A Juventus escolheu Palmisani, do Frosinone: a estratégia. Rumores sobre o Milan

Nome forte no mercado, disputado pelos gigantes. A grande temporada de Lorenzo Palmisani pelo Frosinone e pela seleção sub-21 da Itália, que conquistou a vaga para a fase final do Europeu da categoria, está diante dos olhos de todos, o camisa 1 nascido em 2004 se tornou alvo dos grandes clubes, principalmente da Juventus, que pensa nele para o futuro. O "sim, gostamos" de Giovanni Carnevali, diretor executivo da Juventus, é uma confirmação do interesse da Juve, que quer montar um time cada vez mais italiano e tem uma estratégia para vencer a concorrência. Acertá-lo agora, talvez por um preço mais baixo em relação ao próximo mês de junho, e deixá-lo no Frosinone até junho, para decidir seu futuro no verão de 2027.



