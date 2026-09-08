Apesar de Cristiano Ronaldo ter sido o principal protagonista na conquista do título pelo Al-Nassr, ele não foi indicado ao lado de seu companheiro Sadio Mané, que marcou apenas 10 gols na temporada passada da Roshn Saudi League, além de ter dado 6 assistências.

Ficou evidente que o segredo por trás da indicação de Mané é seu brilho internacional com a seleção do Senegal, depois de tê-la conduzido à classificação para a final da Copa Africana de Nações 2025, e inclusive à conquista do título, antes de este lhe ser retirado por decisão administrativa da Confederação Africana de Futebol.

Por outro lado, Mané não marcou nenhum gol na Copa do Mundo 2026, limitando-se a dar apenas uma assistência no Mundial no qual o Senegal deu adeus precocemente, ainda na fase de 32 avos de final.

E se chegar à final de um torneio continental, aliado a algum brilho local, é uma conquista suficiente para indicar Mané à Bola de Ouro, permanece a pergunta sobre o motivo pelo qual Cristiano Ronaldo não foi indicado a vencê-la em 2025.

Cristiano Ronaldo conduziu a seleção de Portugal à conquista do título da Liga das Nações da UEFA 2025, isso depois de ter sido o artilheiro da Roshn Saudi League e de ter levado o Al-Nassr ao terceiro lugar, atrás do Al-Ittihad e do Al-Hilal.

Ainda assim, Cristiano Ronaldo não foi indicado a vencer a Bola de Ouro, deixando em aberto as dúvidas sobre o motivo de sua ausência constante nessas indicações desde sua transferência para o Campeonato Saudita.