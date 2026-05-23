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A lenda do Leeds United, Marcelo Bielsa, parece deixar claro o que pretende fazer após a Copa do Mundo, enquanto o técnico do Uruguai faz um anúncio surpreendente
Será este o fim definitivo para El Loco?
O técnico argentino, hoje com 70 anos, está no comando da seleção sul-americana desde maio de 2023. Durante os 36 jogos que comandou, ele implementou seu característico estilo de alta intensidade, levando o Uruguai ao terceiro lugar na Copa América de 2024. No entanto, comentários recentes sugerem que sua trajetória com a seleção nacional tem um prazo de validade se aproximando.
Em discurso durante um evento organizado pela Federação Uruguaia de Futebol, Bielsa foi surpreendentemente franco sobre suas perspectivas profissionais. “Nosso trabalho termina com a Copa do Mundo”, afirmou. “É um milagre na carreira esportiva de qualquer profissional participar da Copa do Mundo. Serei eternamente grato ao Uruguai por me permitir desfrutar de uma competição como a Copa do Mundo.”
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Sucesso e atritos em Montevidéu
O reinado de Bielsa tem sido uma mistura de genialidade tática e do típico atrito “bielsista”. Embora ostente uma taxa de vitórias de quase 42%, seus métodos nem sempre foram bem aceitos pela velha guarda. Mais notavelmente, o lendário atacante Luis Suárez já se manifestou anteriormente sobre o estilo de gestão do técnico fora de campo e o ambiente rigoroso que ele cria.
Apesar dessas tensões internas, o público uruguaio acolheu amplamente o elenco renovado. Às vésperas do torneio de 2026, há um otimismo genuíno de que o Uruguai possa superar o desafiador Grupo H, que conta com Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. Reportagens locais em Montevidéu reforçaram os comentários de Bielsa, sugerindo que ele realmente deixará o cargo assim que o torneio terminar.
De volta ao cenário mundial
Para Bielsa, a Copa do Mundo de 2026 representa uma última oportunidade de consolidar seu legado no cenário internacional, após já ter comandado a Argentina e o Chile. Aos 70 anos, ele continua sendo uma das figuras mais influentes do futebol moderno, com seu trabalho em Elland Road ainda servindo de referência para seu sucesso recente; sua imensa popularidade em Leeds vem de ter levado o clube ao título da Championship na temporada 2019-2020, finalmente levando a equipe de volta à Premier League.
Recentemente, ele fez um retorno emocionante ao solo inglês para um amistoso contra os Three Lions em Wembley, em março. Aquele empate em 1 a 1 contou com a participação do atacante do Leeds, Dominic Calvert-Lewin, embora o atacante tenha sido preterido na convocação final de Thomas Tuchel para a seleção inglesa.
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Em busca dos fantasmas de 2002 com um novo sonho uruguaio
Bielsa já havia participado da Copa do Mundo com a Argentina em 2002, mas aquela campanha acabou sendo amarga, já que a Albiceleste sofreu uma surpreendente eliminação na primeira fase. Agora, no comando do Uruguai, o gênio tático está determinado a redimir aquele revés histórico e deixar uma marca duradoura no próximo torneio mundial.