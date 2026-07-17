A Juventus também está tentando contratar Lorenzo Pellegrini, que está de saída da Roma como jogador sem contrato: Gasperini está furioso

Gian Piero Gasperini está furioso. A transferência de Zeki Celik para a Juventus foi vivida pelo técnico como um verdadeiro revés: o treinador contava com a permanência do jogador e esperava ainda poder contar com ele, a ponto de o zagueiro já estar agendado para passar por exames médicos em Roma. Em vez disso, os bianconeri deram o golpe decisivo, deixando Gasp com um gosto amargo na boca, conforme relata o Tuttosport.





Mas o risco, para a Roma, é que esse revés não seja um caso isolado. Depois de Celik, de fato, a Juventus estaria trabalhando também para contratar Lorenzo Pellegrini, que ainda está sem clube e sem acordo para a renovação com os giallorossi. Segundo o jornal de Turim, os contatos entre as partes já teriam sido iniciados e haveria até mesmo uma proposta em jogo, agora sendo analisada pelo meio-campista, que deve dar uma resposta nas próximas horas.



