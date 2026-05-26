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Jordan-Man-City-GuardiolaGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traduzido por

A lenda da NBA, Michael Jordan, lidera as homenagens a Pep Guardiola na festa de despedida do técnico do Manchester City

P. Guardiola
M. Jordan
Manchester City
Premier League

O ícone da NBA Michael Jordan liderou um ilustre grupo de estrelas do esporte que prestou homenagem a Pep Guardiola durante um evento de despedida memorável no Manchester City. A cerimônia de despedida aconteceu após a emocionante decisão do lendário técnico catalão de encerrar sua passagem transformadora de dez anos no Etihad Stadium, tendo conquistado a marca sem precedentes de 20 títulos importantes.

  • Técnico icônico recebe grande despedida

    Uma multidão incrível de 19 mil torcedores se reuniu na arena Co-Op Live para uma emocionante festa pós-evento, após um desfile de ônibus aberto pelas ruas da cidade. O evento celebrou as conquistas históricas das equipes masculina, feminina e da base do Man City, ao lado do técnico que está de saída, cujo mandato de uma década foi encerrado com a conquista de duas copas nacionais. Um desfile de figuras lendárias do clube, incluindo Vincent Kompany e Fernandinho, ajudou a apresentar a impressionante coleção de troféus conquistados sob a orientação do espanhol.


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  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Ícones do esporte fazem elogios comoventes

    Por meio de uma mensagem em vídeo, a lenda da NBA Jordan liderou as homenagens mundiais e disse: "Só queria te parabenizar por uma carreira incrível. Aproveite a aposentadoria. Boa sorte nos campos de golfe e mantenha a bola na linha. Parabéns."

    O jogador de golfe Tommy Fleetwood acrescentou: “Você merece tudo o que estiver prestes a fazer a seguir. É uma honra chamá-lo de amigo e parabéns. Você tem sido incrível.”

    O experiente técnico Neil Warnock também declarou: “Não consigo acreditar que você está indo embora. Já vi tantos técnicos se aposentarem, mas você está no topo da lista. O melhor técnico que já vi.”


  • O gênio catalão se despede definitivamente

    A comemoração contou com participações surpresa do ex-capitão Kompany e do jogador emprestado Jack Grealish, além do anúncio inesperado de um contrato de quatro anos com a estrela do time feminino, Khadija Shaw.

    Refletindo sobre seu profundo vínculo com o clube durante uma entrevista final no palco com o guitarrista do Oasis, Noel Gallagher, Guardiola disse: “Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo esta noite para se despedir. Sinto que esta noite mostra realmente a conexão que este clube tem. Khaldoon Al Mubarak e todas as pessoas e todos os torcedores do City que estiveram ligados desde o primeiro minuto. Muito obrigado, não tenho palavras para expressar minha gratidão. Para sempre, pelo resto da minha vida, vocês estarão no meu coração.”

  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    A diretoria da Etihad enfrenta uma reconstrução desafiadora

    O City precisa agora atravessar um período de transição desafiador ao entrar na era pós-Guardiola neste verão. A diretoria já agiu rapidamente, tendo supostamente fechado um contrato de três anos com o ex-assistente Enzo Maresca para assumir o cargo de novo técnico. O novo treinador italiano enfrenta a pressão imediata de executar planos cruciais de renovação do elenco durante a próxima janela de transferências, a fim de manter o nível competitivo de elite do clube em várias frentes.