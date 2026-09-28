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Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Traduzido por

A magia de Olise lança a França no fim: 1 a 0 na Bélgica e liderança, agora a Itália

Bélgica x França
Bélgica
França
Liga das Nações A

Reviva com a gente AO VIVO a segunda rodada da Nations League.

2ª rodada da Nations League

Bélgica-França 0-1

Gols: 88' Olise (F)


Vitória no fim para a França de Zinedine Zidane, graças a uma jogada genial de Micheal Olise. Tanto a Bélgica de Mark van Bommel quanto a França haviam iniciado de forma vitoriosa a nova gestão técnica na rodada de abertura da Nations League, chegando assim nas melhores condições para o duelo de destaque desta noite, a partir das 20h45, no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, válido pela segunda rodada do Grupo I, o mesmo que também conta com a Itália: confronto equilibrado até o fim, com o travessão acertado por Doué e a trave atingida pelo meio-campista do Como, Da Cunha, antes da invenção do atacante do Bayern de Munique, que coloca a França na liderança com 6 pontos, à espera do duelo contra a Itália, com 3, marcado para sexta-feira.


Os belgas, que haviam superado com facilidade a Itália por 2 a 0 no Estádio Olímpico, acabam castigados nos acréscimos. A França venceu todos os últimos seis confrontos diretos, incluindo os quatro disputados na Nations League. A última vitória oficial da Bélgica contra a França foi em setembro de 1981. O pontapé inicial da partida foi adiado por alguns minutos devido a um problema que envolveu a seleção visitante. Segundo o que foi informado pela emissora TF1, os jogadores da França precisaram ajustar de última hora as próprias meias de jogo, que não aderiam corretamente às pernas. Depois, vaias ensurdecedoras vieram dos torcedores belgas durante o hino francês.

  • Os gols e os principais lances:

    88' - A FRANÇA ABRE O PLACAR, MAGIA DE OLISE! O atacante do Bayern parte do próprio campo, arranca com velocidade e força, puxa para o meio e solta uma finalização de esquerda cirúrgica, sem dar chances a Lammens. França na frente no fim.


    56' - Doué está impossível, desta vez com uma pancada rasteira de direita: Lammens defende, e Lepaul quase chega.


    54' - Bola na trave da França com Da Cunha! Finalização de esquerda de fora da área do meio-campista do Como, bola bate na trave à direita de Lammens


    52' - França perto do gol com Doué. Grande jogada para se livrar de Moreira, depois a batida colocada de direita passa perto do gol de Lammens.


    27' - Akliouche, em cobrança de falta, exige boa defesa de Lammens, que faz grande intervenção no rebote de Lepaul, e o corte quase em cima da linha de Lavia em Kalulu é providencial.


    13' - Travessão da França! Grande jogada na área de Doué, que depois de uma bela serpentina finaliza de esquerda e acerta o travessão, com a bola saindo em seguida.

    • Publicidade

  • A ficha técnica:

    Bélgica-França 0-1

    Gols: 88' Olise (F)


    BÉLGICA (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys (68' De Cuyper); Lavia (85' Raskin), Tielemans; Moreira (63' Lukebakio), De Bruyne (63' Vanaken), Godts; De Ketelaere (85' Fernandez-Pardo). Técnico: Van Bommel


    FRANÇA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche (77' Cherki), Camavinga, Da Cunha (90' Koné); Doué, Lepaul (68' Dembele), Barcola (77' Olise). Técnico: Zidane


    Cartões amarelos: Moreira (B), De Bruyne (B), Tielemans (B)

    Expulsões: -

    Assistências: -

    Árbitro: Obrenovic (SRB)

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