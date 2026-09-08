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Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI
Ahmed Mansy

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A liga saudita expôs a contradição: por que Cristiano Ronaldo não foi indicado à Bola de Ouro?

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O astro português foi vítima de injustiça?

A maldição do Campeonato Saudita continuou perseguindo o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, privando-o de concorrer novamente à conquista da Bola de Ouro.

A revista francesa "France Football" anunciou nesta terça-feira a lista completa dos indicados para vencer o prêmio Bola de Ouro "Ballon d'Or" de 2026, que é concedido ao melhor jogador do mundo.

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  • Claquete pela quarta vez

    E apesar de a lista ter incluído jogadores da liga saudita Roshn, Cristiano Ronaldo não estava entre eles, sendo os dois atletas o senegalês Sadio Mané, seu companheiro no Al-Nassr, e o mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadsiah.

    Esta passou a ser a quarta vez consecutiva em que o astro português não é incluído na lista inicial dos candidatos a vencer a Bola de Ouro.

    Essa sequência negativa veio depois de outra sequência positiva, que se estendeu ao longo de 18 anos, período em que Cristiano Ronaldo nunca ficou fora da lista inicial dos candidatos a vencer a Bola de Ouro.

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  • Será que o Campeonato Saudita privou Cristiano Ronaldo da Bola de Ouro?

    O curioso é que essa sequência negativa começou desde a chegada de Cristiano Ronaldo ao Campeonato Saudita, mais precisamente às fileiras do Al-Nassr, em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com o Manchester United.

    Alguns consideraram que o motivo disso é o fato de Cristiano Ronaldo jogar no Campeonato Saudita de Roshn, sem conquistar grandes sucessos com o Al-Nassr, ou mesmo em nível internacional com a seleção de Portugal.

  • Por que Quiñones e Mané, e não Cristiano Ronaldo?

    Mas o estranho é que Quiñones foi indicado pela primeira vez para vencer a Bola de Ouro após sua primeira temporada em que conquistou o título de artilheiro do Campeonato Saudita, algo que não aconteceu com Cristiano Ronaldo, que venceu o mesmo prêmio duas vezes.

    É verdade que Quiñones brilhou na Copa do Mundo de 2026, marcando 4 gols e dando uma assistência, mas Cristiano Ronaldo também marcou 3 gols no Mundial e foi eliminado nas oitavas de final, a mesma fase em que a seleção do México foi eliminada.

    No cenário nacional, Cristiano Ronaldo superou Quiñones no aspecto coletivo, ao conduzir o Al-Nassr à conquista do título do Campeonato Saudita após 7 anos de jejum.

    O astro português foi o de maior influência na conquista do Al-Nassr, com seus 28 gols marcados na Roshn Saudi League, uma diferença de 5 gols em relação a Quiñones, que ficou em quarto lugar com o Al-Qadsiah.

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  • O dilema do brilho internacional

    Apesar de Cristiano Ronaldo ter sido o principal protagonista na conquista do título pelo Al-Nassr, ele não foi indicado ao lado de seu companheiro Sadio Mané, que marcou apenas 10 gols na temporada passada da Roshn Saudi League, além de ter dado 6 assistências.

    Ficou evidente que o segredo por trás da indicação de Mané é seu brilho internacional com a seleção do Senegal, depois de tê-la conduzido à classificação para a final da Copa Africana de Nações 2025, e inclusive à conquista do título, antes de este lhe ser retirado por decisão administrativa da Confederação Africana de Futebol.

    Por outro lado, Mané não marcou nenhum gol na Copa do Mundo 2026, limitando-se a dar apenas uma assistência no Mundial no qual o Senegal deu adeus precocemente, ainda na fase de 32 avos de final.

    E se chegar à final de um torneio continental, aliado a algum brilho local, é uma conquista suficiente para indicar Mané à Bola de Ouro, permanece a pergunta sobre o motivo pelo qual Cristiano Ronaldo não foi indicado a vencê-la em 2025.

    Cristiano Ronaldo conduziu a seleção de Portugal à conquista do título da Liga das Nações da UEFA 2025, isso depois de ter sido o artilheiro da Roshn Saudi League e de ter levado o Al-Nassr ao terceiro lugar, atrás do Al-Ittihad e do Al-Hilal.

    Ainda assim, Cristiano Ronaldo não foi indicado a vencer a Bola de Ouro, deixando em aberto as dúvidas sobre o motivo de sua ausência constante nessas indicações desde sua transferência para o Campeonato Saudita.

  • Vencedor da Bola de Ouro

    De qualquer forma, Ronaldo segue sendo um nome histórico da Bola de Ouro, sobretudo no que diz respeito às indicações para conquistá-la.

    O craque português continua sendo o jogador mais indicado à lista preliminar da Bola de Ouro, com 18 vezes, com uma diferença de apenas uma vez para o seu rival argentino Lionel Messi.

    Por outro lado, o zagueiro italiano Paolo Maldini aparece na terceira colocação, com 13 vezes, superando o holandês Johan Cruyff, o alemão Franz Beckenbauer e o francês Karim Benzema, com 12 vezes cada um.