A Juventus está prestes a fechar a contratação de Alexander Sorloth antes de iniciar uma campanha "sem limites" para contratar Randal Kolo Muani, do PSG

A negociação pela contratação de Sorloth entrou em fase avançada, com a Juventus dando passos significativos nas negociações pelo jogador da seleção norueguesa, segundo o Tuttomercato. Reuniões recentes entre o clube e os representantes do atacante foram frutíferas, com o ex-jogador do Villarreal dando sinal verde para a transferência. Sorloth estaria interessado no projeto em Turim e já teria chegado a um acordo de princípio para um contrato de quatro anos no valor aproximado de € 4 milhões líquidos por temporada.

No entanto, chegar a um acordo com o Atlético de Madrid continua sendo o último obstáculo, já que o gigante espanhol está exigindo uma taxa de transferência superior a € 30 milhões. Apesar disso, a relação entre os dois clubes é excelente, e a Juventus espera aproveitar a situação envolvendo Nico Gonzalez, que passou a última temporada emprestado pelo Bianconeri ao Metropolitano, para facilitar os detalhes financeiros da negociação.