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'A maior conquista para um jogador de futebol holandês!' – Ruben van Bommel reage à estreia mágica pela Holanda e à assistência de trivela
Van Bommel completa estreia dos sonhos pela Holanda com assistência imediata
O ponta do PSV Ruben van Bommel marcou sua estreia pela seleção principal da Holanda de forma inesquecível no empate por 1 a 1 com a Alemanha, pela Liga das Nações da Uefa, na noite de quinta-feira, na Johan Cruyff Arena. Acionado aos 38 minutos do segundo tempo, o atacante de 22 anos causou impacto tático imediato ao dar a assistência para o gol de empate de Cody Gakpo.
Em entrevista pós-jogo à ESPN NL, Van Bommel refletiu sobre entrar em cena no cenário internacional, descrevendo o marco como o auge absoluto de sua carreira profissional.
O jovem atacante expressou orgulho por representar seu país no mais alto nível.
- ANP
Ponta detalha passe de trivela audacioso para o gol de empate de Cody Gakpo
Ao relembrar sua contribuição decisiva para a partida, Van Bommel detalhou como interceptou um passe errado da Alemanha, avançou para o espaço livre e encontrou Gakpo com um passe de trivela preciso, usando a parte de fora da chuteira. Ele admitiu que se adaptar ao intenso ritmo físico do futebol internacional principal exigiu foco imediato.
Van Bommel destacou que competir contra adversários de nível mundial exige condicionamento físico de alto nível de cada jogador em campo.
"Fazer minha estreia pela seleção nacional é o momento de maior orgulho da minha carreira", afirmou Van Bommel. "É a maior conquista para um jogador de futebol holandês. Interceptei a bola, arranquei e decidi usar a parte de fora da chuteira para dar a assistência para o gol. O aspecto físico é o obstáculo mais significativo neste nível."
Integração tática rápida sob nova configuração da comissão técnica
Apesar de ter tido sessões de treino limitadas na concentração, Van Bommel elogiou o intenso trabalho tático do elenco sob a nova comissão técnica. Ele observou que a pressão incessante da equipe no segundo tempo permitiu desorganizar a saída de bola da Alemanha e salvar um valioso ponto no grupo.
O jogador de 22 anos expressou total confiança na trajetória tática do elenco à medida que o projeto se desenvolve.
Ele enfatizou que os jogadores assimilaram rapidamente as instruções táticas do treinador.
- AFP
Marca especial compartilhada ao lado do ex-companheiro de equipe do AZ, Meerdink
Acrescentando um elemento pessoal único à noite, Van Bommel comemorou a estreia justamente na mesma noite que seu amigo próximo e ex-companheiro de AZ Alkmaar, Mexx Meerdink. A dupla desfrutou de compartilhar junta seus primeiros passos pela seleção principal em casa.
A Holanda conclui a recuperação pós-jogo antes de voltar o foco para os próximos compromissos da Nations League.
Van Bommel busca garantir convocações consecutivas nas próximas janelas internacionais.
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