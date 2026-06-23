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grafica nico gonzalez juventus 2025 2.1 desk high impactGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

A Juventus reflete: o Nico Gonzalez da Copa do Mundo é um jogador que vale a pena manter, e não vale menos de 30 milhões

Juventus
Mercado da bola
Argentina
N. Gonzalez

O Atlético de Madrid gostaria de pagar ao argentino menos do que os 32 milhões previstos na (não exercida) cláusula de resgate

Nico Gonzalez está chamando a atenção da Juventus, graças às suas atuações na Copa do Mundo, que vêm na sequência da boa temporada que ele teve com a camisa do Atlético de Madrid. Pela Argentina, o jogador nascido em 1998 entrou em campo duas vezes: aos 55 minutos contra a Argélia e aos 65 minutos contra a Áustria. Em ambas as ocasiões, as participações de Nico Gonzalez foram positivas e contribuíram para manter alto o nível de jogo da seleção de Lionel Scaloni.


O nível demonstrado pelo argentino na La Liga e nos Estados Unidos está chamando a atenção, em especial, de Luciano Spalletti.


  • O VALOR DE NICO

    Na temporada 2025-26, Nico Gonzalez disputou 36 partidas, marcando 5 gols. No entanto, Nico não cumpriu os requisitos previstos para a opção de compra obrigatória por parte do Atlético de Madrid. Vamos relembrar os termos do acordo firmado no verão passado entre a Juventus e os Colchoneros: “A Juventus Football Club S.p.A. informa ter chegado a um acordo com o Club Atlético de Madrid para a cessão, a título temporário até 30 de junho de 2026, dos direitos sobre as atuações esportivas do jogador Nicolás Iván González, mediante o pagamento de € 1 milhão. Esse valor poderá ser aumentado, durante a vigência do contrato de prestação esportiva com o jogador, em um montante não superior a € 1 milhão, mediante o cumprimento de determinados objetivos esportivos. O acordo prevê, além disso, a obrigação por parte do Atlético de Madrid de adquirir a título definitivo os direitos sobre as atuações esportivas do jogador caso se verifiquem determinadas condições durante a temporada esportiva 2025/2026. O valor acordado para a eventual transferência definitiva é de € 32 milhões, pagáveis em três exercícios.”


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  • A IDÉIA DE SPALLETTI

    Como sabemos, o Atlético não considerou necessário cumprir os prazos para a opção de compra obrigatória, mas continua interessado em negociar com a Juventus para garantir a contratação de Nico por um valor inferior aos 32 milhões previstos.A oferta do clube espanhol, até o momento, não ultrapassou os 25 milhões e, por alguns dias, a negociação ocorreu em paralelo à de Alexander Sorloth, o atacante norueguês que agrada à Juve. Em seguida, o início da Copa do Mundo e a resistência de ambos os clubes em reduzir suas exigências, de fato, paralisaram as duas negociações.


    A Copa do Mundo, como já foi dito, pode levar a Juventus de Giovanni Carnevali a refletir ainda mais: é improvável que o bom momento de Nico faça com que a “Vecchia Signora” reduza o valor pedido, já que o clube não está disposto a descer abaixo dos 30 milhões. Além disso, Nico Gonzalez agrada tanto a Carnevali quanto a Spalletti e, portanto, não se pode descartar de forma alguma a hipótese de o jogador permanecer em Turim.


    Tudo, obviamente, depende também das outras negociações de saída: entre Lois Openda, Edon Zhegrova, Jonathan David e Nico Gonzalez, este último é quem Spalletti preferiria. O problema é que os outros três têm menos valor de mercado do que o argentino.

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