2ª rodada da Nations League

Bélgica 0 x 1 França

Gols: 88' Olise (F)





Vitória no fim para a França de Zinedine Zidane, graças a uma magia de Micheal Olise. Tanto a Bélgica de Mark van Bommel quanto a França haviam começado de forma vitoriosa a nova gestão técnica na rodada de abertura da Nations League, chegando assim nas melhores condições para o grande duelo desta noite, a partir das 20h45, no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, válido pela segunda rodada do Grupo I, o mesmo que também conta com a Itália: confronto equilibrado até o fim, com o travessão acertado por Doué e a trave atingida pelo meio-campista do Como, Da Cunha, antes da invenção do atacante do Bayern de Munique, que coloca a França na primeira posição com 6 pontos, à espera do duelo contra a Itália, com 3, marcado para sexta-feira.





Os belgas, que haviam superado com facilidade a Itália por 2 a 0 no Estádio Olímpico, acabam castigados nos acréscimos. A França venceu todos os últimos seis confrontos diretos, incluindo os quatro disputados na Nations League. A última vitória oficial da Bélgica sobre a França remonta a setembro de 1981. O pontapé inicial da partida foi adiado por alguns minutos por causa de um problema que envolveu a seleção visitante. Segundo o que foi informado pela emissora TF1, os jogadores da França precisaram ajustar de última hora suas meias de jogo, que não aderiam corretamente às pernas. Vaias ensurdecedoras também vieram dos torcedores belgas durante o hino francês.