na história do Canadá

    De acordo com as estatísticas da rede francesa “Stats Foot”, o Canadá conquistou sua primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo, após 8 partidas disputadas na competição em todas as edições.

    E a seleção canadense não parou por aí: tornou-se a primeira seleção da Confederação da América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF) a marcar seis gols em uma única partida da Copa do Mundo, segundo a mesma fonte.

    • Publicidade

  • A maior vitória da história da CONCACAF

    Por sua vez, o especialista espanhol “MisterChip” afirmou que a vitória do Canadá por 6 a 0 representa a maior goleada conquistada por uma seleção da CONCACAF na história da Copa do Mundo.

    Ele observou que o recorde anterior permanecia inalterado desde a Copa do Mundo de 1970, quando o México venceu El Salvador por 4 a 0.

  • Um feito histórico para o país anfitrião

    O site “Stats Foot” acrescentou que o Canadá se tornou o primeiro país anfitrião a conquistar uma vitória por 6 gols de diferença na Copa do Mundo desde a vitória da Argentina sobre o Peru por 6 a 0 na Copa do Mundo de 1978.

    Por outro lado, o “MisterChip” explicou que a seleção canadense igualou a maior diferença de gols em uma vitória já alcançada por uma seleção anfitriã na história do torneio.

    Essa façanha já havia sido alcançada em apenas três ocasiões:

    Itália 7 a 1 Estados Unidos (1934).

    Brasil 7 a 1 Suécia (1950).

    Argentina 6 a 0 Peru (1978).

    Além disso, o Canadá se tornou a terceira seleção na história da Copa do Mundo a conquistar sua primeira vitória na competição por uma diferença de 6 gols ou mais, depois da Itália contra os Estados Unidos (7 a 1) em 1934 e da Turquia contra a Coreia do Sul (7 a 0) em 1954.

  • Jonathan David bate recordes na Copa do Mundo

    E a estrela indiscutível da partida foi o atacante canadense Jonathan David, que marcou um hat-trick histórico contra o Catar — o segundo da edição de 2026, depois dos três gols de Lionel Messi, capitão da Argentina, contra outra seleção árabe, a Argélia.

    O site “Stats Foot” informou que David se tornou apenas o segundo jogador na história da Copa do Mundo a marcar um “hat-trick” vestindo a camisa de uma seleção da CONCACAF, depois do americano Bert Patinoud, que alcançou essa marca contra o Paraguai na edição de 1930.

    Já o “MisterChip” revelou que David se tornou o sexto jogador na história do torneio a marcar três gols ou mais pela seleção do país anfitrião, e o primeiro a alcançar essa marca em 60 anos.

    Antes dele, essa façanha já havia sido alcançada por:

    Pedro Cía, pela Uruguai (1930);

    Angelo Schiavio pela Itália (1934).

    Ademir, pelo Brasil (1950), que marcou 4 gols.

    Joseph Hugi pela Suíça (1954).

    Geoff Hurst pela Inglaterra na final da Copa do Mundo de 1966.

    Jonathan David pela Canadá (2026).

Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
Catar crest
Catar
QAT
Copa do Mundo
Suíça crest
Suíça
SUÍ
Canadá crest
Canadá
CAN