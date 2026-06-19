A maior vitória do anfitrião... Recorde após Recorde para o Canadá após goleada de 6 a 0 sobre o Catar

A seleção canadense entrou com tudo na história da Copa do Mundo, após golear a seleção do Catar por 6 a 0, na segunda rodada das disputas do Grupo B da Copa do Mundo de 2026, estabelecendo uma série de recordes tanto no torneio quanto na região da CONCACAF.

Depois de estrear na edição atual da Copa do Mundo com um empate contra a Bósnia e Herzegovina na primeira rodada, a seleção voltou a atacar com força contra a seleção do Catar.

A seleção do Canadá garantiu sua vaga nas oitavas de final antes mesmo da última rodada, liderando o grupo com 4 pontos, à frente da Suíça apenas no saldo de gols antes do confronto entre as duas equipes.