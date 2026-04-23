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A Juventus está pronta para apresentar uma oferta por Bernardo Silva, enquanto o Barcelona também de olho na contratação gratuita do craque do Manchester City
A Juve lidera a disputa pelo craque criativo do City
De acordo com o La Gazzetta dello Sport, a Juventus identificou Silva como seu principal alvo e agora está pronta para apresentar uma oferta formal ao Manchester City. Embora as discussões internas no Allianz Stadium tenham se intensificado, o próprio jogador estaria mantendo uma distância profissional em relação aos rumores de transferência. Silva demonstrou estar aberto a uma transferência para a Juve, mas atualmente está focado em conquistar mais títulos com o Manchester City nas últimas semanas da temporada e não quer distrações. Esse foco no presente não desanimou a diretoria da Juventus, que vê o jogador de 31 anos como o ponto central perfeito para o sistema tático de Luciano Spalletti.
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O Barcelona e o Benfica representam uma forte concorrência
A Juventus está bem ciente de que não é a única a admirar o ex-jogador do Mônaco. O Barcelona há muito tempo é associado a uma possível contratação de Silva, e o apelo do Camp Nou continua sendo um fator significativo no processo de decisão do jogador. Além do gigante catalão, o Benfica e o Galatasaray também surgiram como possíveis pretendentes, embora a disputa pareça estar se reduzindo a uma corrida entre o Barça e a Juve.
Isso se deve principalmente ao desejo de Silva de continuar jogando no mais alto nível na próxima temporada, garantindo que ele continue sendo uma figura-chave tanto para o clube quanto para a seleção nacional ao entrar na reta final de sua carreira.
O fator Jorge Mendes nas negociações
Um elemento fundamental em qualquer possível negociação envolvendo Silva é seu representante, Jorge Mendes. A Juventus tem mantido um diálogo contínuo e produtivo com o superagente para garantir que continue na frente da fila. Essas negociações em andamento têm como objetivo resolver as complexidades financeiras da transação e apresentar um projeto que satisfaça tanto as ambições esportivas do jogador quanto suas necessidades pessoais.
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Chegar em primeiro lugar
A decisão de apresentar uma oferta formal em breve é um risco calculado pela diretoria da Juventus, já que Silva anunciou sua saída do Manchester City no final da temporada atual. Tendo chegado ao clube inglês vindo do Mônaco em 2017, o meio-campista português está prestes a deixar para trás um legado lendário que inclui 19 títulos.
Há uma preocupação crescente em Turim de que, se esperarem até a janela de transferências de verão abrir oficialmente, outros grandes clubes europeus possam entrar na disputa com propostas financeiras mais lucrativas.