Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Kolo Muani Sorloth JuventusGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

A Juventus está prestes a fechar a contratação de Alexander Sorloth antes de iniciar uma campanha "sem limites" para contratar Randal Kolo Muani, do PSG

Mercado da bola
A. Soerloth
R. Kolo Muani
Juventus
PSG
Campeonato Italiano
Atlético de Madrid
Tottenham
D. Vlahovic

A Juventus está se preparando para uma grande ofensiva no mercado de transferências, com o objetivo de renovar completamente suas opções de ataque antes do início da nova temporada. Os Bianconeri estão priorizando a contratação do atacante Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, antes de voltarem toda a sua atenção para Randal Kolo Muani, estrela do Paris Saint-Germain.

  • Acordo com Sorloth à vista

    A negociação pela contratação de Sorloth entrou em fase avançada, com a Juventus dando passos significativos nas negociações pelo jogador da seleção norueguesa, segundo o Tuttomercato. Reuniões recentes entre o clube e os representantes do atacante foram frutíferas, com o ex-jogador do Villarreal dando sinal verde para a transferência. Sorloth estaria interessado no projeto em Turim e já teria chegado a um acordo de princípio para um contrato de quatro anos no valor aproximado de € 4 milhões líquidos por temporada.

    No entanto, chegar a um acordo com o Atlético de Madrid continua sendo o último obstáculo, já que o gigante espanhol está exigindo uma taxa de transferência superior a € 30 milhões. Apesar disso, a relação entre os dois clubes é excelente, e a Juventus espera aproveitar a situação envolvendo Nico Gonzalez, que passou a última temporada emprestado pelo Bianconeri ao Metropolitano, para facilitar os detalhes financeiros da negociação.

    • Publicidade
  • Kolo Muani JuventusGetty Images

    Perseguição total a Kolo Muani

    Sorloth não é o único nome de peso na agenda, já que a Juventus também está planejando uma ambiciosa contratação de Kolo Muani, do Paris Saint-Germain. O jogador da seleção francesa é há muito tempo um alvo dos sonhos da diretoria da Bianconeri, e ele continua a ver Turim como um destino ideal após uma passagem bem-sucedida por empréstimo no clube durante a segunda metade da temporada 2024-25, quando marcou 10 gols em 22 partidas.

    Depois de passar a temporada 2025-26 emprestado ao Tottenham, um retorno definitivo à Itália pode agora estar nos planos. O PSG está aberto a uma venda, mas mantém-se inflexível quanto à avaliação de € 40 milhões pelo atacante. Embora o clube parisiense possa não estar disposto a baixar o preço total, a reportagem sugere que eles estão abertos a estruturas de pagamento flexíveis para ajudar a facilitar a negociação.

  • Substituir Vlahovic, que está de saída

    A urgência em contratar dois atacantes de alto nível decorre do fracasso definitivo das negociações contratuais com o atual camisa 9, Dusan Vlahovic. Após meses de idas e vindas, foi confirmado que o atacante sérvio deixará o clube em transferência gratuita no final de junho. A diferença entre a exigência salarial de Vlahovic, de € 8 milhões, e a oferta do clube, de € 6 milhões, revelou-se intransponível.


  • Luciano SpallettiGetty Images

    Reestruturação mais ampla do elenco

    A reformulação não se limita ao ataque, já que a Juventus também está reestruturando sua linha defensiva. O clube teve recentemente que aceitar a derrota na tentativa de contratar o goleiro Alisson, do Liverpool, voltando sua atenção para Emiliano Martínez, do Aston Villa. Essa abordagem proativa no mercado de transferências ressalta o desejo de fornecer a Luciano Spalletti todas as ferramentas necessárias antes do início da pré-temporada, já que a Juventus pretende recuperar seu status de força dominante na Série A na próxima temporada.