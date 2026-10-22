A Juventus mira a próxima janela de transferências de inverno com ideias claras, mas também com uma dúvida importante pela frente. Nos últimos dias, o caso Bremer voltou a ganhar força, mais uma vez por causa de uma declaração do jogador que levou Luciano Spalletti a reunir o elenco e colocar todos frente a frente para tentar restabelecer a união do grupo.

Diante de uma situação financeira difícil e do interesse renovado pelo brasileiro do Bayer Leverkusen, o diretor esportivo Frederic Massara voltou a pensar em como atuar na janela de inverno. Um nome voltou imediatamente à pauta para substituir o ex-Torino em caso de saída: Fikayo Tomori.



