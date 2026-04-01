A KSI ganha um novo sócio! Ex-proprietário do QPR adquire 40% das ações do Dagenham and Redbridge após a aquisição pelo famoso YouTuber

Apesar de o clube atuar atualmente nas divisões inferiores, a ambição da diretoria não é nada menos do que o futebol da primeira divisão. O magnata da internet tem se manifestado abertamente sobre seu desejo de levar o time ao topo. Ao delinear seus objetivos, ele disse: “Quero que o lugar esteja fervilhando, quero que esteja agitado, quero que seja um grande evento sempre que você vier aqui. Jogar videogame e ser dono de um clube de futebol são coisas muito diferentes, eu sei disso, mas com o Race to Division One, foi uma jornada. Foi difícil, mas no final, eu consegui. Com este clube, quero fazer o impensável. Quero levar o Dagenham and Redbridge à Premier League. Obviamente, isso vai levar tempo, mas diria que a meta realista é sair desta divisão e entrar na National League.”