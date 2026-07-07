A lenda da arbitragem Pierluigi Collina responde às alegações “muito suspeitas” de Donald Trump sobre o árbitro da Copa do Mundo Raphael Claus

A arbitragem da Copa do Mundo de 2026 foi colocada no centro das atenções políticas, com Collina liderando a defesa do árbitro Claus. O árbitro brasileiro se viu no meio de uma tempestade após expulsar o atacante da seleção dos EUA, Folarin Balogun, durante uma partida da fase de grupos contra a Bósnia e Herzegovina, uma decisão que acabou despertando a ira da Casa Branca.

Em comunicado oficial, Collina deixou clara a posição da FIFA: “A FIFA reconhece Raphael Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e um membro valioso da Equipe Um na Copa do Mundo da FIFA. Ao longo de sua carreira, ele tem demonstrado consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade. Raphael Claus está apitando em sua segunda Copa do Mundo da FIFA, tendo estado conosco no Catar em 2022. Ele é um árbitro experiente e altamente respeitado, e mantemos total confiança nele como árbitro de confiança.”



