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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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A Juventus está pronta para apresentar uma oferta por Bernardo Silva, enquanto o Barcelona também de olho na contratação gratuita do craque do Manchester City

Mercado da bola
B. Silva
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A Juventus estaria pronta para apresentar uma oferta formal pelo meia Bernardo Silva, do Manchester City. O craque português deve se tornar jogador de livre neste verão, e os bianconeri planejam agir rapidamente para vencer a disputa pela sua contratação, à frente do rival Barcelona.

  • A Juve lidera a disputa pelo craque criativo do City

    De acordo com o La Gazzetta dello Sport, a Juventus identificou Silva como seu principal alvo e agora está pronta para apresentar uma oferta formal ao Manchester City. Embora as discussões internas no Allianz Stadium tenham se intensificado, o próprio jogador estaria mantendo uma distância profissional em relação aos rumores de transferência. Silva demonstrou estar aberto a uma transferência para a Juve, mas atualmente está focado em conquistar mais títulos com o Manchester City nas últimas semanas da temporada e não quer distrações. Esse foco no presente não desanimou a diretoria da Juventus, que vê o jogador de 31 anos como o ponto central perfeito para o sistema tático de Luciano Spalletti.

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  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Barcelona e o Benfica representam uma forte concorrência

    A Juventus está bem ciente de que não é a única a admirar o ex-jogador do Mônaco. O Barcelona há muito tempo é associado a uma possível contratação de Silva, e o apelo do Camp Nou continua sendo um fator significativo no processo de decisão do jogador. Além do gigante catalão, o Benfica e o Galatasaray também surgiram como possíveis pretendentes, embora a disputa pareça estar se reduzindo a uma corrida entre o Barça e a Juve.

    Isso se deve principalmente ao desejo de Silva de continuar jogando no mais alto nível na próxima temporada, garantindo que ele continue sendo uma figura-chave tanto para o clube quanto para a seleção nacional ao entrar na reta final de sua carreira.

  • O fator Jorge Mendes nas negociações

    Um elemento fundamental em qualquer possível negociação envolvendo Silva é seu representante, Jorge Mendes. A Juventus tem mantido um diálogo contínuo e produtivo com o superagente para garantir que continue na frente da fila. Essas negociações em andamento têm como objetivo resolver as complexidades financeiras da transação e apresentar um projeto que satisfaça tanto as ambições esportivas do jogador quanto suas necessidades pessoais.


  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-MAN CITYAFP

    Chegar em primeiro lugar

    A decisão de apresentar uma oferta formal em breve é um risco calculado pela diretoria da Juventus, já que Silva anunciou sua saída do Manchester City no final da temporada atual. Tendo chegado ao clube inglês vindo do Mônaco em 2017, o meio-campista português está prestes a deixar para trás um legado lendário que inclui 19 títulos.

    Há uma preocupação crescente em Turim de que, se esperarem até a janela de transferências de verão abrir oficialmente, outros grandes clubes europeus possam entrar na disputa com propostas financeiras mais lucrativas.