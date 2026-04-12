A lenda do Arsenal, Tony Adams, se oferece para ajudar o ícone do golfe Tiger Woods na luta contra o vício

Adams acredita que a preocupação do público com Woods é um passo necessário, mesmo que o atleta ainda não esteja pronto para enfrentá-la. Refletindo sobre sua própria trajetória em Highbury, Adams lembrou como, no início, ignorou as tentativas de intervenção de seus companheiros do Arsenal. “As pessoas estão começando a dizer: ‘Olha, você tem um problema aqui’”, explicou Adams ao discutir a importância de quebrar o ciclo da negação.

“O que eu fiz foi meio que evitar todo mundo que me dizia isso, entende o que quero dizer? Tipo, os Lee Dixons do mundo estavam dizendo: ‘Tone, o que diabos você está fazendo?’ E eu respondia: ‘Você é meio esquisito. Martin Keown é meio estranho’. Você meio que ignora as pessoas ou se livra delas, porque não quer olhar para si mesmo. Então ele realmente não quer olhar... e não podemos facilitar isso para eles”, acrescentou Adams.