A Juventus procura um clube para Di Gregorio, que se encontra com o agente em Milão

A questão dos goleiros é um dos assuntos mais delicados entre aqueles que o agora ex-diretor executivo da Juventus, Damien Comolli, deixou como herança para seu sucessor, Giovanni Carnevali. Após o retumbante “não” a Alisson Becker, com quem os bianconeri tinham um acordo, mas que foi bloqueado pelo Liverpool, acabando por ser a gota d’água na relação entre Comolli e Luciano Spalletti, a Juventus teve que recomeçar do zero, identificando em Emiliano Martinez o alvo número um.
Também em termos de saídas, a situação dos goleiros da Juventus apresenta alguns pontos de interrogação. Salvo a confirmação de Carlo Pinsoglio como terceiro goleiro, em consequência da recente renovação até junho de 2027, é evidente que, com a Juventus orientada a buscar um novo titular, um entre Michele Di Gregorio e Mattia Perin está sobrando.
Entre os dois, o clube bianconero parece inclinado a manter Perin, cujo contrato expira em 2027 e que é considerado por Luciano Spalletti um “segundo” goleiro de total confiança. A Juve está disposta a oferecer ao jogador nascido em 1992, natural de Latina, uma renovação de contrato: as partes devem se reunir até o final de junho.