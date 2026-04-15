Manuel Neuer zum Dritten
Nino Duit

A loucura de Neuer e a grande atuação de Upamecano com uma falha: FC Bayern de Munique, notas e avaliações individuais da partida de volta contra o Real Madrid

O FC Bayern eliminou o Real Madrid e está nas semifinais da Liga dos Campeões. Após uma vitória por 2 a 1 na primeira partida, os muniquenses venceram por 4 a 3 em uma partida de volta cheia de reviravoltas. Avaliação individual dos jogadores do FCB.

O técnico Vincent Kompany escalou o mesmo time titular de Madrid. Aos 35 segundos, o goleiro do Bayern, Manuel Neuer, cometeu um erro grave ao dar um passe errado, levando ao gol de Arda Güler (0 a 1). Aos 6 minutos, Aleksandar Pavlovic empatou, antes de Güler marcar o segundo gol com um chute direto de falta, colocando o Real novamente na frente (29). 

Harry Kane marcou o novo empate do Bayern ainda antes do intervalo (38'), e Kylian Mbappé colocou o Real novamente na frente (42'). Após o intervalo, o jogo se acalmou um pouco – até que, pouco antes do fim, voltou a ficar agitado. Aos 86, Eduardo Camavinga recebeu o segundo cartão amarelo, aos 89, Luis Diaz marcou o empate decisivo, antes de Michael Olise, nos acréscimos, fechar o placar em 4 a 3.

Clique aqui para ver a crônica da partida.

  • FC Bayern x Real Madrid, notas: Manuel Neuer

    Mesmo aos 40 anos, Neuer continua caminhando na corda bamba entre a genialidade e a loucura. Após sua exibição brilhante em Madri, ele causou o gol sofrido logo no início, com um passe errado de péssima qualidade para Arda Güler. Neuer também não se saiu bem no lance da cobrança de falta convertida diretamente por Güler: devido a um movimento de pés fraco, ele não conseguiu alcançar a bola com a mão esquerda. No entanto, aos 55 minutos, Neuer fez uma grande defesa contra Mbappé com um reflexo espetacular. Nota: 5.

    • Publicidade

  • FC Bayern x Real Madrid, notas: Josip Stanisic

    Aos 37 minutos, Stanisic falhou ao chutar com força contra o goleiro do Real, Andriy Lunin. Antes do 2 a 3, ele reclamou em vão — e provavelmente com razão — de uma falta cometida por Antonio Rüdiger. No intervalo, ele voltou para o vestiário já com um cartão amarelo. Nota: 3.

    FC Bayern x Real Madrid, notas: Dayot Upamecano

    Depois de uma atuação instável em Madri, Upamecano teve uma excelente partida de volta — com uma falha. Aos 21 minutos, ele fez uma boa defesa contra Vini Jr. e preparou o gol de Kane que empatou em 2 a 2 com um excelente drible e passe. Mas então Upamecano cometeu um erro no terceiro gol sofrido, ao deixar o artilheiro Mbappé escapar. No entanto, ele não se deixou abalar, retomou seu desempenho sólido até então e ainda teve duas boas chances de cabeçada no ataque. Nota: 2.

  • FC Bayern x Real Madrid, notas: Jonathan Tah

    Mais discreto do que Upamecano, mas, no geral, apresentou um desempenho satisfatório. Antes do 2 a 3, Tah deixou Vini Jr., autor da assistência, agir à vontade. Também não se saiu sempre bem contra Mbappé, mas se esforçou repetidamente. Nota: 3.

  • FC Bayern x Real Madrid, notas: Konrad Laimer

    Apesar da ameaça de suspensão por cartão amarelo, o agressivo zagueiro austríaco lançou-se de cabeça nas disputas desde o início. Aos 16 minutos, Laimer recebeu pela primeira vez aplausos da torcida por seu empenho; aos 20, ele impediu com firmeza que Mbappé, que havia avançado, finalizasse dentro da área; aos 28, porém, entrou de forma um pouco rude demais contra Brahim Diaz, a gosto de Vincic, e assim causou a falta que resultou no 1 a 2. Uma avaliação extremamente mesquinha. Após a substituição de Stanisic no intervalo, Laimer passou para a lateral direita. Nota: 2,5.

  • FC Bayern x Real Madrid, notas: Joshua Kimmich

    Dominante no centro do meio-campo. Kimmich teve muitos toques na bola e deu vários passes precisos. Ele preparou o gol de empate de Pavlovic com um escanteio preciso na área; aos 37 minutos, ele chutou perigosamente, mas a bola saiu. Nota: 2.

    FC Bayern x Real Madrid, notas: Aleksandar Pavlovic

    Fisicamente robusto e incansável ao lado de Kimmich. De cabeça, marcou o gol de empate a curta distância. Um pouco desorientado no 2 a 3. Nota: 2.

  • FC Bayern x Real Madrid, notas: Michael Olise

    Embora tenha avançado repetidamente da direita para o centro, como de costume, e tentado finalizar, no geral Olise ficou muito aquém do seu potencial durante grande parte da partida. Nos acréscimos, ele fechou o jogo com um gol de sonho. Nota: 3.

  • FC Bayern x Real Madrid, notas: Serge Gnabry

    Devido a problemas no joelho, Gnabry ficou de fora da vitória por 5 a 0 contra o FC St. Pauli; contra o Real, como era de se esperar, ele estava novamente apto para jogar — mas teve um desempenho medíocre e não agregou nenhum valor real ao jogo do time de Munique. Nota: 4.

    FC Bayern x Real Madrid, notas: Luis Díaz

    Com seu gol de empate no final da partida, Diaz tornou-se o herói de Munique. Como um constante motivo de agitação, Diaz se destacou na ala esquerda em muitas disputas. Ao recuperar uma bola alta, ele conseguiu o escanteio que resultou no empate em 1 a 1 — e, nesse intervalo, animou a torcida com gestos entusiasmados. Após o intervalo, ele desperdiçou duas chances enormes (46' e 62'). Nota: 2.

  • FC Bayern x Real Madrid, notas: Harry Kane

    Com calma, Kane chutou no canto inferior direito para empatar em 2 a 2. Ele deu início à terceira vantagem do Real com uma perda de bola atípica. Nota: 2,5.

  • FC Bayern x Real Madrid, notas: jogadores que entraram em campo

    Alphonso Davies: Entrou no intervalo no lugar de Stanisic e criou imediatamente uma boa oportunidade para Diaz. Nota: 3. 

    Jamal Musiala: O craque que saiu do banco também fez a diferença. Musiala entrou no lugar de Gnabry aos 61 minutos e logo se destacou com um passe perfeito para Diaz. Continuou em destaque, dando assistência para o gol de 3 a 3 de Diaz com um passe de calcanhar. Nota: 2.

