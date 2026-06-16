A magia de Oliver Glasner está fazendo efeito na Copa do Mundo: o artilheiro do Japão dá crédito ao ex-técnico do Crystal Palace após o empate contra a Holanda

Embora continuasse sendo uma figura de confiança sob o comando do técnico Hajime Moriyasu, a mudança para uma posição mais recuada no meio-campo transformou o ex-jogador da Lazio em um elemento indispensável. “No futebol moderno, precisamos de mais força física e, infelizmente, não sou um jogador tão rápido”, disse Kamada. “Sempre pensei que queria muito jogar como número 6, mas o técnico disse que eu precisava aprender mais e ser mais defensivo. Oliver Glasner me deu a oportunidade de jogar como número 6 e aprendi muito sobre defesa. Agora acho que temos muitos jogadores velozes, e é por isso que jogo como número 6. Os outros dez jogadores fazem jogadas profundas e fazem algo diferente. Sempre achei que poderia jogar como número 6, desde os 18 anos.”