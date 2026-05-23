A lenda do Leeds United, Marcelo Bielsa, parece deixar claro o que pretende fazer após a Copa do Mundo, enquanto o técnico do Uruguai faz um anúncio surpreendente

O técnico argentino, hoje com 70 anos, está no comando da seleção sul-americana desde maio de 2023. Durante os 36 jogos que comandou, ele implementou seu característico estilo de alta intensidade, levando o Uruguai ao terceiro lugar na Copa América de 2024. No entanto, comentários recentes sugerem que sua trajetória com a seleção nacional tem um prazo de validade se aproximando.

Em discurso durante um evento organizado pela Federação Uruguaia de Futebol, Bielsa foi surpreendentemente franco sobre suas perspectivas profissionais. “Nosso trabalho termina com a Copa do Mundo”, afirmou. “É um milagre na carreira esportiva de qualquer profissional participar da Copa do Mundo. Serei eternamente grato ao Uruguai por me permitir desfrutar de uma competição como a Copa do Mundo.”