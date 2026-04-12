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A lenda do Arsenal, Tony Adams, se oferece para ajudar o ícone do golfe Tiger Woods na luta contra o vício
Preocupações crescentes em relação à superestrela do golfe
A oferta surge após um período difícil para Woods, que recentemente capotou seu carro em um terrível acidente. Relatos da cena indicam que os policiais encontraram comprimidos prescritos com ele, e embora Woods negue ter dirigido sob o efeito de substâncias, ele se afastou oficialmente do esporte para se concentrar em sua saúde. A lenda foi forçada a desistir do Masters desta semana, torneio que já venceu cinco vezes. Detalhes dos relatórios policiais afirmam que os olhos de Woods estavam vermelhos e suas pupilas permaneceram “extremamente dilatadas” durante a intervenção. Esses acontecimentos levaram até mesmo as maiores figuras do golfe a se manifestarem, com Jack Nicklaus alertando: “Às vezes você vai longe demais e simplesmente precisa de alguém para te ajudar.”
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Adams estende a mão a um ícone em dificuldades
Após o recente acidente de carro de Woods e os problemas legais que se seguiram, Adams sugeriu que sua renomada clínica poderia oferecer o refúgio de que o vencedor de 15 torneios do Grand Slam precisa. Adams, que lutou contra o alcoolismo durante sua carreira como jogador, mantém-se sóbrio há três décadas e dedicou sua vida após o esporte a ajudar atletas a superar as armadilhas do vício.
Sobre a situação atual de Woods, Adams disse ao The Sun: “Vejo um viciado, para ser totalmente honesto com você. Se ele quiser vir para a minha clínica de reabilitação, há um lugar reservado para ele. Se ele quiser mudar, que faça essa mudança.”
O reflexo de uma luta passada
Adams acredita que a preocupação do público com Woods é um passo necessário, mesmo que o atleta ainda não esteja pronto para enfrentá-la. Refletindo sobre sua própria trajetória em Highbury, Adams lembrou como, no início, ignorou as tentativas de intervenção de seus companheiros do Arsenal. “As pessoas estão começando a dizer: ‘Olha, você tem um problema aqui’”, explicou Adams ao discutir a importância de quebrar o ciclo da negação.
“O que eu fiz foi meio que evitar todo mundo que me dizia isso, entende o que quero dizer? Tipo, os Lee Dixons do mundo estavam dizendo: ‘Tone, o que diabos você está fazendo?’ E eu respondia: ‘Você é meio esquisito. Martin Keown é meio estranho’. Você meio que ignora as pessoas ou se livra delas, porque não quer olhar para si mesmo. Então ele realmente não quer olhar... e não podemos facilitar isso para eles”, acrescentou Adams.
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Uma tradição de recuperação no Sporting Chance
Desde que fundou a Sporting Chance há 26 anos, Adams já viu inúmeras estrelas do esporte profissional passarem pelas portas de sua clínica. Sua experiência lhe diz que, até que Woods esteja pronto para encarar a realidade de sua situação, o caminho para a recuperação continuará bloqueado. Ao oferecer um “lugar na sala” específico, o grande jogador do Arsenal está estendendo uma mão amiga a um dos poucos atletas da história cuja fama se equipara à sua.