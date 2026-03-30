A maior crise da história do clube: ex-técnico da Bundesliga assume o comando de time que costumava disputar a Liga dos Campeões, mas agora está em baixa, com o ex-prodígio do BVB, Moukoko

O clube liderado pelo ex-atacante do BVB Youssoufa Moukoko dispensou o técnico Jacob Neestrup no fim de semana. O time, habitual participante da Liga dos Campeões (classificado em três das últimas quatro temporadas) e recordista de títulos (16), perdeu há poucas semanas, como atual bicampeão, a fase final do campeonato pela primeira vez desde a introdução do formato atual da liga em 2020 e, por isso, está atualmente disputando a fase de rebaixamento.

No entanto, a primeira descida para a segunda divisão ainda não é iminente. Apenas os dois últimos rebaixam, e o Copenhague está, por enquanto, em segundo lugar. A fraca temporada pode, em determinadas circunstâncias, até mesmo ser “salva” com uma classificação para as competições europeias. O vencedor da fase de rebaixamento disputa uma repescagem contra o quarto colocado da fase de campeões por uma vaga na pré-eliminatória da Liga Conferência.

Além disso, o Copenhague está na final da Copa nacional, cuja conquista dá direito à participação nas eliminatórias da Liga Europa. Lá, o time enfrentará o atual segundo colocado da fase de campeões: o FC Midtjylland.