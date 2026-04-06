A lista de convocadas da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027: quem será selecionada para as Lionesses de Sarina Wiegman no próximo verão?

Vale ressaltar que, neste momento, ainda não está claro qual será o tamanho do elenco que Wiegman poderá convocar para a Copa do Mundo. Os elencos masculinos foram ampliados para 26 jogadores na edição de 2022, e esse número se manteve para 2026, com o aumento do número de jogadores também sendo permitido na maioria dos torneios continentais desde então. O mesmo não aconteceu no futebol feminino, com Wiegman limitada a 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina de 2023 e a Euro 2025. Certamente teremos mais informações sobre isso à medida que o torneio se aproxima.

Haverá mais uma goleira que Wiegman precisa escolher, isso é certo. Nenhuma das outras opções no elenco teve tempo de jogo consistente nos últimos meses, e isso provavelmente fará a diferença no final. Parece que a disputa será entre Khiara Keating e Ellie Roebuck, mas Sophie Baggaley também foi convocada recentemente devido a lesões.

Quando se trata de zagueiras, devido à versatilidade de muitas das jogadoras mais prováveis desta seleção projetada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, é sempre difícil avaliar em qual grupo Wiegman vai se decidir. Realisticamente, todas as posições na linha defensiva estão cobertas pelas seis mencionadas anteriormente, então é apenas uma questão de quais outras qualidades ou profundidade posicional extra ela deseja ter à sua disposição.

Niamh Charles, Anouk Denton e Taylor Hinds podem todas jogar pela direita ou pela esquerda, com Poppy Pattinson emergindo recentemente como uma opção natural para a problemática função de lateral-esquerda. A zagueira central Lotte Wubben-Moy, por sua vez, integrou as seleções da Euro 2022, da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Euro 2025, e isso pode pesar fortemente a seu favor.

No meio-campo, Grace Clinton tem enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo desde sua transferência para o Manchester City no verão, e isso está prejudicando suas ambições com a seleção inglesa, enquanto sua companheira de clube, Laura Blindkilde Brown, é destaque na líder da Superliga Feminina, mas ainda não viu isso se traduzir em mais oportunidades com as Lionesses. Erica Parkinson, a jogadora de 17 anos que recebeu sua primeira convocação para a seleção principal na janela de abril devido às lesões de Toone e Clinton, também entrou na disputa por uma vaga nessa posição.

Depois, há Freya Godfrey, a atacante de 20 anos que participou dos dois últimos concentrados da Inglaterra devido a lesões de outras atacantes. As posições de ataque estão lotadas nesta equipe, então talvez apenas ausências levem à sua inclusão na seleção no próximo verão, mas muita coisa pode mudar entre agora e lá em relação ao tempo de jogo e à forma também.

Total de jogadoras: 31