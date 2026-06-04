A longa tentativa da Juventus de contratar Alisson parece estar chegando ao fim. Embora o goleiro brasileiro tenha supostamente chegado a um acordo pessoal com o gigante da Série A há vários meses, o Liverpool manteve uma postura firme e não pretende vendê-lo neste verão, tendo acionado uma extensão de contrato de 12 meses.

O clube da Premier League está empenhado em preservar a estabilidade do elenco após a saída de vários jogadores experientes. Apesar das recentes mudanças nos bastidores, a posição do Liverpool em relação a Alisson não mudou, deixando a Juventus com pouca margem para negociação. Diante dessa situação, a Juventus começou a explorar soluções alternativas no mercado de transferências.