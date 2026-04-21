A KSI está "negociando" com um ícone da Premier League para assumir o comando técnico do Dagenham & Redbridge no lugar de Andy Carroll

O atual técnico interino Carroll tem conduzido uma sequência respeitável de resultados, mas continua interessado em dar continuidade à sua carreira de jogador, em vez de assumir um cargo em tempo integral no banco de reservas. O experiente atacante vem conciliando as funções de treinador com suas responsabilidades em campo desde a demissão de Lee Bradbury.

Em entrevista ao The Sun no mês passado, o ex-jogador da seleção inglesa afirmou que ainda não está pronto para pendurar as chuteiras, apesar de sua breve passagem no banco de reservas: “Treinar nunca foi algo que eu quisesse fazer. Mas sempre soube que, se tivesse a chance, eu seria capaz. É algo que está me empolgando no momento. Estou muito feliz com o rumo que as coisas estão tomando, mas nunca pensei nisso e simplesmente caiu no meu colo.

"Quero jogar futebol. Ainda tenho contrato aqui para jogar futebol e é isso que quero fazer todos os dias. Se isso incluir assumir o cargo de técnico ao mesmo tempo, que assim seja. Mas ser o técnico de forma permanente e não poder jogar futebol não é algo que eu faria neste momento."