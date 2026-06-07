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A Juventus está prestes a fechar a contratação de Alexander Sorloth antes de iniciar uma campanha "sem limites" para contratar Randal Kolo Muani, do PSG
Acordo com Sorloth à vista
A negociação pela contratação de Sorloth entrou em fase avançada, com a Juventus dando passos significativos nas negociações pelo jogador da seleção norueguesa, segundo o Tuttomercato. Reuniões recentes entre o clube e os representantes do atacante foram frutíferas, com o ex-jogador do Villarreal dando sinal verde para a transferência. Sorloth estaria interessado no projeto em Turim e já teria chegado a um acordo de princípio para um contrato de quatro anos no valor aproximado de € 4 milhões líquidos por temporada.
No entanto, chegar a um acordo com o Atlético de Madrid continua sendo o último obstáculo, já que o gigante espanhol está exigindo uma taxa de transferência superior a € 30 milhões. Apesar disso, a relação entre os dois clubes é excelente, e a Juventus espera aproveitar a situação envolvendo Nico Gonzalez, que passou a última temporada emprestado pelo Bianconeri ao Metropolitano, para facilitar os detalhes financeiros da negociação.
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Perseguição total a Kolo Muani
Sorloth não é o único nome de peso na agenda, já que a Juventus também está planejando uma ambiciosa contratação de Kolo Muani, do Paris Saint-Germain. O jogador da seleção francesa é há muito tempo um alvo dos sonhos da diretoria da Bianconeri, e ele continua a ver Turim como um destino ideal após uma passagem bem-sucedida por empréstimo no clube durante a segunda metade da temporada 2024-25, quando marcou 10 gols em 22 partidas.
Depois de passar a temporada 2025-26 emprestado ao Tottenham, um retorno definitivo à Itália pode agora estar nos planos. O PSG está aberto a uma venda, mas mantém-se inflexível quanto à avaliação de € 40 milhões pelo atacante. Embora o clube parisiense possa não estar disposto a baixar o preço total, a reportagem sugere que eles estão abertos a estruturas de pagamento flexíveis para ajudar a facilitar a negociação.
Substituir Vlahovic, que está de saída
A urgência em contratar dois atacantes de alto nível decorre do fracasso definitivo das negociações contratuais com o atual camisa 9, Dusan Vlahovic. Após meses de idas e vindas, foi confirmado que o atacante sérvio deixará o clube em transferência gratuita no final de junho. A diferença entre a exigência salarial de Vlahovic, de € 8 milhões, e a oferta do clube, de € 6 milhões, revelou-se intransponível.
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Reestruturação mais ampla do elenco
A reformulação não se limita ao ataque, já que a Juventus também está reestruturando sua linha defensiva. O clube teve recentemente que aceitar a derrota na tentativa de contratar o goleiro Alisson, do Liverpool, voltando sua atenção para Emiliano Martínez, do Aston Villa. Essa abordagem proativa no mercado de transferências ressalta o desejo de fornecer a Luciano Spalletti todas as ferramentas necessárias antes do início da pré-temporada, já que a Juventus pretende recuperar seu status de força dominante na Série A na próxima temporada.