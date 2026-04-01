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A KSI ganha um novo sócio! Ex-proprietário do QPR adquire 40% das ações do Dagenham and Redbridge após a aquisição pelo famoso YouTuber
Fernandes volta ao futebol inglês
De acordo com a talkSPORT, Fernandes voltou ao futebol inglês ao adquirir uma participação significativa de 40% no Daggers. O ex-presidente, que foi uma figura-chave no Loftus Road entre 2011 e 2023, traz uma vasta experiência para o leste de Londres. Durante seu mandato, seu antigo clube passou por promoções e rebaixamentos, além de receber uma multa de 17 milhões de libras por violar as regras do Fair Play Financeiro. Sua chegada é vista como um grande impulso para o time da sexta divisão, que busca entrar em uma nova era de crescimento profissional e expansão comercial.
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Entrando em contato com uma estrela do YouTube
A aquisição torna o experiente executivo do futebol o mais recente nome de peso a integrar o conselho, após a chegada do popular YouTuber no mês passado, que ganhou as manchetes. A estrela das redes sociais adquiriu uma participação minoritária de aproximadamente 20%. Ele conta agora com um parceiro experiente para ajudá-lo a traçar o ambicioso futuro planejado pelo clube. A combinação de conhecimento do setor com um enorme alcance global sugere que a equipe está se preparando para uma rápida ascensão na pirâmide do futebol inglês, com o objetivo de espelhar o sucesso digital no mundo real do esporte.
Sonhos ambiciosos para o clube
Apesar de o clube atuar atualmente nas divisões inferiores, a ambição da diretoria não é nada menos do que o futebol da primeira divisão. O magnata da internet tem se manifestado abertamente sobre seu desejo de levar o time ao topo. Ao delinear seus objetivos, ele disse: “Quero que o lugar esteja fervilhando, quero que esteja agitado, quero que seja um grande evento sempre que você vier aqui. Jogar videogame e ser dono de um clube de futebol são coisas muito diferentes, eu sei disso, mas com o Race to Division One, foi uma jornada. Foi difícil, mas no final, eu consegui. Com este clube, quero fazer o impensável. Quero levar o Dagenham and Redbridge à Premier League. Obviamente, isso vai levar tempo, mas diria que a meta realista é sair desta divisão e entrar na National League.”
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Uma reforma completa na Victoria Road
Essa contratação de grande repercussão é a peça final de uma reestruturação total da direção do clube. O Happy Fan Group, com sede nos Estados Unidos, assumiu o controle recentemente, nomeando o ex-capitão Anwar Uddin como presidente. Além disso, o ex-atacante da Inglaterra Andy Carroll adquiriu uma participação acionária e assumiu o cargo de técnico interino após a demissão de Lee Bradbury.