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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Juventus responde às críticas e afunda o Napoli com vitória por 2 a 0: Spalletti fica seis pontos atrás da zona de classificação para a Champions, e Allegri segue em 8º lugar na tabela

Juventus
Napoli
Campeonato Italiano
Juventus x Napoli

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Era para ser o jogo da virada, capaz de relançar as ambições de quem saísse vencedor do confronto após o apito final. E a vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Napoli no Allianz Stadium, em Turim, pela 10ª rodada da Serie A 2026/2027, permite a Luciano Spalletti afastar as críticas, levar a equipe de volta a seis pontos da zona de classificação para a Champions, objetivo concreto da temporada, e calar os protestos de parte da torcida, que havia criticado duramente o time antes mesmo da partida.

Os golaços praticamente idênticos de Alajbegovic e Boga, aos 70 e aos 87 minutos, permitem à Juventus não apenas voltar a vencer após a desastrosa partida fora de casa contra o Genoa, em Gênova, no meio da semana, mas também recuperar a confiança do técnico, mais uma vez protagonista ao fazer outra mudança de esquema nesta temporada, da equipe e de talentos como o bósnio, finalmente decisivo.

O suspenso Massimiliano Allegri lamenta amargamente. Nas tribunas para o duelo contra seu ex-clube, ele teve um dia extremamente complicado em todas as suas decisões, a começar pelo desfalque de última hora de Rasmus Hojlund, com gripe. Vieram depois as reclamações pelo lance de Koopmeiners sobre Anguissa, que beirou o cartão vermelho, os problemas de Di Lorenzo e De Bruyne no intervalo e a expulsão de Marianucci, em meio às duas jogadas espetaculares dos pontas da Juventus.

Assim, a vitória sobre o Monza na rodada do meio de semana já ficou para trás. Com a derrota, o Napoli volta a ficar nove pontos atrás de uma vaga na Champions e 14 atrás da líder Lazio. A disputa pelo título italiano, objetivo no início da temporada, hoje parece uma miragem muito distante.

JUVENTUS-NAPOLI 2 A 0

GOLS: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

  • GOLS E MELHORES LANCES

    87' GOL - Cambiaso toca para trás, na entrada da área, para Boga, que, do mesmo ponto de onde Alajbegovic finalizou, também bate de direita com efeito. A bola entra junto à trave oposta e supera Meret.

    75' NAPOLI COM 10 - Marianucci pisa claramente no pé de Cabal e obriga Sozza a mostrar o cartão amarelo. Era o segundo, e o jogador recebe o vermelho.

    74' CHANCE - Boga toca para Koopmeiners, que chega sozinho à linha de fundo e cruza para a área, onde Woltemade cai após contato com Olivera.

    70' GOL - Golaço de Alajbegovic! Zhegrova escapa da pressão do Napoli e avança em direção ao gol, tocando para o meia bósnio pela faixa central à direita. Ele não pensa duas vezes e solta uma bomba cruzada, que bate na trave à esquerda de Meret antes de entrar.

    58' QUE ERRO! - Erro feio de Lucumì, que, pressionado por Politano, cai e, mesmo deslizando, devolve a bola curta para Vicario. O jogador do Napoli dispara para alcançá-la, mas Vicario sai desesperadamente do gol e chega primeiro, acertando em cheio a bola.

    45+2' CHANCE - Desta vez, quem faz a grande defesa é Meret. Alajbegovic parte para a jogada individual pouco dentro da área e bate cruzado, mas encontra o goleiro do Napoli, que reage rápido, salta para a esquerda e defende.

    31' CHANCE - O ataque vai para o outro lado, e o roteiro se repete: Kolo Muani chega à linha de fundo e cruza para trás, pelo alto, para Alajbegovic. Livre, ele se ajeita para finalizar, mas sua batida de direita passa pouco acima do gol.

    30' CHANCE - Anguissa recupera a bola e lança Politano, que cruza para o meio e encontra Lang. Ele finaliza com o gol à disposição, mas manda por cima.

    28' NA TRAVE - Cruzamento da direita, e a bola desvia no corpo de Cabal antes de bater na trave à direita de Meret. Na sequência da jogada, Cabal cai na área e pede pênalti por um contato com Olivera

    16' CHANCE - Koopmeiners cobra o escanteio, e Lucumì acerta a bola com o joelho no meio da área, mandando-a pouco acima do gol.

    11' KOOPMEINERS CORRE RISCO DE EXPULSÃO - Entrada dura de Koopmeiners, que acerta primeiro a panturrilha e depois o tornozelo de Anguissa ao tentar roubar a bola. Sozza não mostra nem o amarelo, enquanto o Napoli pedia o vermelho (LEIA AQUI A ANÁLISE DA ARBITRAGEM)

    7' CHANCE - A primeira chance clara da partida é do Napoli, após uma sequência de ataques pela direita que termina com o cruzamento de Politano. No meio da área, Lucca ganha boa posição na disputa com Bremer e cabeceia, mas Vicario faz uma grande defesa e manda para escanteio, mantendo o placar.

    0' A bola rola a partir das 20h45 no Allianz Stadium, em Turim.

    VEJA AQUI TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E O TEMPO REAL

  • JUVENTUS X NAPOLI: A SÚMULA

    Juventus-Napoli 2-0

    Gols: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (71' Kelly), Cabal (82' Cambiaso); Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti); Alajbegovic (71' Boga), Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova).

    Reservas: Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. 

    Técnico: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (78' Beukema); Anguissa (79' Giovane), De Bruyne (46' Gilmour), McTominay; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang.

    Reservas: Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Técnico: Allegri.

    Técnico: Allegri.

    Árbitro: Sozza

    Cartões amarelos: Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J)

    Expulso: Marianucci (dois cartões amarelos) (N)

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