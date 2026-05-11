O canal do clube, Real Madrid TV, lançou um ataque sem precedentes contra a Liga, os árbitros e uma suposta “manipulação” das imagens de TV. Segundo o clube, não é por causa de uma inferioridade esportiva, mas sim por causa de um sistema corrupto que o impede de alcançar o sucesso.
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"A Liga Espanhola é um circo e uma piada": Real Madrid TV divulga teorias da conspiração grosseiras após o Clássico contra o FC Barcelona
Uma jogada específica aos 55 minutos foi a gota d’água para a emissora: uma entrada de Eric García em Jude Bellingham dentro da área não foi punida. Para os especialistas da emissora da Casa Branca, um verdadeiro escândalo.
“Talvez um empurrão na altura do pescoço seja um pouco mais grave, mas não vimos isso. O que vimos, porém, foi uma cotovelada de Eric García que, sem dúvida, justifica, em primeiro lugar, um pênalti e, em segundo lugar, um cartão vermelho”, protestaram na RMTV.
As críticas ao árbitro Alejandro Hernandez, no entanto, foram apenas o prelúdio. A verdadeira ira se voltou contra a falta de intervenção do assistente de vídeo: “É mais uma prova da inércia do VAR, que não corrige uma possível injustiça. Se isso for considerado uma situação de jogo, tudo pode ser uma situação de jogo. Quem já jogou futebol sabe que Eric García fez isso de propósito.”
- AFP
Real Madrid TV: Teorias da conspiração em torno da produção
A retórica da emissora foi se tornando cada vez mais radical ao longo do programa. Acusou-se o VAR de ter uma agenda específica contra o campeão recordista: “Sempre que há situações de jogo duvidosas, o VAR intervém quando lhe convém. E quando é que o VAR intervém? Ele só intervém para prejudicar o Real Madrid.”
Mas não foi só isso. A RMTV acusou os produtores de TV de censura ativa. Assim, cenas decisivas, como um possível cartão vermelho contra Dani Olmo, do Barça, não teriam sido exibidas intencionalmente no replay.
“O espectador está sendo privado de um replay de algo que simplesmente aconteceu. Se não vimos até agora, também não veremos mais, assim como tantas outras coisas que não foram mostradas”, afirmou em um discurso emocionado.
Real Madrid TV: "A Liga Espanhola não é levada a sério"
O golpe final foi direcionado à direção da LaLiga e ao seu presidente, Javier Tebas. Os madrilenos se consideram vítimas de uma encenação midiática orquestrada por prestadores de serviços duvidosos.
“A LaLiga não é séria. A LaLiga de Tebas, a de Negreira. Isso é um circo e uma piada. É terrível. Que vergonha, essa transmissão da LaLiga”, protestou a emissora.
Especialmente a empresa HBS e seu envolvimento com a Mediapro seriam responsáveis por uma “manipulação da transmissão”. Acusou-se os diretores de seguirem uma clara “linha editorial” que visa prejudicar sistematicamente o Real Madrid.