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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

A lista de convocadas da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027: quem será selecionada para as Lionesses de Sarina Wiegman no próximo verão?

Análises
Inglaterra F
World Cup
Futebol feminino
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
Especiais e Opinião
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

A campanha de qualificação da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027 já começou oficialmente. As Lionesses começaram com uma vitória por 6 a 1 sobre a Ucrânia na terça-feira e continuarão sua busca por garantir uma vaga no Brasil quando receberem a Islândia no sábado. Como vice-campeãs em 2023, poucos duvidariam que a equipe de Sarina Wiegman alcançasse o mesmo feito, mas quem a treinadora escolherá para representar as campeãs europeias na América do Sul ainda é um pouco incerto.

É claro que há muitos nomes nos quais se pode apostar com segurança para a seleção final em junho do ano que vem. Afinal, Wiegman está no comando da Inglaterra há mais de quatro anos, então sabemos em quais jogadoras ela confia, como costumam ser suas escalações iniciais em torneios e o tipo de jogadora que ela quer para completar o restante do elenco, além das titulares garantidas.

Ainda assim, isso não significa que seja fácil prever toda a seleção das Lionesses para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Há muitos nomes novos que surgiram desde a campanha triunfante no Campeonato Europeu de 2025 e, infelizmente, há várias jogadoras atualmente afastadas devido a lesões de longa duração.

Então, com a Inglaterra tendo dado início à sua campanha de qualificação, quem parece ter vaga garantida no elenco de Wiegman? Quem tem algo a provar durante esse processo? E quem corre o risco de ficar de fora? Deixe o GOAL apresentar a você o panorama do elenco das Lionesses antes do torneio do próximo verão...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Escolhas incontestáveis

    Devido à estabilidade em torno das Lionesses e ao longo período de Wiegman no comando, além das informações que temos de grandes torneios anteriores, há muitas jogadoras que podemos considerar com segurança como certas para uma vaga no avião rumo ao Brasil no próximo verão — desde que nenhuma delas sofra lesões.

    A capitã Leah Williamson é, sem dúvida, uma delas, assim como a goleira titular Hannah Hampton. Outras que consolidaram suas vagas no time titular de Wiegman ao longo de seu mandato incluem Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway e Alessia Russo. Seria absolutamente surpreendente se alguma dessas seis não fosse convocada para o Brasil.

    Lauren Hemp e Lauren James também se enquadram nessa categoria. Ambas sofreram lesões nesta temporada e, por isso, não vêm à mente tão rapidamente quanto as outras, mas são jogadoras que Wiegman quase certamente sempre incluirá em seu time titular e, como tal, têm vaga garantida na seleção geral.

    Total de jogadoras: 8

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  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Outras jogadoras de destaque da equipe de Wiegman

    Seria fácil argumentar que várias jogadoras deste próximo grupo deveriam figurar entre as titulares acima, mas elas acabam ficando em uma categoria inferior porque não são titulares tão incontestáveis quanto as outras. Ainda assim, seria uma grande surpresa se alguma dessas jogadoras não fosse escolhida por Wiegman para representar as Lionesses no Brasil, já que elas se afirmaram como jogadoras de ponta e líderes importantes ao longo de sua gestão.

    Entre elas estão Jess Carter, Esme Morgan e Alex Greenwood, que quase sempre têm lugar garantido nas convocações da Inglaterra atualmente, embora possam ser alternadas na escalação dependendo de como Wiegman organize sua defesa. Todas as três oferecem versatilidade valiosa, além de qualidade e experiência, e parecem destinadas a ser membros essenciais da seleção de 2027.

    Ella Toone sempre enfrenta muita concorrência pela vaga de camisa 10, mas costuma se destacar como a primeira escolha de Wiegman, enquanto Beth Mead e Chloe Kelly provaram ser integrantes extremamente importantes desta equipe, mesmo que não sejam titulares em todas as partidas. Todas as três protagonizaram momentos decisivos nos sucessos anteriores da Inglaterra e devem embarcar para o Brasil.

    Total de jogadoras: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Em tendência positiva

    A partir deste ponto, o nível de certeza diminui. Dito isso, as jogadoras desta categoria apresentam uma evolução positiva na seleção inglesa e, por isso, é extremamente provável que participem do torneio no próximo verão.

    Aggie Beever-Jones é uma das integrantes mais antigas desse grupo, tendo passado a maior parte dos últimos 18 meses como reserva de Russo na posição de centroavante. Isso mudou um pouco recentemente devido ao surgimento de Michelle Agyemang, que entrou em campo à sua frente várias vezes na Euro 2025. Mas Beever-Jones continua bem posicionada na hierarquia geral desta seleção inglesa e voltou a ser a reserva certa de Russo enquanto Agyemang está fora por lesão.

