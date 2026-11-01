Era para ser o jogo da virada, capaz de reavivar as ambições de quem saísse vencedor do confronto após o apito final. E a vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Napoli no Allianz Stadium, em Turim, pela 10ª rodada da Série A 2026/2027, permite a Luciano Spalletti calar as críticas, deixar a equipe a seis pontos da zona de classificação para a Champions, objetivo concreto da temporada, e silenciar também os protestos de parte da torcida, que havia atacado duramente o time antes mesmo da partida.
Os gols extraordinários e quase idênticos de Alajbegovic e Boga, aos 70 e aos 87 minutos, permitem à Juventus não apenas voltar a vencer após a desastrosa partida fora de casa contra o Genoa, em Gênova, no meio da semana. Eles também devolvem segurança e confiança ao treinador, que mais uma vez mudou o esquema tático nesta temporada, à equipe e a talentos como o bósnio, finalmente decisivo.
O suspenso Massimiliano Allegri lamenta amargamente o resultado. Nas arquibancadas para o confronto contra seu ex-clube, ele viveu um dia extremamente complicado em todas as suas escolhas, a começar pela ausência de última hora de Rasmus Hojlund por causa de uma gripe. Houve ainda os protestos pela entrada de Koopmeiners em Anguissa, no limite para um cartão vermelho, os problemas de Di Lorenzo e De Bruyne no intervalo e a expulsão de Marianucci, entre as duas jogadas espetaculares dos pontas da Juventus.
Assim, a vitória sobre o Monza na rodada do meio de semana já foi esquecida. Com esta derrota, o Napoli fica a nove pontos de uma vaga na Champions e a 14 da líder Lazio. A disputa pelo título da Série A, objetivo no início da temporada, hoje parece uma miragem muito distante.
JUVENTUS 2 X 0 NAPOLI
GOLS: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)