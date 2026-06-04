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A Juventus está de olho em Emi Martinez após o fracasso das negociações para contratar Alisson, do Liverpool
O Liverpool mantém-se firme em relação a Alisson
A longa tentativa da Juventus de contratar Alisson parece estar chegando ao fim. Embora o goleiro brasileiro tenha supostamente chegado a um acordo pessoal com o gigante da Série A há vários meses, o Liverpool manteve uma postura firme e não pretende vendê-lo neste verão, tendo acionado uma extensão de contrato de 12 meses.
O clube da Premier League está empenhado em preservar a estabilidade do elenco após a saída de vários jogadores experientes. Apesar das recentes mudanças nos bastidores, a posição do Liverpool em relação a Alisson não mudou, deixando a Juventus com pouca margem para negociação. Diante dessa situação, a Juventus começou a explorar soluções alternativas no mercado de transferências.
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Martinez surge como prioridade
Com a negociação envolvendo Alisson perdendo força, Martínez surgiu como a principal alternativa. Segundo a Gazzetta, o goleiro do Aston Villa e herói da Copa do Mundo de 2022 está aberto a um novo desafio fora do Villa Park. Aos 33 anos, Martínez se encaixa no perfil de experiência e mentalidade vencedora exigido por Luciano Spalletti para liderar a defesa da Juventus na próxima temporada.
O argentino está avaliado atualmente em aproximadamente € 20 milhões, o que se encaixa no orçamento da Bianconeri. No entanto, a transferência não está isenta de obstáculos. Martinez ganha atualmente um salário líquido de € 6 milhões por ano, valor que representa o principal obstáculo para o time de Turim, que busca equilibrar sua folha salarial enquanto procura um goleiro de nível mundial.
A alternativa Vicario
A Juventus também está de olho em Guglielmo Vicario, do Tottenham Hotspur. O jogador de 29 anos há muito tempo nutre o desejo de voltar à Série A e já esteve perto de se transferir para o Inter. No entanto, os nerazzurri acabaram optando por Josep Martinez, deixando o caminho livre para a Juventus entrar na disputa pelo ex-jogador do Empoli, caso decida avançar com a negociação.
O contrato atual de Vicario com o Spurs vai até 2028, mas o time da Premier League pode estar aberto a negociações. Assim como Martinez, sua avaliação gira em torno de € 20 milhões. Um ponto crucial é que suas exigências salariais — estimadas entre € 3 milhões e € 4 milhões por ano — estão significativamente mais alinhadas com os parâmetros financeiros atualmente definidos pela diretoria da Juventus em comparação com Martinez.
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Uma decisão crucial antes da pré-temporada
Espera-se que a Juventus intensifique a busca por um novo goleiro como parte de uma ampla reformulação do elenco. O clube também está se preparando para a era pós-Dusan Vlahovic, com recursos sendo redirecionados para o reforço de posições-chave.
Garantir um goleiro titular confiável continua sendo uma prioridade antes do início dos preparativos para a pré-temporada. Os Bianconeri devem agora decidir se buscam o pedigree comprovado de Martinez ou se optam pelo Vicario, mais viável financeiramente, enquanto reformulam a espinha dorsal do elenco de Luciano Spalletti.