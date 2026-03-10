A lenda do Celtic, Gordon Strachan, questiona por que os treinadores devem responder a pessoas que “usam máscaras e agridem policiais” em meio aos curtos mandatos de Wilfried Nancy e Ange Postecoglou

Ele testemunhou cenas desagradáveis no Ibrox no domingo, quando torcedores dos lados opostos da acirrada rivalidade Old Firm invadiram o campo e se envolveram em brigas que foram consideradas “desprezíveis”.

Em entrevista à Covers.com, site de apostas em futebol, Strachan — que passou quatro anos no comando do Celtic entre 2005 e 2009 — disse ao GOAL, quando questionado se os proprietários estão cedendo à pressão dos torcedores para não se tornarem alvos da raiva deles: “Pode ser isso, mas também há proprietários impacientes, então realmente depende das pessoas responsáveis pelos clubes.

“Sobre o tema da pressão dos torcedores, vimos torcedores do Celtic e do Rangers invadirem o campo no domingo e causarem violência. Essas pessoas que invadiram o campo são as mesmas que estão nas redes sociais exigindo que os treinadores e presidentes sejam demitidos. São essas pessoas que nós, treinadores, temos que responder. Honestamente, pense nisso por um segundo: são essas pessoas que estão questionando nossa capacidade como treinadores, usando máscaras e socando policiais.

“Quando os jornalistas se reúnem para escrever sobre os treinadores e os membros da diretoria de um clube e dizem: ‘os torcedores estão insatisfeitos’, vocês estão falando sobre aquele grupo de pessoas que quase brigaram entre si no campo? Vivemos em um mundo louco, no qual temos que prestar contas a essas pessoas. Acho muito difícil quando alguém diz: ‘os torcedores estão pensando isso’, porque acabamos de ter um breve vislumbre do tipo de pessoas que eles realmente são.”