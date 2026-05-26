Getty/GOAL
Traduzido por
A lenda da NBA, Michael Jordan, lidera as homenagens a Pep Guardiola na festa de despedida do técnico do Manchester City
Técnico icônico recebe grande despedida
Uma multidão incrível de 19 mil torcedores se reuniu na arena Co-Op Live para uma emocionante festa pós-evento, após um desfile de ônibus aberto pelas ruas da cidade. O evento celebrou as conquistas históricas das equipes masculina, feminina e da base do Man City, ao lado do técnico que está de saída, cujo mandato de uma década foi encerrado com a conquista de duas copas nacionais. Um desfile de figuras lendárias do clube, incluindo Vincent Kompany e Fernandinho, ajudou a apresentar a impressionante coleção de troféus conquistados sob a orientação do espanhol.
- Getty Images Sport
Ícones do esporte fazem elogios comoventes
Por meio de uma mensagem em vídeo, a lenda da NBA Jordan liderou as homenagens mundiais e disse: "Só queria te parabenizar por uma carreira incrível. Aproveite a aposentadoria. Boa sorte nos campos de golfe e mantenha a bola na linha. Parabéns."
O jogador de golfe Tommy Fleetwood acrescentou: “Você merece tudo o que estiver prestes a fazer a seguir. É uma honra chamá-lo de amigo e parabéns. Você tem sido incrível.”
O experiente técnico Neil Warnock também declarou: “Não consigo acreditar que você está indo embora. Já vi tantos técnicos se aposentarem, mas você está no topo da lista. O melhor técnico que já vi.”
O gênio catalão se despede definitivamente
A comemoração contou com participações surpresa do ex-capitão Kompany e do jogador emprestado Jack Grealish, além do anúncio inesperado de um contrato de quatro anos com a estrela do time feminino, Khadija Shaw.
Refletindo sobre seu profundo vínculo com o clube durante uma entrevista final no palco com o guitarrista do Oasis, Noel Gallagher, Guardiola disse: “Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo esta noite para se despedir. Sinto que esta noite mostra realmente a conexão que este clube tem. Khaldoon Al Mubarak e todas as pessoas e todos os torcedores do City que estiveram ligados desde o primeiro minuto. Muito obrigado, não tenho palavras para expressar minha gratidão. Para sempre, pelo resto da minha vida, vocês estarão no meu coração.”
- Getty Images Sport
A diretoria da Etihad enfrenta uma reconstrução desafiadora
O City precisa agora atravessar um período de transição desafiador ao entrar na era pós-Guardiola neste verão. A diretoria já agiu rapidamente, tendo supostamente fechado um contrato de três anos com o ex-assistente Enzo Maresca para assumir o cargo de novo técnico. O novo treinador italiano enfrenta a pressão imediata de executar planos cruciais de renovação do elenco durante a próxima janela de transferências, a fim de manter o nível competitivo de elite do clube em várias frentes.