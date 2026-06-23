A Juventus reflete: o Nico Gonzalez da Copa do Mundo é um jogador que vale a pena manter, e não vale menos de 30 milhões

Como sabemos, o Atlético não considerou necessário cumprir os prazos para a opção de compra obrigatória, mas continua interessado em negociar com a Juventus para garantir a contratação de Nico por um valor inferior aos 32 milhões previstos.A oferta do clube espanhol, até o momento, não ultrapassou os 25 milhões e, por alguns dias, a negociação ocorreu em paralelo à de Alexander Sorloth, o atacante norueguês que agrada à Juve. Em seguida, o início da Copa do Mundo e a resistência de ambos os clubes em reduzir suas exigências, de fato, paralisaram as duas negociações.





A Copa do Mundo, como já foi dito, pode levar a Juventus de Giovanni Carnevali a refletir ainda mais: é improvável que o bom momento de Nico faça com que a “Vecchia Signora” reduza o valor pedido, já que o clube não está disposto a descer abaixo dos 30 milhões. Além disso, Nico Gonzalez agrada tanto a Carnevali quanto a Spalletti e, portanto, não se pode descartar de forma alguma a hipótese de o jogador permanecer em Turim.





Tudo, obviamente, depende também das outras negociações de saída: entre Lois Openda, Edon Zhegrova, Jonathan David e Nico Gonzalez, este último é quem Spalletti preferiria. O problema é que os outros três têm menos valor de mercado do que o argentino.