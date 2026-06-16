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A magia de Oliver Glasner está fazendo efeito na Copa do Mundo: o artilheiro do Japão dá crédito ao ex-técnico do Crystal Palace após o empate contra a Holanda
Um gol de sonho contra a Holanda
Em sua 50ª partida pela seleção, Kamada se tornou o herói de seu país no domingo, ao garantir um empate emocionante por 2 a 2. O jogador de 29 anos desviou acidentalmente uma cabeçada que passou por Bart Verbruggen aos 88 minutos, garantindo assim um ponto no final da partida. Em entrevista à Reuters, o meio-campista refletiu sobre sua intervenção decisiva e sua redenção após um torneio anterior desafiador no Catar. “Foi apenas sorte, mas para mim é um sonho que se tornou realidade”, disse Kamada sobre sua intervenção no final da partida. “Gol é gol, e eu pude ajudar a equipe. Na última Copa do Mundo, não tive um bom desempenho, então estou muito feliz por ajudar a equipe.”
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Encontrar uma nova função em campo
Embora continuasse sendo uma figura de confiança sob o comando do técnico Hajime Moriyasu, a mudança para uma posição mais recuada no meio-campo transformou o ex-jogador da Lazio em um elemento indispensável. “No futebol moderno, precisamos de mais força física e, infelizmente, não sou um jogador tão rápido”, disse Kamada. “Sempre pensei que queria muito jogar como número 6, mas o técnico disse que eu precisava aprender mais e ser mais defensivo. Oliver Glasner me deu a oportunidade de jogar como número 6 e aprendi muito sobre defesa. Agora acho que temos muitos jogadores velozes, e é por isso que jogo como número 6. Os outros dez jogadores fazem jogadas profundas e fazem algo diferente. Sempre achei que poderia jogar como número 6, desde os 18 anos.”
Aprendendo com o mestre austríaco
A influência tática de Glasner tem sido fundamental. Os dois já haviam trabalhado juntos no Eintracht Frankfurt antes de se reencontrarem no Selhurst Park. Embora o austríaco tenha se despedido, sua filosofia continua presente. “Sempre disse que suas táticas defensivas estão entre as melhores do mundo, e o Japão também joga com o mesmo sistema, o 3-4-3”, disse Kamada sobre Glasner. “Também posso ajudar a equipe a identificar o que podemos melhorar, pois aprendi muito com Oliver Glasner. Melhoramos bastante, mas ainda não somos uma seleção de ponta. Precisamos defender bem, e as táticas dele realmente funcionam para a seleção japonesa neste momento.”
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O que vem por aí para o Samurai Blue?
Daqui para frente, o Japão enfrentará a Tunísia e, em seguida, a Suécia, precisando desesperadamente de resultados positivos para garantir a classificação para as próximas fases. A adaptação de Kamada é crucial para os Samurai Blue, especialmente porque a Suécia lidera atualmente o grupo após uma vitória retumbante por 5 a 1 sobre a seleção norte-africana na primeira rodada.