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A lenda da arbitragem Pierluigi Collina responde às alegações “muito suspeitas” de Donald Trump sobre o árbitro da Copa do Mundo Raphael Claus
Collina mantém sua confiança no “estimado” Claus
A arbitragem da Copa do Mundo de 2026 foi colocada no centro das atenções políticas, com Collina liderando a defesa do árbitro Claus. O árbitro brasileiro se viu no meio de uma tempestade após expulsar o atacante da seleção dos EUA, Folarin Balogun, durante uma partida da fase de grupos contra a Bósnia e Herzegovina, uma decisão que acabou despertando a ira da Casa Branca.
Em comunicado oficial, Collina deixou clara a posição da FIFA: “A FIFA reconhece Raphael Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e um membro valioso da Equipe Um na Copa do Mundo da FIFA. Ao longo de sua carreira, ele tem demonstrado consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade. Raphael Claus está apitando em sua segunda Copa do Mundo da FIFA, tendo estado conosco no Catar em 2022. Ele é um árbitro experiente e altamente respeitado, e mantemos total confiança nele como árbitro de confiança.”
- AFP
Trump critica arbitragem “suspeita”
A polêmica tem origem em um confronto entre Balogun e Tarik Muharemovic, no qual uma intervenção do VAR transformou uma falta em cartão vermelho por “jogo sujo grave”. Trump, que pressionou com sucesso o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para que a suspensão de uma partida resultante fosse suspensa, não mediu palavras ao avaliar o árbitro durante um discurso na Casa Branca.
Trump questionou os motivos e o histórico do árbitro, afirmando: “Aquilo não foi uma falta... foram dois caras correndo a toda velocidade que, por acaso, se chocaram. Tipo, você não consegue colocar o pé de forma precisa em cima do pé de outra pessoa... eram dois grandes atletas que se enroscaram. Esse árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o histórico dele, não quero dizer isso porque não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito.”
A política e o futebol se encontram no cenário mundial
A medida sem precedentes de suspender a punição de Balogun permitiu que o atacante participasse da partida das oitavas de final dos EUA contra a Bélgica, para grande frustração das nações rivais. A decisão de intervir na disciplina esportiva por meio de discussões políticas de alto nível causou comoção nas estruturas organizadoras do torneio.
Collina tem se visto cada vez mais ocupado durante este torneio, tendo recentemente supervisionado mudanças significativas nas regras relativas à perda de tempo e à simulação de lesões. No entanto, esse desafio direto à integridade de um árbitro representa um novo nível de atrito entre os anfitriões do torneio e o departamento de arbitragem da entidade organizadora.
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A seleção masculina dos EUA é eliminada, apesar de Balogun ter sido titular
Apesar das manobras políticas e do recurso bem-sucedido para trazer seu atacante estrela de volta ao campo, o torneio terminou em decepção para os Estados Unidos. Os co-anfitriões foram facilmente derrotados pela Bélgica por 4 a 1, tornando o drama em torno da suspensão irrelevante no contexto de suas ambições na Copa do Mundo.
Espera-se, no entanto, que as repercussões dos comentários de Trump perdurem, já que a FIFA continua a proteger seus árbitros. Embora a campanha da seleção masculina dos EUA tenha chegado ao fim, o debate sobre a independência dos órgãos judiciais da FIFA continua acalorado, especialmente depois que outras nações começaram a citar o sucesso dos EUA como precedente para seus próprios recursos disciplinares.
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