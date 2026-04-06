A Juventus passa à frente do Barcelona e do Benfica na disputa pela contratação de Bernardo Silva, com o gigante da Série A iniciando negociações com o craque do Manchester City, que está de saída

De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a Juventus deu o primeiro passo concreto para contratar Silva, entrando em contato com seu agente, Jorge Mendes. O gigante da Série A estaria se preparando para oferecer ao meia um contrato de três anos, com opção de renovação por uma quarta temporada, no valor de €7 milhões a €8 milhões por ano. Com o contrato do jogador com o City previsto para expirar em 30 de junho, os Bianconeri acreditam que podem oferecer o desafio de alto nível que ele busca. Ao iniciar as negociações antecipadamente, o clube saiu na frente dos rivais na disputa para garantir a tão cobiçada contratação.