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A KSI está "negociando" com um ícone da Premier League para assumir o comando técnico do Dagenham & Redbridge no lugar de Andy Carroll
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Nolan é cotado para assumir cargo no Dagenham
O Dagenham & Redbridge está considerando contratar Nolan após sua recente saída do Northampton Town, da League One, segundo Pete O'Rourke, do Football Insider. O técnico de 43 anos está sem clube desde o mês passado, enquanto o Daggers ocupa atualmente a 13ª posição na sexta divisão, após um período de grande turbulência administrativa. Apesar do aumento da visibilidade pública trazido pela aquisição do clube por KSI, os resultados em campo continuam inconsistentes, enquanto o clube se prepara para sua última partida da temporada.
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As ambições de Carroll como jogador
O atual técnico interino Carroll tem conduzido uma sequência respeitável de resultados, mas continua interessado em dar continuidade à sua carreira de jogador, em vez de assumir um cargo em tempo integral no banco de reservas. O experiente atacante vem conciliando as funções de treinador com suas responsabilidades em campo desde a demissão de Lee Bradbury.
Em entrevista ao The Sun no mês passado, o ex-jogador da seleção inglesa afirmou que ainda não está pronto para pendurar as chuteiras, apesar de sua breve passagem no banco de reservas: “Treinar nunca foi algo que eu quisesse fazer. Mas sempre soube que, se tivesse a chance, eu seria capaz. É algo que está me empolgando no momento. Estou muito feliz com o rumo que as coisas estão tomando, mas nunca pensei nisso e simplesmente caiu no meu colo.
"Quero jogar futebol. Ainda tenho contrato aqui para jogar futebol e é isso que quero fazer todos os dias. Se isso incluir assumir o cargo de técnico ao mesmo tempo, que assim seja. Mas ser o técnico de forma permanente e não poder jogar futebol não é algo que eu faria neste momento."
A visão de KSI sobre a Premier League
A possível contratação de Nolan representaria uma importante demonstração de intenções para um clube que atualmente atua na sexta divisão regional. KSI tem se manifestado abertamente sobre seu desejo de, a longo prazo, repetir o sucesso virtual de sua “Race to Division One” no mundo real.
Descrevendo suas ambições grandiosas para o time do leste de Londres e sua paixão pelo projeto, KSI disse: “É surreal, cara, fora deste mundo. A ideia disso me empolga muito. Anos atrás, eu vi a emoção, a felicidade, a alegria. Quero trazer isso de volta e depois superar. Quero que o lugar esteja fervilhando, quero que esteja agitado, quero que seja um evento sempre que você vier aqui.
“Jogar videogame e ser dono de um clube de futebol são coisas muito diferentes, eu sei disso, mas com o Race to Division One, foi uma jornada. Foi difícil, mas no fim, eu consegui. Com este clube, quero fazer o impensável.
"Quero levar o Dagenham and Redbridge à Premier League. Obviamente, isso vai levar tempo, mas diria que a meta realista é sair desta liga e entrar na National League. Precisamos melhorar a equipe, fazer algumas contratações que realmente a levem a outro nível, e quero construir a comunidade."
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Uma janela de transferências decisiva neste verão
Nolan precisa decidir se está pronto para descer três divisões, enquanto busca reconstruir sua reputação após um final difícil de sua passagem pelo Northampton. O Daggers enfrenta um período de entressafra decisivo, em que as contratações e as mudanças estruturais serão fundamentais para atender à exigência pública do proprietário por um rápido acesso. O time disputará sua última partida da temporada 2025-26 fora de casa, contra o Slough Town, no sábado.