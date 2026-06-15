A Juventus procura um clube para Di Gregorio, que se encontra com o agente em Milão

A situação de Di Gregorio é mais complexa. O ex-jogador do Monza tem contrato até 2029 e, no momento, não tem muita procura no mercado. Voltemos ao comunicado com o qual, em 2024, a Juventus anunciou sua contratação: “A Juventus Football Club S.p.A. informa ter chegado a um acordo com o clube AC Monza para a aquisição, a título temporário até 30 de junho de 2025, dos direitos sobre as atuações esportivas do jogador Michele Di Gregorio, mediante o pagamento de € 4,5 milhões.





O acordo prevê, além disso, a obrigação por parte da Juventus de adquirir a título definitivo os direitos de prestação esportiva do jogador caso se verifiquem determinadas condições ao longo da temporada esportiva 2024/2025. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 13,5 milhões, pagáveis em três exercícios, além de encargos acessórios no valor de € 0,8 milhão; tal valor poderá ser aumentado, durante a vigência do contrato de prestação de serviços esportivos com o jogador, por um montante não superior a € 2 milhões, mediante o cumprimento de determinados objetivos esportivos. Dada a elevada probabilidade de ocorrência das condições acima mencionadas, essa operação, para fins contábeis, é qualificada como aquisição definitiva já a partir da data de hoje, por um valor total de € 18 milhões. Esclarece-se, além disso, que a avaliação final sobre o registro contábil da operação será realizada para fins da elaboração do Relatório Semestral em 31 de dezembro de 2024, cuja aprovação está prevista para o mês de fevereiro de 2025."





Um ano após a aquisição definitiva, Di Gregorio ainda consta no balanço por 13,5 milhões, que é o valor mínimo que a Juventus deve receber pela eventual venda do jogador milanês nascido em 1997 para evitar uma perda contábil. Até o momento, a Juve partiu de uma proposta de 15 milhões e houve contatos com a Atalanta e com a Fiorentina, mas sem aprofundamento nas negociações. Do exterior, não chegaram manifestações de interesse. Os bianconeri permanecem à espera, com o objetivo, nada fácil, de tentar vender Di Gregorio. Hoje, conforme relata Nicolò Schira, houve um encontro em Milão entre o goleiro Di Gregorio e seu agente (Carlo Alberto Belloni): será que algo está se movendo para o ex-Monza?











