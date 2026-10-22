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Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Juventus não desiste de Tomori: contratação de baixo custo junto ao Milan se Bremer sair

Juventus
Milan
Campeonato Italiano
Bayer Leverkusen
G. Bremer
F. Tomori

A Juventus mira a próxima janela de transferências de inverno com ideias claras, mas também com uma dúvida importante pela frente. Nos últimos dias, o caso Bremer voltou a ganhar força, mais uma vez por causa de uma declaração do jogador que levou Luciano Spalletti a reunir o elenco e colocar todos frente a frente para tentar restabelecer a união do grupo.

Diante de uma situação financeira difícil e do interesse renovado pelo brasileiro do Bayer Leverkusen, o diretor esportivo Frederic Massara voltou a pensar em como atuar na janela de inverno. Um nome voltou imediatamente à pauta para substituir o ex-Torino em caso de saída: Fikayo Tomori.


  • BREMER E OS CUSTOS CONTÁBEIS

    Com contrato até 30 de junho de 2029, renovado pela última vez em agosto de 2024, Bremer viu seu impacto nas contas do clube diminuir gradualmente ao longo dos anos. Em 30 de junho de 2026, seu valor contábil residual era de cerca de 20 milhões de euros e, em janeiro, cairá para aproximadamente 16 milhões de euros, patamar a partir do qual o clube poderá registrar lucro com sua venda. O que mais pesa nos custos do clube, porém, é o salário de 5 milhões de euros líquidos por ano, que chega a 9,2 milhões de euros em valores brutos. Assim, Bremer está entre os três jogadores que mais pesam nas contas do clube.


  • TRANSFERÊNCIA EM JANEIRO?

    Com base nesses valores, Carnevali e Massara, que têm a obrigação de reduzir o custo do elenco no balanço por causa dos compromissos assumidos com a Uefa no âmbito do settlement agreement, começam a avaliar possibilidades no mercado de transferências. Após a venda que não se concretizou no verão, o interesse do Bayer Leverkusen pode representar uma saída perfeita diante de uma proposta financeira mais do que vantajosa.

    Bremer não é mais intocável, mas quem quiser contratá-lo terá de pagar ao clube um valor muito superior aos 35 milhões de euros mencionados na Alemanha.

  • Tomori, o preferido de Massara

    E se a venda de Bremer realmente se concretizar? A Juventus terá de voltar ao mercado em busca de defensores e, nesse cenário, segundo a Gazzetta dello Sport, o nome preferido do diretor esportivo Massara continua sendo Fikayo Tomori.

    Antigo alvo do dirigente desde os tempos do título italiano conquistado com o Milan, Tomori tem contrato até 30 de junho de 2027 e foi afastado do elenco por Amorim no verão. Sua situação permitiria fechar uma contratação de baixo custo, deixando ampla margem de manobra para concretizar também a tão desejada contratação para o ataque.

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