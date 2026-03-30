O dinamarquês assume o comando do FC Copenhague, time da primeira divisão, com efeito imediato e assinou um "contrato de vários anos".
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A maior crise da história do clube: ex-técnico da Bundesliga assume o comando de time que costumava disputar a Liga dos Campeões, mas agora está em baixa, com o ex-prodígio do BVB, Moukoko
O clube não forneceu detalhes sobre a duração exata do contrato em seu comunicado divulgado na segunda-feira. Para o técnico de 46 anos, trata-se de um retorno ao clube onde passou sua juventude e com o qual conquistou, entre 1996 e 2006, três campeonatos nacionais, entre outros títulos.
“É uma honra para mim retornar ao meu amado clube e assumir a direção do FC Copenhague”, disse Svensson, que estava sem clube há mais de um ano. “Encararei essa tarefa com humildade, mas também com confiança. Sei o que posso contribuir e assumo essa responsabilidade com os olhos abertos e plenamente consciente dos desafios e oportunidades.”
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Copenhague com uma temporada historicamente ruim — haverá um "final feliz"?
O clube liderado pelo ex-atacante do BVB Youssoufa Moukoko dispensou o técnico Jacob Neestrup no fim de semana. O time, habitual participante da Liga dos Campeões (classificado em três das últimas quatro temporadas) e recordista de títulos (16), perdeu há poucas semanas, como atual bicampeão, a fase final do campeonato pela primeira vez desde a introdução do formato atual da liga em 2020 e, por isso, está atualmente disputando a fase de rebaixamento.
No entanto, a primeira descida para a segunda divisão ainda não é iminente. Apenas os dois últimos rebaixam, e o Copenhague está, por enquanto, em segundo lugar. A fraca temporada pode, em determinadas circunstâncias, até mesmo ser “salva” com uma classificação para as competições europeias. O vencedor da fase de rebaixamento disputa uma repescagem contra o quarto colocado da fase de campeões por uma vaga na pré-eliminatória da Liga Conferência.
Além disso, o Copenhague está na final da Copa nacional, cuja conquista dá direito à participação nas eliminatórias da Liga Europa. Lá, o time enfrentará o atual segundo colocado da fase de campeões: o FC Midtjylland.
Bo Svensson recusou a proposta do Werder Bremen
Na Bundesliga, Svensson ganhou notoriedade no FSV Mainz 05 e, entre 2021 e 2023, após sua passagem como técnico das categorias de base e assistente técnico, também treinou a equipe principal; posteriormente, trabalhou por um breve período no Union Berlin (2024).
No Werder Bremen, Svensson era considerado em fevereiro um possível candidato à sucessão de Horst Steffen, mas teria recusado a proposta do clube hanseático na época.