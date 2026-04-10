A La Liga no Marrocos? Javier Tebas revela planos ambiciosos para levar jogos da primeira divisão espanhola a Casablanca, após o fracasso do confronto em Miami

Em uma iniciativa que sinaliza uma mudança na estratégia internacional da La Liga, Tebas discutiu abertamente a possibilidade de levar jogos oficiais da primeira divisão espanhola para o Marrocos. O país norte-africano, que conta com uma enorme torcida para clubes como Real Madrid e Barcelona, está sendo visto como uma alternativa logisticamente superior às propostas anteriores no exterior. Tebas destacou que a proximidade geográfica e a paixão compartilhada pelo futebol tornam o país uma escolha natural para a expansão da liga.

Em entrevista à MAP, Tebas deixou claro que a ideia está indo além da fase hipotética. “Sim, dado o número de torcedores que acompanham a liga espanhola no Marrocos, acho que seria mais fácil jogar lá, especialmente porque as restrições logísticas relacionadas à viagem são mínimas”, explicou o presidente da liga. Ele chegou até a citar um local específico, afirmando: “Também poderíamos considerar uma partida no novo estádio de Casablanca. Por que não?”