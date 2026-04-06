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A Juventus passa à frente do Barcelona e do Benfica na disputa pela contratação de Bernardo Silva, com o gigante da Série A iniciando negociações com o craque do Manchester City, que está de saída
A Juventus inicia negociações oficiais
De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a Juventus deu o primeiro passo concreto para contratar Silva, entrando em contato com seu agente, Jorge Mendes. O gigante da Série A estaria se preparando para oferecer ao meia um contrato de três anos, com opção de renovação por uma quarta temporada, no valor de €7 milhões a €8 milhões por ano. Com o contrato do jogador com o City previsto para expirar em 30 de junho, os Bianconeri acreditam que podem oferecer o desafio de alto nível que ele busca. Ao iniciar as negociações antecipadamente, o clube saiu na frente dos rivais na disputa para garantir a tão cobiçada contratação.
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Feroz disputa pela assinatura
Embora o time de Turim tenha conquistado uma vantagem inicial, a disputa pelo jogador sem contrato está longe de estar encerrada. O Barcelona vem acompanhando-o há várias temporadas, e ele renovou seu contrato em agosto de 2023 de forma significativa para manter abertas as portas para um retorno à Espanha. Além disso, o Benfica sempre sonhou em trazer de volta seu ex-jogador formado nas categorias de base, enquanto o Paris Saint-Germain continua à espreita nos bastidores. Propostas altamente lucrativas de times da Arábia Saudita e da Major League Soccer — com a possibilidade de se juntar a Lionel Messi no Inter Miami — também são caminhos viáveis. No entanto, a Juventus continua confiante em seu pedigree europeu.
Substituir um maestro insubstituível
Encontrar um sucessor para um jogador que acumulou 450 partidas e seis títulos do campeonato nacional ao longo de nove anos é uma tarefa impossível. Após a vitória por 4 a 0 sobre o Liverpool na FA Cup, o assistente técnico Pep Lijnders confirmou a saída iminente do capitão, afirmando: “Toda boa história chega ao fim. Espero que ele aproveite as últimas seis semanas e tenha um belo final, porque ele merece. E ele merece toda a atenção possível.”
- AFP
O que vem a seguir
Antes de embarcar em uma nova aventura, o craque continua totalmente focado em encerrar sua passagem pela Inglaterra em grande estilo. Ele está determinado a ajudar seu atual clube a conseguir uma recuperação difícil contra o Arsenal para conquistar o sétimo título da Premier League, embora estejam atualmente nove pontos atrás. Além disso, levantar mais uma vez o troféu da FA Cup continua sendo uma prioridade antes de sua emocionante despedida, depois que o time superou o Liverpool nas quartas de final e garantiu um confronto com o Southampton nas semifinais.