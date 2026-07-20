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A luminária de mesa e a xícara de café de Pep Guardiola estão à venda! O Manchester City vai leiloar os itens do escritório do ex-técnico após sua saída
Uma oportunidade de fazer parte da história do City
O City abriu as portas do santuário de Guardiola, lançando nesta segunda-feira um fascinante leilão online que permite aos torcedores adquirir diretamente objetos da lendária passagem do espanhol pelo clube. A extraordinária coleção inclui equipamentos de escritório do dia a dia, objetos pessoais e ferramentas táticas exclusivas utilizadas pelo técnico antes de sua saída muito comentada do clube, ao final da última temporada.
Guardiola deixou o City no final da última temporada, após levá-lo a seis títulos da Premier League durante uma década no comando, além de conquistar uma Liga dos Campeões e um título da Copa do Mundo de Clubes. Sua saída marcou o fim de um ciclo dominante, e o clube agora está oferecendo aos torcedores uma maneira de manter uma conexão física com o homem que arquitetou seu sucesso recente.
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Itens comemorativos da era Haaland
Entre as peças mais cobiçadas apresentadas no catálogo digital está uma bola de futebol criada sob medida para celebrar as explosivas proezas goleadoras de Erling Haaland. A bola apresenta uma arte exclusiva que traça a rápida trajetória do atacante norueguês até marcar 100 gols na Premier League e traz a autêntica assinatura pessoal do jogador.
Dado o peso histórico do item, ele rapidamente se tornou o centro das atenções do evento, já atraindo um lance inicial de quase € 3.000 (US$ 3.400). Espera-se que colecionadores e torcedores abastados elevem significativamente o valor do item antes que o martelo digital seja oficialmente batido na noite de domingo.
O incenso e as tartarugas de cerâmica proporcionam reflexões pessoais
Além dos itens esportivos de alto valor já conhecidos, o leilão oferece uma visão incrivelmente rara e íntima da personalidade peculiar e do ambiente de trabalho cotidiano desse gênio tático. Os torcedores podem dar lances no apito de treino pessoal de Guardiola, na cadeira do seu escritório, em um abajur de mesa e em um conjunto oficial de xícaras de café usado durante intensas sessões de observação de jogadores.
Itens ainda mais excêntricos estão à disposição, incluindo a coleção pessoal de incensos do técnico – frequentemente usada para criar uma atmosfera relaxante em seu escritório – e um conjunto exclusivo de bugigangas com uma estrela pintada e duas tartarugas de cerâmica. Este último já recebeu um lance inicial bem-humorado de 111 euros, ao lado de várias fotografias emolduradas que mostram o técnico posando orgulhosamente diante de sua enorme coleção de troféus.
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Itália lança proposta ambiciosa para Pep, que está em licença sabática
Enquanto o City se livra dos resquícios de seu reinado de uma década, Guardiola já é alvo de uma abordagem sensacional no cenário internacional. Os ícones do futebol italiano Paolo Maldini e Leonardo teriam viajado para Barcelona para manter longas conversas cara a cara com o gênio tático sobre a vaga de técnico da seleção italiana. Reportagens da Sky Sports Italia indicam que as discussões se estenderam por todo o fim de semana, com a federação italiana apontando o espanhol como seu candidato dos sonhos para comandar a Azzurra.
Apesar do fascínio de reviver a seleção tetracampeã mundial, um retorno rápido ao banco de reservas continua sendo altamente improvável. O histórico técnico tem enfatizado repetidamente que está aproveitando ao máximo seu período sabático planejado, longe do mundo de alta pressão da administração do futebol.
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