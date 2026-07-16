A Juventus tem como alvo mais uma estrela do Tottenham, enquanto começam as negociações sobre uma possível contratação de Richarlison por € 25 milhões

A relação entre o CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, e o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, está se mostrando um catalisador para grandes movimentações no mercado de transferências. Os dois, que já trabalharam juntos no Sassuolo, têm mantido contato frequente recentemente. Embora as discussões iniciais tenham se concentrado em outros alvos, o nome de Richarlison surgiu agora como uma possibilidade concreta para o gigante italiano, segundo o La Gazzetta dello Sport.

Richarlison está entrando no último ano de seu contrato, que está previsto para expirar em junho de 2027. Sem indícios de que uma renovação esteja nos planos do Tottenham Hotspur Stadium, o Spurs estaria aberto a uma venda antes do prazo final de agosto. Um valor na faixa de € 20 milhões a € 25 milhões poderia ser suficiente para que o ex-jogador do Everton troque Londres por Turim.







