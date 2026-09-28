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Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Traduzido por

A magia de Olise coloca a França na liderança no fim: 1 a 0 na Bélgica e primeiro lugar, agora a Itália

Bélgica x França
Bélgica
França
Liga das Nações A

Reviva conosco AO VIVO a segunda rodada da Nations League.

2ª rodada da Nations League

Bélgica 0 x 1 França

Gols: 88' Olise (F)


Vitória no fim para a França de Zinedine Zidane, graças a uma magia de Micheal Olise. Tanto a Bélgica de Mark van Bommel quanto a França haviam começado de forma vitoriosa a nova gestão técnica na rodada de abertura da Nations League, chegando assim nas melhores condições para o grande duelo desta noite, a partir das 20h45, no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, válido pela segunda rodada do Grupo I, o mesmo que também conta com a Itália: confronto equilibrado até o fim, com o travessão acertado por Doué e a trave atingida pelo meio-campista do Como, Da Cunha, antes da invenção do atacante do Bayern de Munique, que coloca a França na primeira posição com 6 pontos, à espera do duelo contra a Itália, com 3, marcado para sexta-feira.


Os belgas, que haviam superado com facilidade a Itália por 2 a 0 no Estádio Olímpico, acabam castigados nos acréscimos. A França venceu todos os últimos seis confrontos diretos, incluindo os quatro disputados na Nations League. A última vitória oficial da Bélgica sobre a França remonta a setembro de 1981. O pontapé inicial da partida foi adiado por alguns minutos por causa de um problema que envolveu a seleção visitante. Segundo o que foi informado pela emissora TF1, os jogadores da França precisaram ajustar de última hora suas meias de jogo, que não aderiam corretamente às pernas. Vaias ensurdecedoras também vieram dos torcedores belgas durante o hino francês.

  • Os gols e os principais lances:

    88' - A FRANÇA ABRE O PLACAR, MAGIA DE OLISE! O atacante do Bayern parte do próprio campo, arranca com velocidade e força, puxa para o meio e solta uma canhota cirúrgica que não dá chances a Lammens. França na frente no fim.


    56' - Doué está impossível, desta vez com uma bomba rasteira de direita: Lammens defende, e Lepaul por pouco não chega.


    54' - Bola na trave da França com Da Cunha! Chute de esquerda de fora da área do meio-campista do Como, bola bate na trave à direita de Lammens


    52' - França chega perto do gol com Doué. Grande jogada para se livrar de Moreira, depois a finalização colocada de direita passa perto do gol de Lammens.


    27' - Akliouche, em cobrança de falta, exige boa defesa de Lammens, que faz grande intervenção no rebote de Lepaul, e o salvamento quase em cima da linha de Lavia sobre Kalulu é providencial.


    13' - Travessão da França! Grande jogada na área de Doué, que, depois de uma bela arrancada em meio à marcação, finaliza de esquerda e acerta o poste superior, com a bola saindo depois.

    • Publicidade

  • A ficha técnica:

    Bélgica-França 0-1

    Gols: 88' Olise (F)


    BÉLGICA (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys (68' De Cuyper); Lavia (85' Raskin), Tielemans; Moreira (63' Lukebakio), De Bruyne (63' Vanaken), Godts; De Ketelaere (85' Fernandez-Pardo). Técnico: Van Bommel


    FRANÇA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche (77' Cherki), Camavinga, Da Cunha (90' Koné); Doué, Lepaul (68' Dembele), Barcola (77' Olise). Técnico: Zidane


    Cartões amarelos: Moreira (B), De Bruyne (B), Tielemans (B)

    Expulsões: -

    Assistências: -

    Árbitro: Obrenovic (SRB)

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