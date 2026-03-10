Getty
A lenda do Celtic, Gordon Strachan, questiona por que os treinadores devem responder a pessoas que “usam máscaras e agridem policiais” em meio aos curtos mandatos de Wilfried Nancy e Ange Postecoglou
Reinos curtos em ambos os lados da divisão Old Firm
Em uma época em que os torcedores podem expressar suas queixas mais alto do que nunca, já que as redes sociais são frequentemente usadas como um medidor do descontentamento interno, mandatos curtos no banco de reservas estão se tornando cada vez mais comuns.
Houve casos disso em ambos os lados de Glasgow em 2025-26, com Nancy sendo convidado a sair do Celtic Park poucas semanas após sua chegada da MLS, enquanto Russell Martin foi demitido pelo Rangers em outubro, após 17 jogos no comando.
Postecoglou e Frank recebem pouco tempo dos clubes da Premier League
Na Inglaterra, Postecoglou não conseguiu vencer nenhuma das oito partidas que comandou pelo Forest — com os Reds também passando por Sean Dyche e chegando ao quarto técnico da temporada —, enquanto Graham Potter e Thomas Frank estão entre os que foram demitidos pelo West Ham e pelo Tottenham, respectivamente.
O ex-meio-campista do Manchester United e do Leeds, Strachan, sabe tudo sobre a pressão de treinar no mais alto nível - tendo trabalhado em clubes e seleções - e está preocupado com a influência que os torcedores têm agora nas decisões tomadas pela diretoria.
Os proprietários estão cedendo à pressão dos torcedores?
Ele testemunhou cenas desagradáveis no Ibrox no domingo, quando torcedores dos lados opostos da acirrada rivalidade Old Firm invadiram o campo e se envolveram em brigas que foram consideradas “desprezíveis”.
Em entrevista à Covers.com, site de apostas em futebol, Strachan — que passou quatro anos no comando do Celtic entre 2005 e 2009 — disse ao GOAL, quando questionado se os proprietários estão cedendo à pressão dos torcedores para não se tornarem alvos da raiva deles: “Pode ser isso, mas também há proprietários impacientes, então realmente depende das pessoas responsáveis pelos clubes.
“Sobre o tema da pressão dos torcedores, vimos torcedores do Celtic e do Rangers invadirem o campo no domingo e causarem violência. Essas pessoas que invadiram o campo são as mesmas que estão nas redes sociais exigindo que os treinadores e presidentes sejam demitidos. São essas pessoas que nós, treinadores, temos que responder. Honestamente, pense nisso por um segundo: são essas pessoas que estão questionando nossa capacidade como treinadores, usando máscaras e socando policiais.
“Quando os jornalistas se reúnem para escrever sobre os treinadores e os membros da diretoria de um clube e dizem: ‘os torcedores estão insatisfeitos’, vocês estão falando sobre aquele grupo de pessoas que quase brigaram entre si no campo? Vivemos em um mundo louco, no qual temos que prestar contas a essas pessoas. Acho muito difícil quando alguém diz: ‘os torcedores estão pensando isso’, porque acabamos de ter um breve vislumbre do tipo de pessoas que eles realmente são.”
Grandes clubes em busca de novos treinadores permanentes
O Celtic está de volta ao trabalho sob a orientação de Martin O'Neill, que assume o comando interino pela segunda vez nesta temporada. Haverá uma vaga permanente a ser preenchida durante o verão, enquanto times como o Spurs e o Manchester United também estão em busca de treinadores em tempo integral, na tentativa de atender às expectativas de suas exigentes torcidas.
