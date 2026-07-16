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A Juventus tem como alvo mais uma estrela do Tottenham, enquanto começam as negociações sobre uma possível contratação de Richarlison por € 25 milhões
Começam as negociações entre Turim e Londres
A relação entre o CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, e o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, está se mostrando um catalisador para grandes movimentações no mercado de transferências. Os dois, que já trabalharam juntos no Sassuolo, têm mantido contato frequente recentemente. Embora as discussões iniciais tenham se concentrado em outros alvos, o nome de Richarlison surgiu agora como uma possibilidade concreta para o gigante italiano, segundo o La Gazzetta dello Sport.
Richarlison está entrando no último ano de seu contrato, que está previsto para expirar em junho de 2027. Sem indícios de que uma renovação esteja nos planos do Tottenham Hotspur Stadium, o Spurs estaria aberto a uma venda antes do prazo final de agosto. Um valor na faixa de € 20 milhões a € 25 milhões poderia ser suficiente para que o ex-jogador do Everton troque Londres por Turim.
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Alternativas de ataque e alvos principais
Apesar do interesse em Richarlison, que marcou 12 gols na última temporada, ele é visto atualmente pela diretoria da Juve como um “Plano B” de alta qualidade. O foco principal da “Vecchia Signora” continua sendo Randal Kolo Muani. O ex-jogador da Juventus e do Tottenham é a primeira opção para liderar o ataque, mas as negociações com o Paris Saint-Germain têm se mostrado difíceis, já que os campeões franceses insistem em um valor significativo pela transferência.
Carnevali ofereceu aproximadamente € 40 milhões por Kolo Muani, mas o PSG está exigindo atualmente € 10 milhões a mais para autorizar o retorno à Itália. Caso as negociações fracassem, Richarlison estaria no topo de uma lista alternativa que também inclui Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, e o atacante do Mônaco e da seleção dos EUA, Folarin Balogun. A versatilidade do brasileiro no ataque o torna um perfil atraente para os colegas de De Zerbi na Itália.
A disputa pelo novo primeiro lugar
As conversas entre Carnevali e De Zerbi também giraram em grande parte em torno de Guglielmo Vicario. O goleiro italiano enfrenta um futuro incerto em Londres após a chegada de Martin Dubravka ao Tottenham, e a Juventus está interessada em trazê-lo de volta à Série A. Vicario é visto como o principal candidato nacional para assumir a posição de goleiro em Turim na próxima temporada.
No entanto, ele não é o único goleiro de destaque na mira do clube. A Juventus continua fortemente ligada ao atual campeão mundial Emiliano Martínez, embora o Aston Villa tenha se mostrado um negociador difícil. Relatos sugerem que o goleiro pretende forçar uma transferência para a Itália, depois que o clube de Birmingham insistiu publicamente que ele permanecerá no time. O Villa teria estabelecido um preço de € 12 milhões pelo argentino, mas a oferta atual da Juve, de cerca de € 6,5 milhões, continua muito aquém dessa avaliação.
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Mudanças táticas na Continassa
A Juventus está claramente buscando aproveitar a instabilidade de algumas estrelas da Premier League para reforçar seu elenco. A tentativa de contratação de Richarlison reflete o desejo de contar com um jogador com experiência internacional comprovada por um valor reduzido. Aos 29 anos, o atacante apresenta um perfil diferente dos alvos mais jovens do clube, mas sua dedicação e tenacidade são vistas como características ideais para a primeira divisão italiana.
Embora a situação de Kolo Muani continue sendo a prioridade por enquanto, os próximos dias serão cruciais para determinar qual rumo os Bianconeri tomarão. Seja o retorno do francês ou uma contratação a preço reduzido do craque brasileiro do Tottenham, a Juventus está determinada a presentear seus torcedores com uma contratação ofensiva antes do fechamento da janela de transferências.
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