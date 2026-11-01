87' GOL - Cambiaso rola para trás, da entrada da área, para Boga, que, da mesma posição de Alajbegovic, também solta uma finalização de direita com efeito. A bola entra junto ao poste mais distante e vence Meret.

75' NAPOLI COM 10 - Marianucci pisa claramente no pé de Cabal e obriga Sozza a mostrar o cartão amarelo. Como era o segundo, recebe o vermelho.

74' CHANCE - Boga toca para Koopmeiners, que chega sozinho à linha de fundo e cruza para a área, onde Woltemade cai após contato com Olivera.

70' GOL - Gol espetacular de Alajbegovic! Zhegrova escapa da pressão do Napoli e avança em direção ao gol. Ele toca para o meia-atacante bósnio, pela direita do centro, que não pensa duas vezes e solta uma bomba cruzada. A bola bate na trave à esquerda de Meret e entra.

58' QUE ERRO! - Lucumì comete um erro feio: pressionado por Politano, cai e, mesmo no chão, devolve a bola curta para Vicario. O jogador de lado do Napoli dispara em direção à bola, mas é antecipado no último instante pela saída desesperada de Vicario, que fica com ela.

45+2' CHANCE - Desta vez, é Meret quem faz uma grande defesa. Alajbegovic parte para a jogada individual pouco dentro da área e finaliza cruzado, mas o goleiro do Napoli reage rapidamente, se estica para a esquerda e defende.

31' CHANCE - Contra-ataque e o mesmo roteiro: Kolo Muani chega à linha de fundo e cruza para trás, pelo alto, para Alajbegovic, que se prepara para finalizar sem marcação, mas manda o chute de direita pouco acima do gol.

30' CHANCE - Anguissa recupera a bola e lança Politano, que cruza para o meio e encontra Lang. Ele finaliza com o gol à sua mercê, mas manda por cima.

28' NA TRAVE - Cruzamento da direita, e a bola desvia no corpo de Cabal antes de bater na trave à direita de Meret. Na sequência da jogada, Cabal cai na área e pede pênalti por um contato com Olivera

16' CHANCE - Escanteio cobrado por Koopmeiners, e Lucumì desvia com o joelho no meio da área, mandando a bola pouco acima do gol.

11' KOOPMEINERS CORRE RISCO DE EXPULSÃO - Entrada dura de Koopmeiners, que atinge primeiro a panturrilha e depois o tornozelo de Anguissa ao tentar tomar a bola. Sozza nem sequer mostra o amarelo; o Napoli pedia o vermelho (LEIA AQUI A ANÁLISE DA ARBITRAGEM)

7' CHANCE - A primeira chance real da partida é do Napoli, após uma sequência de jogadas pela direita que termina com um cruzamento de Politano. No meio da área, Lucca ganha posição na disputa com Bremer e cabeceia, mas Vicario faz uma grande defesa e manda para escanteio, mantendo o placar.

0' A bola rola a partir das 20h45 no Allianz Stadium, em Turim.

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