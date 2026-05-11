Uma jogada específica aos 55 minutos foi a gota d’água para a emissora: uma entrada de Eric García em Jude Bellingham dentro da área não foi punida. Para os especialistas da emissora da Casa Branca, um verdadeiro escândalo.

“Talvez um empurrão na altura do pescoço seja um pouco mais grave, mas não vimos isso. O que vimos, porém, foi uma cotovelada de Eric García que, sem dúvida, justifica, em primeiro lugar, um pênalti e, em segundo lugar, um cartão vermelho”, protestaram na RMTV.

As críticas ao árbitro Alejandro Hernandez, no entanto, foram apenas o prelúdio. A verdadeira ira se voltou contra a falta de intervenção do assistente de vídeo: “É mais uma prova da inércia do VAR, que não corrige uma possível injustiça. Se isso for considerado uma situação de jogo, tudo pode ser uma situação de jogo. Quem já jogou futebol sabe que Eric García fez isso de propósito.”