    Jess Park, Maya Le Tissier e Lucia Kendall, por sua vez, são jogadoras que entraram neste grupo recentemente, pois suas atuações impressionantes nos clubes se traduziram em oportunidades para as Lionesses.

    Park tem sido uma das atacantes em melhor forma na Europa na temporada 2025-26 e agora parece ser uma titular incontornável; Le Tissier começou a ter mais oportunidades como zagueira central depois de ter sido vista quase exclusivamente como lateral-direita anteriormente, enquanto Kendall foi uma das revelações dos amistosos da Inglaterra após a Euro 2025.

    A última a ser mencionada neste grupo é Anna Moorhouse. A jogadora de 30 anos estreou pela Inglaterra em novembro e tem sido uma presença constante no grupo de goleiras ao longo dos últimos 18 meses. Ao contrário das outras goleiras do elenco convocadas para apoiar Hampton, ela sempre teve tempo de jogo regular nos clubes, o que a torna a menos provável entre as opções atrás de Hampton a ser cortada da seleção.

    Se todas as cinco jogadoras desta categoria continuarem assim, elas devem ir para a Copa do Mundo Feminina de 2027 como membros importantes da seleção, seja como reservas confiáveis ou como substitutas de impacto úteis.

    Total de jogadoras: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Últimas vagas disponíveis

    Vale ressaltar que, neste momento, ainda não está claro qual será o tamanho do elenco que Wiegman poderá convocar para a Copa do Mundo. Os elencos masculinos foram ampliados para 26 jogadores na edição de 2022, e esse número se manteve para 2026, com o aumento do número de jogadores também sendo permitido na maioria dos torneios continentais desde então. O mesmo não aconteceu no futebol feminino, com Wiegman limitada a 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina de 2023 e a Euro 2025. Certamente teremos mais informações sobre isso à medida que o torneio se aproxima.

    Haverá mais uma goleira que Wiegman precisa escolher, isso é certo. Nenhuma das outras opções no elenco teve tempo de jogo consistente nos últimos meses, e isso provavelmente fará a diferença no final. Parece que a disputa será entre Khiara Keating e Ellie Roebuck, mas Sophie Baggaley também foi convocada recentemente devido a lesões.

    Quando se trata de zagueiras, devido à versatilidade de muitas das jogadoras mais prováveis desta seleção projetada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, é sempre difícil avaliar em qual grupo Wiegman vai se decidir. Realisticamente, todas as posições na linha defensiva estão cobertas pelas seis mencionadas anteriormente, então é apenas uma questão de quais outras qualidades ou profundidade posicional extra ela deseja ter à sua disposição.

    Niamh Charles, Anouk Denton e Taylor Hinds podem todas jogar pela direita ou pela esquerda, com Poppy Pattinson emergindo recentemente como uma opção natural para a problemática função de lateral-esquerda. A zagueira central Lotte Wubben-Moy, por sua vez, integrou as seleções da Euro 2022, da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Euro 2025, e isso pode pesar fortemente a seu favor.

    No meio-campo, Grace Clinton tem enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo desde sua transferência para o Manchester City no verão, e isso está prejudicando suas ambições com a seleção inglesa, enquanto sua companheira de clube, Laura Blindkilde Brown, é destaque na líder da Superliga Feminina, mas ainda não viu isso se traduzir em mais oportunidades com as Lionesses. Erica Parkinson, a jogadora de 17 anos que recebeu sua primeira convocação para a seleção principal na janela de abril devido às lesões de Toone e Clinton, também entrou na disputa por uma vaga nessa posição.

    Depois, há Freya Godfrey, a atacante de 20 anos que participou dos dois últimos concentrados da Inglaterra devido a lesões de outras atacantes. As posições de ataque estão lotadas nesta equipe, então talvez apenas ausências levem à sua inclusão na seleção no próximo verão, mas muita coisa pode mudar entre agora e lá em relação ao tempo de jogo e à forma também.

    Total de jogadoras: 31

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Estranhos

    Será que mais alguém poderia entrar na disputa? Não é impossível. Afinal, Wiegman já tem experiência em convocar jogadoras que estavam fora do radar. Ela levou Laura Coombs para a Copa do Mundo Feminina de 2023, encerrando a ausência de oito anos da estrela do Man City da seleção inglesa, e também trouxe Nikita Parris de volta no ano passado, depois que a atacante passou mais de dois anos sem ser convocada, embora ela não tenha sido selecionada para a Euro 2025 no final das contas.

    Então, quem poderia seguir os passos delas e entrar nesta seleção da Inglaterra aparentemente do nada, se fossem necessárias?

    Millie Turner e Lucy Parker são titulares regulares na WSL e têm estado à margem da seleção das Lionesses sob o comando de Wiegman; elas provavelmente seriam as próximas na hierarquia caso ocorressem lesões no grupo de zagueiras centrais.

