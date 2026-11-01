87' GOL - Cambiaso toca para trás, na entrada da área, para Boga, que, do mesmo ponto de onde Alajbegovic finalizou, também bate de direita com efeito. A bola entra junto à trave oposta e supera Meret.

75' NAPOLI COM 10 - Marianucci pisa claramente no pé de Cabal e obriga Sozza a mostrar o cartão amarelo. Era o segundo, e o jogador recebe o vermelho.

74' CHANCE - Boga toca para Koopmeiners, que chega sozinho à linha de fundo e cruza para a área, onde Woltemade cai após contato com Olivera.

70' GOL - Golaço de Alajbegovic! Zhegrova escapa da pressão do Napoli e avança em direção ao gol, tocando para o meia bósnio pela faixa central à direita. Ele não pensa duas vezes e solta uma bomba cruzada, que bate na trave à esquerda de Meret antes de entrar.

58' QUE ERRO! - Erro feio de Lucumì, que, pressionado por Politano, cai e, mesmo deslizando, devolve a bola curta para Vicario. O jogador do Napoli dispara para alcançá-la, mas Vicario sai desesperadamente do gol e chega primeiro, acertando em cheio a bola.

45+2' CHANCE - Desta vez, quem faz a grande defesa é Meret. Alajbegovic parte para a jogada individual pouco dentro da área e bate cruzado, mas encontra o goleiro do Napoli, que reage rápido, salta para a esquerda e defende.

31' CHANCE - O ataque vai para o outro lado, e o roteiro se repete: Kolo Muani chega à linha de fundo e cruza para trás, pelo alto, para Alajbegovic. Livre, ele se ajeita para finalizar, mas sua batida de direita passa pouco acima do gol.

30' CHANCE - Anguissa recupera a bola e lança Politano, que cruza para o meio e encontra Lang. Ele finaliza com o gol à disposição, mas manda por cima.

28' NA TRAVE - Cruzamento da direita, e a bola desvia no corpo de Cabal antes de bater na trave à direita de Meret. Na sequência da jogada, Cabal cai na área e pede pênalti por um contato com Olivera

16' CHANCE - Koopmeiners cobra o escanteio, e Lucumì acerta a bola com o joelho no meio da área, mandando-a pouco acima do gol.

11' KOOPMEINERS CORRE RISCO DE EXPULSÃO - Entrada dura de Koopmeiners, que acerta primeiro a panturrilha e depois o tornozelo de Anguissa ao tentar roubar a bola. Sozza não mostra nem o amarelo, enquanto o Napoli pedia o vermelho (LEIA AQUI A ANÁLISE DA ARBITRAGEM)

7' CHANCE - A primeira chance clara da partida é do Napoli, após uma sequência de ataques pela direita que termina com o cruzamento de Politano. No meio da área, Lucca ganha boa posição na disputa com Bremer e cabeceia, mas Vicario faz uma grande defesa e manda para escanteio, mantendo o placar.

0' A bola rola a partir das 20h45 no Allianz Stadium, em Turim.

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