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Gianluca Minchiotti

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A Juventus também está tentando contratar Lorenzo Pellegrini, que está de saída da Roma como jogador sem contrato: Gasperini está furioso

Juventus
Mercado da bola
Roma
L. Pellegrini

Depois de Celik, os bianconeri sonham com mais uma contratação gratuita vinda dos giallorossi

Gian Piero Gasperini está furioso. A transferência de Zeki Celik para a Juventus foi vivida pelo técnico como um verdadeiro revés: o treinador contava com a permanência do jogador e esperava ainda poder contar com ele, a ponto de o zagueiro já estar agendado para passar por exames médicos em Roma. Em vez disso, os bianconeri deram o golpe decisivo, deixando Gasp com um gosto amargo na boca, conforme relata o Tuttosport.


Mas o risco, para a Roma, é que esse revés não seja um caso isolado. Depois de Celik, de fato, a Juventus estaria trabalhando também para contratar Lorenzo Pellegrini, que ainda está sem clube e sem acordo para a renovação com os giallorossi. Segundo o jornal de Turim, os contatos entre as partes já teriam sido iniciados e haveria até mesmo uma proposta em jogo, agora sendo analisada pelo meio-campista, que deve dar uma resposta nas próximas horas.


  • A JUVENTUDE ENTROU NA DISPUTA

    A falta de renovação continua a preocupar a Roma, enquanto Gasperini pressiona para manter Pellegrini, considerado uma peça importante de vista à temporada em três frentes. No entanto, os atrasos da diretoria da Roma abriram uma brecha na qual a Juventus se inseriu com determinação.


    Depois de já terem contratado Celik, os bianconeri buscam agora uma segunda contratação sem custo que teria um peso ainda maior. Pellegrini, mais apegado à camisa da Roma do que o zagueiro turco, continua refletindo e mantém Gasperini como prioridade, mas a Juventus permanece à espreita e espera concretizar uma dupla “conquista” destinada a enfurecer ainda mais o técnico da Roma.



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