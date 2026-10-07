Nome forte no mercado, disputado pelos gigantes. A grande temporada de Lorenzo Palmisani pelo Frosinone e pela seleção sub-21 da Itália, que conquistou a vaga para a fase final do Europeu da categoria, está diante dos olhos de todos, o camisa 1 nascido em 2004 se tornou alvo dos grandes clubes, principalmente da Juventus, que pensa nele para o futuro. O "sim, gostamos" de Giovanni Carnevali, diretor executivo da Juventus, é uma confirmação do interesse da Juve, que quer montar um time cada vez mais italiano e tem uma estratégia para vencer a concorrência. Acertá-lo agora, talvez por um preço mais baixo em relação ao próximo mês de junho, e deixá-lo no Frosinone até junho, para decidir seu futuro no verão de 2027.
A Juventus escolheu Palmisani, do Frosinone: a estratégia. Rumores sobre o Milan
PALMISANI-JUVENTUS, A CONFIRMAÇÃO DO AGENTE
A confirmação do interesse da Juventus veio das palavras de seu agente, Federico Pastorello, entrevistado pelo Sportmediaset: "Se Palmisani é uma ideia para a Juventus? A Juve já neste verão tinha feito uma abordagem, como muitos outros clubes estrangeiros e também da Premier League. A Juventus teve um momento em que podia decidir se o contratava como número 12 para colocá-lo atrás de Vicario, o que teria sido uma oportunidade. Mas um garoto tão jovem e tão bom precisa jogar... A Juventus, digamos, está no leque de possibilidades, depois veremos o que vai acontecer".
Os custos de Palmisani
Alguma coisa está acontecendo, apesar das negativas do presidente do Frosinone, Maurizio Stirpe: "Ouço muitos rumores, mas de propostas efetivas, além dos olheiros que vêm assistir aos jogos, não há nada de concreto". Palmisani, que tem contrato até 2031, é avaliado em cerca de 15 milhões de euros. Seu salário é de aproximadamente 280 mil euros por ano. Valores que se encaixam nos parâmetros econômicos da Juventus, que hoje não tem certezas no gol para 2027: Vicario e Grabara (fora de toda a temporada por uma grave lesão no joelho) estão por empréstimo, Neto assinou contrato até junho. O único goleiro pertencente ao clube, Di Gregorio, atualmente no Bournemouth, não faz parte dos planos.
Os rumores sobre o Milan
Nas últimas horas, o nome de Palmisani surgiu no Milan. Até hoje, o AC Milan acredita em Mike Maignan, que em janeiro passado renovou o contrato até 2031. Palmisani agrada, mas não é considerado uma prioridade. Também porque, atrás do francês, está Torriani, em quem o AC Milan quer apostar para o futuro.
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