    No meio-campo, Ruby Mace e Maisie Symonds são duas jovens promessas que já receberam convocações para a seleção principal e jogam regularmente tanto em seus clubes quanto pela seleção sub-23 da Inglaterra. Wiegman tem recorrido regularmente à seleção sub-23 para completar seu elenco quando outras jogadoras estão ausentes, bem como quando jovens jogadoras merecem a chance de dar um passo adiante.

    Mais uma vez, da forma como as coisas estão, seria improvável que qualquer uma dessas quatro jogadoras participasse em 2027. De fato, Parker e Symonds ainda não estrearam pela seleção principal, apesar de estarem nos elencos, e Turner e Mace têm apenas uma partida cada. Mas todas elas demonstraram suas qualidades na WSL, já estão acostumadas ao ambiente e os casos de Mace e Symonds podem mudar, especialmente porque ambas ainda são muito jovens e podem dar grandes passos à frente entre agora e o próximo verão.

    Total de jogadoras: 35

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Mulheres esquecidas

    Durante seus quatro anos e meio no comando desta equipe, Wiegman convocou 48 jogadoras diferentes. Seis delas já se aposentaram, mas ainda há muitos nomes em atividade, algumas agora na segunda divisão do futebol inglês, que a atual treinadora das Lionesses incluiu em sua seleção inglesa em algum momento ao longo de seu mandato.

    Muitas delas são jogadoras mais velhas que, desde então, foram substituídas no elenco por talentos mais jovens, como Coombs, Parris, Bethany England e Jordan Nobbs. Por outro lado, nem Katie Zelem nem Gabby George realmente chamaram a atenção de Wiegman quando participaram dos treinamentos, apesar de jogarem em posições que precisavam ser preenchidas no elenco.

    Há também algumas jogadoras mais jovens nesse grupo que nunca conseguiram se destacar depois de entrarem na seleção inglesa. Ebony Salmon não é convocada desde fevereiro de 2023, tendo enfrentado dificuldades para marcar gols de forma consistente ao longo dos anos. Katie Robinson, por sua vez, parecia ser uma das favoritas de Wiegman e chegou a conquistar uma vaga na seleção para a Copa do Mundo Feminina de 2023, indo para a Austrália como a jogadora mais jovem das Lionesses, aos 20 anos. No entanto, ela não participa da seleção principal desde setembro daquele ano, apesar de ter sido titular da seleção sub-23 por um longo período depois disso.

    Total de jogadoras: 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Ausentes de longa duração

    A atrapalhar essa previsão está um grupo de jogadoras ausentes há muito tempo, que voltarão à ação bem antes do início da Copa do Mundo de 2027, o que as mantém ainda na disputa por uma vaga na seleção, mas torna difícil avaliar sua situação no momento devido às circunstâncias.

    Dentre elas, Agyemang é a que tem mais chances de entrar no elenco no próximo verão. A atacante foi uma revelação em 2025, entrando em cena com um gol logo aos 41 segundos de sua estreia pelas Lionesses, após ter sido convocada de última hora para a seleção da Eurocopa. Na Suíça, ela marcou duas vezes nas eliminatórias e foi eleita a Jovem Jogadora do Torneio, mas sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) em outubro. Ela, no entanto, estará de volta ainda este ano e espera retomar de onde parou e reforçar as opções de Wiegman para a posição de centroavante.

    Há mais três jogadoras à margem desta seleção que estão afastadas devido a lesões no ligamento cruzado anterior. Jessica Naz, a atacante do Tottenham que está fora desde dezembro de 2025, tem seis partidas pela seleção; a adolescente Katie Reid ainda não estreou na seleção principal, mas era uma das zagueiras centrais em melhor forma do país quando recebeu sua primeira convocação para as Lionesses em novembro, dias antes da notícia de sua lesão; e Ella Morris foi convocada como uma solução em potencial para a falta de profundidade na lateral-direita pouco antes da Euro 2025, mas acabou sofrendo uma lesão no joelho justamente naquele mesmo estágio de preparação. Morris deve retornar aos gramados no início de abril e agora tem tempo de sobra para voltar à disputa.

    Missy Bo Kearns é outra ausente. Inicialmente, isso se deveu a motivos muito mais felizes. A meio-campista do Aston Villa anunciou em março de 2026 que estava grávida de seu primeiro filho, com previsão de nascimento para setembro. No entanto, no final de março, ela revelou que havia perdido o bebê de forma devastadora. Kearns estava na lista de reservas para a Euro 2025 e jogou em dois amistosos da Inglaterra no final do ano, tendo oportunidades à frente de jogadoras como Blindkilde Brown e Clinton.

    Total: 48

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