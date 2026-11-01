Era para ser o jogo da virada, capaz de relançar as ambições de quem saísse vencedor do confronto após o apito final. E a vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Napoli no Allianz Stadium, em Turim, pela 10ª rodada da Serie A 2026/2027, permite a Luciano Spalletti afastar as críticas, levar a equipe de volta a seis pontos da zona de classificação para a Champions, objetivo concreto da temporada, e calar os protestos de parte da torcida, que havia criticado duramente o time antes mesmo da partida.
Os golaços praticamente idênticos de Alajbegovic e Boga, aos 70 e aos 87 minutos, permitem à Juventus não apenas voltar a vencer após a desastrosa partida fora de casa contra o Genoa, em Gênova, no meio da semana, mas também recuperar a confiança do técnico, mais uma vez protagonista ao fazer outra mudança de esquema nesta temporada, da equipe e de talentos como o bósnio, finalmente decisivo.
O suspenso Massimiliano Allegri lamenta amargamente. Nas tribunas para o duelo contra seu ex-clube, ele teve um dia extremamente complicado em todas as suas decisões, a começar pelo desfalque de última hora de Rasmus Hojlund, com gripe. Vieram depois as reclamações pelo lance de Koopmeiners sobre Anguissa, que beirou o cartão vermelho, os problemas de Di Lorenzo e De Bruyne no intervalo e a expulsão de Marianucci, em meio às duas jogadas espetaculares dos pontas da Juventus.
Assim, a vitória sobre o Monza na rodada do meio de semana já ficou para trás. Com a derrota, o Napoli volta a ficar nove pontos atrás de uma vaga na Champions e 14 atrás da líder Lazio. A disputa pelo título italiano, objetivo no início da temporada, hoje parece uma miragem muito distante.
JUVENTUS-NAPOLI 2 A 0
GOLS: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)