A luminária de mesa e a xícara de café de Pep Guardiola estão à venda! O Manchester City vai leiloar os itens do escritório do ex-técnico após sua saída

O City abriu as portas do santuário de Guardiola, lançando nesta segunda-feira um fascinante leilão online que permite aos torcedores adquirir diretamente objetos da lendária passagem do espanhol pelo clube. A extraordinária coleção inclui equipamentos de escritório do dia a dia, objetos pessoais e ferramentas táticas exclusivas utilizadas pelo técnico antes de sua saída muito comentada do clube, ao final da última temporada.

Guardiola deixou o City no final da última temporada, após levá-lo a seis títulos da Premier League durante uma década no comando, além de conquistar uma Liga dos Campeões e um título da Copa do Mundo de Clubes. Sua saída marcou o fim de um ciclo dominante, e o clube agora está oferecendo aos torcedores uma maneira de manter uma conexão física com o homem que arquitetou seu sucesso recente.