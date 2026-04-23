A Juventus está pronta para apresentar uma oferta por Bernardo Silva, enquanto o Barcelona também de olho na contratação gratuita do craque do Manchester City

A Juventus está bem ciente de que não é a única a admirar o ex-jogador do Mônaco. O Barcelona há muito tempo é associado a uma possível contratação de Silva, e o apelo do Camp Nou continua sendo um fator significativo no processo de decisão do jogador. Além do gigante catalão, o Benfica e o Galatasaray também surgiram como possíveis pretendentes, embora a disputa pareça estar se reduzindo a uma corrida entre o Barça e a Juve.

Isso se deve principalmente ao desejo de Silva de continuar jogando no mais alto nível na próxima temporada, garantindo que ele continue sendo uma figura-chave tanto para o clube quanto para a seleção nacional ao entrar na reta final de sua carreira.