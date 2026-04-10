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A La Liga no Marrocos? Javier Tebas revela planos ambiciosos para levar jogos da primeira divisão espanhola a Casablanca, após o fracasso do confronto em Miami
Casablanca atrai os gigantes espanhóis
Em uma iniciativa que sinaliza uma mudança na estratégia internacional da La Liga, Tebas discutiu abertamente a possibilidade de levar jogos oficiais da primeira divisão espanhola para o Marrocos. O país norte-africano, que conta com uma enorme torcida para clubes como Real Madrid e Barcelona, está sendo visto como uma alternativa logisticamente superior às propostas anteriores no exterior. Tebas destacou que a proximidade geográfica e a paixão compartilhada pelo futebol tornam o país uma escolha natural para a expansão da liga.
Em entrevista à MAP, Tebas deixou claro que a ideia está indo além da fase hipotética. “Sim, dado o número de torcedores que acompanham a liga espanhola no Marrocos, acho que seria mais fácil jogar lá, especialmente porque as restrições logísticas relacionadas à viagem são mínimas”, explicou o presidente da liga. Ele chegou até a citar um local específico, afirmando: “Também poderíamos considerar uma partida no novo estádio de Casablanca. Por que não?”
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As consequências do fracasso do projeto de Miami
A mudança de rumo para Marrocos surge na sequência de uma forte resistência judicial e interna em relação às tentativas anteriores da La Liga de realizar jogos na América do Norte. Tebas passou por um período difícil depois que uma importante decisão judicial considerou os protestos dos jogadores contra a proposta de um jogo em Miami como totalmente legais, rejeitando suas alegações de que tais ações constituíam uma greve ilegal.
A derrota judicial seguiu-se a um plano controverso de transferir uma partida entre o Villarreal e o Barcelona para o outro lado do Atlântico, que acabou sendo descartado devido à oposição dos jogadores e da Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Com a decisão do Tribunal Nacional de que a pausa de 15 segundos dos jogadores no início das partidas era um exercício válido da liberdade de expressão, Tebas parece estar buscando novos territórios onde a expansão possa encontrar menos resistência e mais facilidade logística.
Parceria estratégica com vistas à Copa do Mundo de 2030
O momento em que essas discussões ocorrem não é mera coincidência, já que a Espanha e o Marrocos estão preparados para sediar conjuntamente a Copa do Mundo de 2030, ao lado de Portugal. Essa parceria reforçou os laços esportivos e políticos entre as duas nações, proporcionando um cenário perfeito para que a La Liga estabeleça uma presença física no Reino. Tebas acredita que a região MENA é vital, observando: “Nossa expansão na região do Oriente Médio e Norte da África é muito importante. Há uma paixão incrível pela La Liga em toda a região, do Iraque ao Marrocos.
De acordo com nossos dados, a base de torcedores é ainda maior do que a da Premier League inglesa. Sempre houve laços fortes, grande proximidade e bom entendimento entre a Espanha e o Marrocos no campo do esporte, particularmente no futebol.”
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Um novo capítulo para a La Liga?
Embora ainda não tenha sido adicionado nenhum jogo oficial ao calendário, a intenção da diretoria da liga é inequívoca. A realização de partidas oficiais em Marrocos representaria um marco histórico para o futebol europeu, transformando efetivamente o Mediterrâneo em uma ponte, em vez de uma barreira, para o futebol espanhol. Para Tebas, trata-se de garantir o crescimento comercial da liga após anos de disputas judiciais e contratempos administrativos em solo nacional.