A lenda da NBA, Michael Jordan, lidera as homenagens a Pep Guardiola na festa de despedida do técnico do Manchester City

Por meio de uma mensagem em vídeo, a lenda da NBA Jordan liderou as homenagens mundiais e disse: "Só queria te parabenizar por uma carreira incrível. Aproveite a aposentadoria. Boa sorte nos campos de golfe e mantenha a bola na linha. Parabéns."

O jogador de golfe Tommy Fleetwood acrescentou: “Você merece tudo o que estiver prestes a fazer a seguir. É uma honra chamá-lo de amigo e parabéns. Você tem sido incrível.”

O experiente técnico Neil Warnock também declarou: “Não consigo acreditar que você está indo embora. Já vi tantos técnicos se aposentarem, mas você está no topo da lista. O melhor técnico que já vi.”



