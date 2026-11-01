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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Juventus responde às críticas e afunda o Napoli com vitória por 2 a 0: Spalletti fica a 6 pontos da zona de classificação à Champions, e Allegri segue em 8º lugar na tabela

Juventus
Napoli
Campeonato Italiano
Juventus x Napoli

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Era para ser o jogo da virada, capaz de reavivar as ambições de quem saísse vencedor do confronto após o apito final. E a vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Napoli no Allianz Stadium, em Turim, pela 10ª rodada da Série A 2026/2027, permite a Luciano Spalletti calar as críticas, deixar a equipe a seis pontos da zona de classificação para a Champions, objetivo concreto da temporada, e silenciar também os protestos de parte da torcida, que havia atacado duramente o time antes mesmo da partida.

Os gols extraordinários e quase idênticos de Alajbegovic e Boga, aos 70 e aos 87 minutos, permitem à Juventus não apenas voltar a vencer após a desastrosa partida fora de casa contra o Genoa, em Gênova, no meio da semana. Eles também devolvem segurança e confiança ao treinador, que mais uma vez mudou o esquema tático nesta temporada, à equipe e a talentos como o bósnio, finalmente decisivo.

O suspenso Massimiliano Allegri lamenta amargamente o resultado. Nas arquibancadas para o confronto contra seu ex-clube, ele viveu um dia extremamente complicado em todas as suas escolhas, a começar pela ausência de última hora de Rasmus Hojlund por causa de uma gripe. Houve ainda os protestos pela entrada de Koopmeiners em Anguissa, no limite para um cartão vermelho, os problemas de Di Lorenzo e De Bruyne no intervalo e a expulsão de Marianucci, entre as duas jogadas espetaculares dos pontas da Juventus.

Assim, a vitória sobre o Monza na rodada do meio de semana já foi esquecida. Com esta derrota, o Napoli fica a nove pontos de uma vaga na Champions e a 14 da líder Lazio. A disputa pelo título da Série A, objetivo no início da temporada, hoje parece uma miragem muito distante.

JUVENTUS 2 X 0 NAPOLI

GOLS: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    87' GOL - Cambiaso rola para trás, da entrada da área, para Boga, que, da mesma posição de Alajbegovic, também solta uma finalização de direita com efeito. A bola entra junto ao poste mais distante e vence Meret.

    75' NAPOLI COM 10 - Marianucci pisa claramente no pé de Cabal e obriga Sozza a mostrar o cartão amarelo. Como era o segundo, recebe o vermelho.

    74' CHANCE - Boga toca para Koopmeiners, que chega sozinho à linha de fundo e cruza para a área, onde Woltemade cai após contato com Olivera.

    70' GOL - Gol espetacular de Alajbegovic! Zhegrova escapa da pressão do Napoli e avança em direção ao gol. Ele toca para o meia-atacante bósnio, pela direita do centro, que não pensa duas vezes e solta uma bomba cruzada. A bola bate na trave à esquerda de Meret e entra.

    58' QUE ERRO! - Lucumì comete um erro feio: pressionado por Politano, cai e, mesmo no chão, devolve a bola curta para Vicario. O jogador de lado do Napoli dispara em direção à bola, mas é antecipado no último instante pela saída desesperada de Vicario, que fica com ela.

    45+2' CHANCE - Desta vez, é Meret quem faz uma grande defesa. Alajbegovic parte para a jogada individual pouco dentro da área e finaliza cruzado, mas o goleiro do Napoli reage rapidamente, se estica para a esquerda e defende.

    31' CHANCE - Contra-ataque e o mesmo roteiro: Kolo Muani chega à linha de fundo e cruza para trás, pelo alto, para Alajbegovic, que se prepara para finalizar sem marcação, mas manda o chute de direita pouco acima do gol.

    30' CHANCE - Anguissa recupera a bola e lança Politano, que cruza para o meio e encontra Lang. Ele finaliza com o gol à sua mercê, mas manda por cima.

    28' NA TRAVE - Cruzamento da direita, e a bola desvia no corpo de Cabal antes de bater na trave à direita de Meret. Na sequência da jogada, Cabal cai na área e pede pênalti por um contato com Olivera

    16' CHANCE - Escanteio cobrado por Koopmeiners, e Lucumì desvia com o joelho no meio da área, mandando a bola pouco acima do gol.

    11' KOOPMEINERS CORRE RISCO DE EXPULSÃO - Entrada dura de Koopmeiners, que atinge primeiro a panturrilha e depois o tornozelo de Anguissa ao tentar tomar a bola. Sozza nem sequer mostra o amarelo; o Napoli pedia o vermelho (LEIA AQUI A ANÁLISE DA ARBITRAGEM)

    7' CHANCE - A primeira chance real da partida é do Napoli, após uma sequência de jogadas pela direita que termina com um cruzamento de Politano. No meio da área, Lucca ganha posição na disputa com Bremer e cabeceia, mas Vicario faz uma grande defesa e manda para escanteio, mantendo o placar.

    0' A bola rola a partir das 20h45 no Allianz Stadium, em Turim.

    CONFIRA AQUI TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E A NARRAÇÃO MINUTO A MINUTO

  • JUVENTUS X NAPOLI: FICHA TÉCNICA

    Juventus-Napoli 2 a 0

    Gols: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (71' Kelly), Cabal (82' Cambiaso); Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti); Alajbegovic (71' Boga), Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova).

    No banco: Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. 

    Técnico: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (78' Beukema); Anguissa (79' Giovane), De Bruyne (46' Gilmour), McTominay; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang.

    No banco: Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Técnico: Allegri.

    Técnico: Allegri.

    Árbitro: Sozza

    Cartões amarelos: Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J)

    Expulsos: Marianucci (dois cartões amarelos) (N)

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